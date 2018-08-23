Как в Британии штрафуют за камешки с пляжа - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption За забранный с пляжа камешек может грозить штраф в сотни фунтов

Читайте в обзоре британских СМИ 23 августа:

Камешок на память - лучше не рисковать?

Избиратели как последняя надежда Трампа

Почему в правительстве Великобритании мало женщин?

Новые правила обращения с заключенными женщинами

Камешки и штрафы

Газета Daily Mail пишет о драконовских штрафах, которые угрожают туристам, забирающим с собой камешки с британских пляжей в качестве сувенира.

Согласно закону, который приняли еще в 1949 году, эти штрафы могут быть очень внушительными - до тысячи фунтов, сообщает издание.

Именно такую сумму местные власти потребовали заплатить от одного из отдыхающих, который осмелился забрать с собой горсть камней с одного из пляжей в северном Корнуолле.

Чтобы избежать штрафа, туристу пришлось ехать обратно за сотни километров, чтобы вернуть "контрабанду" на место.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Если каждый из тысяч туристов вывезет горсть камней, это приведет к эрозии берега, говорят власти

Оказывается, что проблема стала настолько распространенной, что на пляжах даже установили яркие знаки с запретом и предупреждением, что "ворам грозит уголовная ответственность", рассказывает газета.

Правда, у отдыхающих это вызвало удивление, мол, камни на пляжах много, и хватит его всем.

Впрочем, местные власти объясняет: "Это кажется невинной делом, но, несмотря на тысячи людей, которые ежегодно посещают пляжи Корнуолла, каждый вывезен камешек может повлиять на эрозию берегов, естественную защиту от наводнений и в живой природе".

Но газета считает такие меры слишком жесткими и вспоминает слова писателя Кларенса Эллиса, который написал целую книгу о коллекционировании камней из морских берегов: "Охота на камни - это приятное и здоровое хобби, и насладиться им могут все, кроме тех, кто приближается к дремучей старости".

Спасут ли Трампа избиратели?

Привлекут ли Дональда Трампа к ответственности после многочисленных случаев нарушений закона его советниками, адвокатами и другими подчиненными? - спрашиваетGuardian.

"Скорее всего - нет", - считает газета.

Издание поясняет, что президент США Трамп пользуется иммунитетом от уголовного преследования, а инициатором процедуры импичмента может стать только конгресс страны. Но сейчас даже это маловероятно, ведь в палате представителей большинством обладает Республиканская партия, как и в сенате. Трамп выдвигался на выборы от республиканцев.

Однако все может измениться после промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре этого года, если демократы победят.

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"То есть, судьба Трампа сейчас в руках избирателей", - отмечает Guardian.

А избиратели Трампа остаются лояльными президенту, его рейтинги очень стабильны.

"Поэтому, если демократы не получат большинство в конгрессе, привлечение Трампа к ответственности возможно лишь в достаточно отдаленной перспективе", - делает вывод газета.

О женщинах в политике

Почему в британском правительстве так мало женщин? Таким вопросом задается Financial Times.

Уважаемое издание отмечает, что в результате последних изменений в кабинете Терезы Мэй, которые состоялись в октябре 2017 года, женщины получили только девять из 29 министерских должностей. Из 39 спецсоветников главы правительства только шесть - женщины.

Image caption В команде Терезы Мэй мало женщин, указывают журналисты

Газета напоминает, что в конце прошлого года сама Мэй обещала лично "дать толчок" кампании по обеспечению сбалансированного представительства обоих полов в правительственных структурах и призвала владельцев компаний "установить гендерное равенство на рабочих местах".

Financial Times добавляет, что Тереза ​​Мэй стала второй женщиной на посту премьер-министра в истории Великобритании после Маргарет Тэтчер. До этого она была второй женщиной-министром внутренних дел страны.

Газета объясняет такое ​​незначительное присутствие женщин в правительстве Мэй "брекситом". То есть, чтобы реализовать свой вариант "развода" Великобритании с Евросоюзом, глава правительства нуждается в поддержке членов кабинета министров, что, очевидно, и является критерием назначения на высокие посты.

Financial Times обращает внимание на то, что и по количеству женщин в парламенте Великобритания занимает 49-е место среди стран мира, уступая таким государствам, как Руанда, Боливия, Куба и Сейшелы.

Особые потребности заключенных женщин

Министерство внутренних дел Великобритании предлагает новые правила обращения с заключенными женщинами во время менструации, сообщает Independent.

По информации Независимой ассоциации посещения и опеки (ICVA), полиция "регулярно игнорирует" физиологические потребности женщин. Эта организация, осуществляющая мониторинг обращения с задержанными, отмечает, что женщины часто содержатся в камерах без доступа к предметам гигиены и санузлам.

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ICVA рассказала, как у одной из заключенных женщин во время менструации забрали нижнее белье, переодели в бумажный костюм и отказали в предоставлении предметов санитарного назначения.

По предложениям правительства, правоохранители должны как можно быстрее опросить задержанных женщин на придмет наличия предметов гигиены. Полиция также должна сообщать им, что эти предметы будут предоставлены бесплатно.

"К каждому, кто находится под стражей, необходимо относиться с достоинством и уважать их потребности", - цитирует Independent главу британской полиции Ника Херда.

Подготовили Наталья Матюхина и Яна Люшневская, Мониторинг ВВС.