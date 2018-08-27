Сколько предлагают за "Челси" - обзор СМИ

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В понедельник, 27 августа, темы иностранных СМИ таковы:

Сколько может стоить "Челси"

Как украинцы, работающие в Польше, спасают местную экономику

Крупнейшее исследование о влиянии алкоголя на здоровье

Почему много сна - хуже, чем мало

Сколько предлагают за "Челси"?

Миллиардеру Роману Абрамовичу нужно предложить не менее 2,5 млрд фунтов стерлингов, чтобы он подумал о возможной продаже английского футбольного клуба "Челси", пишет Times.

Газета отмечает, что с тех пор, как летом у Абрамовича начались проблемы с британской визой, ему стали поступать запросы по "Челси". Слухи о возможной продаже усилились после того, как стало известно об отсрочке проекта реконструкции домашнего стадиона клуба. Впрочем, Абрамович пока не пытается продать клуб, за который он заплатил в 2003 году 140 млн фунтов, пишет издание.

За 15 лет российский миллиардер вложил в команду 900 млн фунтов, и если он решит таки продать "Челси", получит существенный доход, считает Times. По данным газеты, этим летом Джим Ретклиф, которого называют самым богатым человеком Великобритании, похоже, предлагал Абрамовичу 2 млрд фунтов за клуб из Лондона, но владелец отказался.

Издание напоминает, что "Челси" приносил прибыль только один раз за 15 последних лет. Но если ориентироваться на цену в 2,5 млрд долларов, то дороже этого клуба в английской "Премьер-Лиге" стоит только "Манчестер Юнайтед". Цена его акций составляет 3,2 млрд фунтов, пишет Times.

Миграция, которую почти не замечают

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Недостаток рабочих заставляет страны Центральной Европы вести "ожесточенную борьбу" за них, пишет Financial Times.

Сейчас экономики Польши, Венгрии, Чехии и Словакии работают на полных оборотах, но их одолевают проблемы: несмотря на рост заработных плат в этих странах, компании жалуются на невозможность найти работников.

Иногда ситуация выходит из-под контроля. Газета цитирует представительницу нидерландской логистической группы Raben, которая рассказала о том, что водители в некоторых компаниях в центральноевропейских странах не явились на работу, как только им предложили более высокую зарплату у конкурентов.

Директор польского строительного гиганта Budimex Дариуш Блохер жалуется на то, что ему каждый день приходится иметь дело с подрядчиками, которые не укладываются в сроки строительства, поскольку не могут набрать достаточно рабочих. "Из-за низкого уровня безработицы у людей есть много возможностей найти работу с невероятным заработком, ведь компании сейчас в отчаянии. Иногда они предлагают удвоить зарплату, если человек готов сменить место работы", - цитирует Блохера Financial Times.

Тогда как Венгрия пытается предлагать вакансии преимущественно местным, Польша - крупнейшая экономика региона - опирается на рабочую силу из-за рубежа. Как пишет издание, только в прошлом году страна выдала 1,7 млн краткосрочных разрешений на работу для своей восточной соседки. "От одного до двух миллионов украинцев сейчас работают в Польше, считают местные компании. Это одна из крупнейших, хотя и менее заметных миграций в Европе", - отмечает Financial Times.

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"Если бы не украинцы, мы имели бы серьезные проблемы", - признается Мачей Витуцки из рекрутинговой компании Work Service.

Газета пишет, что большинство украинцев находятся в Польше временно, но это может измениться. Работодатели настаивают на том, чтобы можно было нанимать их на более длительные сроки, поэтому правительство работает над изменениями в миграционном законодательстве. Облегчить правила в конечном итоге могут и для граждан азиатских стран типа Вьетнама и Филиппин.

Но слишком быстрые изменения могут дать козыри ультраправым польским политикам, предупреждает издание. Некоторые из них уже заявили, что любое правительство, которое осмелится ввести существенные изменения в иммиграционную политику, будет "правительством национальной измены".

Financial Times предполагает, что Польше и другим центральноевропейским странам придется перестраивать экономическую модель, чтобы избежать кризиса и социального недовольства.

Пить или не пить?

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Guardian в редакционной колонке пишет о результатах крупнейшего исследования о влиянии алкоголя на здоровье. Участие в нем приняли 28 млн человек во всем мире.

Как пишет газета, некоторые из эффектов длительного употребления спиртного "шокируют". В частности, исследователи пришли к выводу, что после провала попытки Горбачева положить конец пьянству в СССР алкоголь был причиной 75% всех смертей мужчин в России в возрасте до 55 лет. А всего в мире алкоголь является причиной 20% всех смертей среди людей в возрасте 15-49 лет.

Одним из результатов исследования также является вывод о том, что существует невероятное количество способов, которыми алкоголь убивает организм. "В бедных странах ущерб преимущественно наносит туберкулез. А чем более развитой становится страна (и в среднем в ней пьют больше), тем больше становится влияние алкоголя - поскольку он приводит к раку и сердечным заболеваниям", - пишет Guardian.

Газета также обращает внимание на еще один вывод исследователей: две трети населения мира вообще не употребляют спиртное. "Им удается жить без наркотика, который, очевидно, является неотъемлемой частью цивилизованной жизни на Западе", - пишет издание.

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Guardian при этом отмечает, что остается открытым вопрос о том, стоит ли тем, кто употребляет алкоголь, пытаться копировать представителей "двух третей населения". Исследователи хотели бы, чтобы правительства боролись за меньшее употребление алкоголя так же, как в мире борются с курением.

Но исследования о самом большом физическом воздействим алкоголя не дает ответ на некоторые другие вопросы. В частности, как отмечает Guardian, многие употребляют спиртное из-за его влияния на настроение и даже интеллект, а не ради прямого физического эффекта. Издание пишет, что алкоголь иногда приводит к страданиям и физической жестокости, но также "может стимулировать воображение, храбрость и дружбу таким образом, которого сложно достичь другими средствами".

"Результаты исследования имеют смысл в том, что многим стоит пить меньше, чем они пьют. Почти каждому стоит пить меньше, чем хочется. Возможно, настоящим преимуществом умеренного употребления алкоголя является не то, что это защищает сердце, а то, что это требует определенной самодисциплины", - делает вывод Guardian.

Меньше сна - больше рисков

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Independent, опираясь на исследования с участием миллиона взрослых людей, напоминает, что спать менее шести и более восьми часов в течение длительного времени - плохая идея.

Согласно результатам научной работы, представленной на собрании Европейского сообщества кардиологов в Мюнхене, люди, которые спят меньше нормы, на 11% больше рискуют умереть от сердечного приступа или ишемической болезни сердца в течение ближайших девяти лет. А для тех, кто проводит в постели слишком много времени, такой риск повышается на 33%.

"Наше исследование свидетельствует о том, что слишком мало или слишком много сна может повредить сердцу", - цитирует Independent доктора Эпамейнондаса Фоунтаса из Афин. Впрочем, он признает, что нужно провести больше исследований, чтобы выяснить, почему так происходит.

Тем же, у кого бессонные ночи или длинные утра случаются редко, волноваться не стоит. Исследователи не обнаружили значительного влияния кратковременных отклонений от рекомендуемой нормы на здоровье.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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