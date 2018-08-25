Культобзор: женаты ли Вайнона Райдер и Киану Ривз?

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В культобзоре уходящей недели:

Киану Ривз и Вайнона Райдер уже 25 лет официально женаты?

Почему новый фильм о Джеймсе Бонде остался без режиссера

Что побудило Пола Маккартни вести здоровый образ жизни

Как скандал с Азией Ардженто может навредить движению #MeToo

Реальная "киношная" свадьба

Копірайт зображення Getty Images Image caption Режиссер фильма "Как женить холостяка" Виктор Левин с актерами Киану Ривзом и Вайноной Райдер

Киану Ривз и Вайнона Райдер могут быть женаты вот уже 25 лет? Этот вопрос вызвал настоящую вспышку эмоций у поклонников известных актеров.

Спровоцировала слухи сама Райдер, когда предположила, что их с Ривзом "киношная" свадебная церемония во время съемок фильма "Дракула Брэма Стокера" в 1992 году вполне может считаться официальным бракосочетанием.

Как сообщает Guardian, это подтвердил и режиссер картины Фрэнсис Форд Коппола.

По сюжету картины персонажи Райдер и Ривза венчаются. После окончания съемок сцены в стилизованной церкви Коппола остался недоволен результатом. Он решил, что в фильме будет аутентичная свадебная церемония.

Сцену пересняли в греческой православной церкви в Лос-Анджелесе с настоящим священником.

"Итак, в каком-то смысле, когда мы все закончили, мы поняли, что Киану и Вайнона действительно женаты в результате этой сцены и этой церемонии", - рассказал Коппола.

Что это означает для пары пока непонятно. Но известно, что актеры знакомы уже давно. Сейчас они активно рекламируют романтическую комедию "Как женить холостяка", в которой сыграли главные роли.

Как напоминает Guardian, это уже четвертый совместный фильм Райдер и Ривза.

"Бондиане" нужна свежая кровь

Копірайт зображення Getty Images Image caption Режиссер Дэнни Бойл не будет принимать участие в съемках очередного фильма о Джеймсе Бонде

Режиссер Дэнни Бойл не будет принимать участие в съемках очередного фильма о Джеймсе Бонде из-за "творческих разногласий" с продюсерами картины.

И это, по мнению газеты Independent, очень неприятная новость для поклонников "бондианы", ведь он мог привнести долгожданные изменения в киноисторию об "агенте 007".

Дэнни Бойл - британский режиссер, впервые получивший мировую известность благодаря фильму "На игле" (Trainspotting, 1996). Картина Бойла "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008) получила восемь премий "Оскар", в том числе как "Лучший фильм года" и за лучшую режиссуру. Эта лента также была удостоена четырех премий "Золотой глобус" и семи премий BAFTA.

Как считает издание, Бойл не нашел общий язык с консервативными продюсерами франшизы Барбарой Брокколи и Майклом Уилсоном. Возможно, они слишком сильно давили не режиссера или недостаточно к нему прислушивались, пишет Independent.

Теперь, по мнению издания, вопрос даже не в том, кто заменит Бойла, а в том, удастся ли продюсерам "освежить" знаменитую франшизу после двух последних картин - "Спектр" и "Скайфолл". Их, по словам газеты, трудно назвать удачными.

"Почему бы не воспользоваться этой возможностью и не отказаться от услуг уставшего Дэниэла Крейга, который после окончания съемок "Спектра" заявил, что скорее вскроет себе вены, чем вновь сыграет агента 007. Заменить его, скажем, Томом Харди, и обратиться к молодым динамичным сценаристам вместе с преемником Бойла? Это действительно станет новым началом", - призывает Independent.

ЗОЖ Пола Маккартни

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Пол Маккартни десятилетиями курил марихуану и снимал стресс большим количеством виски, но теперь знаменитый "битл" ограничивается бокалом вина в неделю.

Как так случилось? По словам газеты Daily Mail, 76-летний Маккартни стал приверженцем здорового образа жизни благодаря своим восьми внукам.

"У меня банально нет времени. Дедушка не может сидеть в кресле с большим косяком и бутылкой текилы", - объясняет свою трансформацию ветеран британской рок-сцены.

Сэр Пол признается, что имел серьезные проблемы с алкоголем, особенно сразу после распада Beatles.

Об этом не особо радужном периоде он даже упоминает в текстах песен из своего последнего альбома. "Я слишком много пил и забывал вернуться домой", - поет он в композиции Happy With You, отмечает газета.

Также изменить поведение сэра Пола заставил плохой пример его близких друзей, в том числе коллеги по Beatles Ринго Старра, страдающего от алкоголизма. Барабанщик как-то рассказал, что когда начинал пить водку, то не мог остановиться, пока не заканчивал целую бутылку.

И теперь Маккартни позволяет себе лишь один бокал вина в неделю, правда, отмечает, что это "достаточно большой бокал", добавляет Daily Mail.

Мир не без ... плохих женщин

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Скандал с обвинениями в адрес актрисы Азии Ардженто может существенно навредить движению за права женщин #MeToo.

Об этом предупреждает британская журналистка и писательница Селия Уолден в колонке для Daily Telegraph.

Ардженто - одну из лидеров #MeToo, обвинившей продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, - заподозрили в совращении несовершеннолетнего актера.

Азия Ардженто якобы заплатила актеру и рок-музыканту Джимми Беннетту, которого, как предполагают, она принудила к сексуальной связи. Это произошло в гостиничном номере одного из отелей в Калифорнии.

Азии на тот момент было 37 лет, а Джимми на 20 лет меньше.

Ардженто обвинения отвергает, хоть и не отрицает факта выплаты.

По словам Уолден, чего-то подобного опасалась основательница движения, активистка Тарана Берк, которая когда-то предупредила: "Будьте осторожны с тем, кого называют лидером движения".

"За полгода существования #MeToo мы прошли путь от разоблачения гнусных хищников вроде Вайнштейна до сравнения обычного флирта с сексуальным насилием, что побудило группу француженок раскритиковать это проявление "ненависти к мужчинам и сексуальности" в открытом письме в Le Monde", - комментирует Уолден.

В этой ситуации, по ее мнению, следует "не отвлекаться" от сути компании и отдаляться от тех, кто может поставить ее под угрозу.

"Какой бы неприятной ни была такая мысль, но в мире есть и плохие женщины", - констатирует Уолден.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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