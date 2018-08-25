Культобзор: женаты ли Вайнона Райдер и Киану Ривз?
В культобзоре уходящей недели:
- Киану Ривз и Вайнона Райдер уже 25 лет официально женаты?
- Почему новый фильм о Джеймсе Бонде остался без режиссера
- Что побудило Пола Маккартни вести здоровый образ жизни
- Как скандал с Азией Ардженто может навредить движению #MeToo
Реальная "киношная" свадьба
Киану Ривз и Вайнона Райдер могут быть женаты вот уже 25 лет? Этот вопрос вызвал настоящую вспышку эмоций у поклонников известных актеров.
Спровоцировала слухи сама Райдер, когда предположила, что их с Ривзом "киношная" свадебная церемония во время съемок фильма "Дракула Брэма Стокера" в 1992 году вполне может считаться официальным бракосочетанием.
Как сообщает Guardian, это подтвердил и режиссер картины Фрэнсис Форд Коппола.
По сюжету картины персонажи Райдер и Ривза венчаются. После окончания съемок сцены в стилизованной церкви Коппола остался недоволен результатом. Он решил, что в фильме будет аутентичная свадебная церемония.
Сцену пересняли в греческой православной церкви в Лос-Анджелесе с настоящим священником.
"Итак, в каком-то смысле, когда мы все закончили, мы поняли, что Киану и Вайнона действительно женаты в результате этой сцены и этой церемонии", - рассказал Коппола.
Что это означает для пары пока непонятно. Но известно, что актеры знакомы уже давно. Сейчас они активно рекламируют романтическую комедию "Как женить холостяка", в которой сыграли главные роли.
Как напоминает Guardian, это уже четвертый совместный фильм Райдер и Ривза.
"Бондиане" нужна свежая кровь
Режиссер Дэнни Бойл не будет принимать участие в съемках очередного фильма о Джеймсе Бонде из-за "творческих разногласий" с продюсерами картины.
И это, по мнению газеты Independent, очень неприятная новость для поклонников "бондианы", ведь он мог привнести долгожданные изменения в киноисторию об "агенте 007".
Дэнни Бойл - британский режиссер, впервые получивший мировую известность благодаря фильму "На игле" (Trainspotting, 1996). Картина Бойла "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008) получила восемь премий "Оскар", в том числе как "Лучший фильм года" и за лучшую режиссуру. Эта лента также была удостоена четырех премий "Золотой глобус" и семи премий BAFTA.
Как считает издание, Бойл не нашел общий язык с консервативными продюсерами франшизы Барбарой Брокколи и Майклом Уилсоном. Возможно, они слишком сильно давили не режиссера или недостаточно к нему прислушивались, пишет Independent.
Теперь, по мнению издания, вопрос даже не в том, кто заменит Бойла, а в том, удастся ли продюсерам "освежить" знаменитую франшизу после двух последних картин - "Спектр" и "Скайфолл". Их, по словам газеты, трудно назвать удачными.
"Почему бы не воспользоваться этой возможностью и не отказаться от услуг уставшего Дэниэла Крейга, который после окончания съемок "Спектра" заявил, что скорее вскроет себе вены, чем вновь сыграет агента 007. Заменить его, скажем, Томом Харди, и обратиться к молодым динамичным сценаристам вместе с преемником Бойла? Это действительно станет новым началом", - призывает Independent.
ЗОЖ Пола Маккартни
Пол Маккартни десятилетиями курил марихуану и снимал стресс большим количеством виски, но теперь знаменитый "битл" ограничивается бокалом вина в неделю.
Как так случилось? По словам газеты Daily Mail, 76-летний Маккартни стал приверженцем здорового образа жизни благодаря своим восьми внукам.
"У меня банально нет времени. Дедушка не может сидеть в кресле с большим косяком и бутылкой текилы", - объясняет свою трансформацию ветеран британской рок-сцены.
Сэр Пол признается, что имел серьезные проблемы с алкоголем, особенно сразу после распада Beatles.
Об этом не особо радужном периоде он даже упоминает в текстах песен из своего последнего альбома. "Я слишком много пил и забывал вернуться домой", - поет он в композиции Happy With You, отмечает газета.
Также изменить поведение сэра Пола заставил плохой пример его близких друзей, в том числе коллеги по Beatles Ринго Старра, страдающего от алкоголизма. Барабанщик как-то рассказал, что когда начинал пить водку, то не мог остановиться, пока не заканчивал целую бутылку.
И теперь Маккартни позволяет себе лишь один бокал вина в неделю, правда, отмечает, что это "достаточно большой бокал", добавляет Daily Mail.
Мир не без ... плохих женщин
Скандал с обвинениями в адрес актрисы Азии Ардженто может существенно навредить движению за права женщин #MeToo.
Об этом предупреждает британская журналистка и писательница Селия Уолден в колонке для Daily Telegraph.
Ардженто - одну из лидеров #MeToo, обвинившей продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, - заподозрили в совращении несовершеннолетнего актера.
Азия Ардженто якобы заплатила актеру и рок-музыканту Джимми Беннетту, которого, как предполагают, она принудила к сексуальной связи. Это произошло в гостиничном номере одного из отелей в Калифорнии.
Азии на тот момент было 37 лет, а Джимми на 20 лет меньше.
Ардженто обвинения отвергает, хоть и не отрицает факта выплаты.
По словам Уолден, чего-то подобного опасалась основательница движения, активистка Тарана Берк, которая когда-то предупредила: "Будьте осторожны с тем, кого называют лидером движения".
"За полгода существования #MeToo мы прошли путь от разоблачения гнусных хищников вроде Вайнштейна до сравнения обычного флирта с сексуальным насилием, что побудило группу француженок раскритиковать это проявление "ненависти к мужчинам и сексуальности" в открытом письме в Le Monde", - комментирует Уолден.
В этой ситуации, по ее мнению, следует "не отвлекаться" от сути компании и отдаляться от тех, кто может поставить ее под угрозу.
"Какой бы неприятной ни была такая мысль, но в мире есть и плохие женщины", - констатирует Уолден.
Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC