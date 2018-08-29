"Украинец, потопивший Манафорта" - обзор СМИ

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В среду, 29 августа, иностранные СМИ пишут о таком:

Что думает о "деле Манафорта" Сергей Лещенко

Как образ жизни матери повлиял на Джона Маккейна

Кто понесет гроб влиятельного сенатора

И кто тянул за язык Роджера Уотерса

Скептический Лещенко

Делом политконсультанта Пола Манафорта американская судебная система продемонстрировала, как следует расследовать дела и судить коррупционеров, говорит бывший журналист и депутат Сергей Лещенко в интервью Foreign Policy.

По мнению Лещенко, которого вебсайт называет "украинцем, потопившим Пола Манафорта", это громкое дело должно повлиять на общество, которое увидело, как должна работать судебная система.

"Но я довольно скептически отношусь к возможным расследованиям, начатым после того, как Манафорт предстал перед правосудием, поскольку у нас были очень плохие результаты расследований в отношении сообщников украинского президента Виктора Януковича", - прогнозирует депутат.

"В американском обвинении упоминаются некоторые граждане Украины, но эти лица настолько влиятельны, что я довольно скептически оцениваю возможность судебного преследования в Украине".

Лещенко считает, что Президент Петр Порошенко вообще "предпочел бы забыть имя Манафорта".

Досталось на орехи и генеральному прокурору Юрию Луценко, которого экс-журналист назвал "политиком в прокурорском кресле".

"Неугомонная" мать Маккейна

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История жизни Джона Маккейна остается в фокусе внимания после его смерти. О неординарной судьбе 106-летней Роберты Маккейн, жены и невестки адмиралов, которая уже один раз хоронила своего сына после того, как его сбили над Вьетнамом в 1967 году, но в конце концов пережила его, пишет Washington Post.

"Роберта, которая сейчас живет в Вашингтоне, годами путешествовала по миру, часто вместе со своей сестрой-близнецом Ровеной, и всегда готова к любым спонтанным происшествиям", - пишет газета. Когда в Европе ей отказали в аренде машины из-за почтенного возраста, она просто купила себе машину и все равно отправилась в путешествие.

Любви к путешествиям она приучила и своих детей, которые и так часто переезжали - "всегда посреди учебного года" - из-за военной службы Джека Маккейна. В своих воспоминаниях сенатор назвал это "мобильным классом" его матери.

"Моя мать выросла экстравертной и неугомонной женщиной", - писал Джон Маккейн. Он также признался, что вырос похожим на мать, часто "наследуя и преувеличивая" ее черты.

Например, если она была буйной натурой, то он был хулиганом, пишет газета.

"Она научила меня находить в жизни так много удовольствия, что неудачи не смогли украсть у меня счастье жить", - писал Маккейн.

Привет с того света

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Влиятельный сенатор Джон Маккейн, который умер на прошлой неделе, так не любил президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, что решил досадить им даже планами на собственные похороны, пишет Politico.

По замыслу Маккейна, одним из тех, кто будет нести его гроб из Вашингтонского национального собора во время церемонии, которая должна состояться в эту субботу, должен быть российский диссидент Владимир Кара-Мурза.

Как отмечает Politico, похоронная процессия обычно одна из самых популярных среди зрителей частей церемонии прощания с выдающимися людьми, если они транслируются по телевидению, поэтому "Маккейн, похоже, выбирал носильщиков гроба с умыслом".

"Похоже, что Кара-Мурза, который дважды страдал от отказа органов из-за отравления, был выбран как последний привет Путину и Трампу, которого Маккейн критиковал за слишком мягкое отношение к российскому лидеру на фоне расследования возможной причастности соратников американского президента к попыткам Москвы повлиять на выборы 2016 года", - пишет Politico.

Эхо риторики Кремля

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Заявления Роджера Уотерса, соучредителя знаменитой группы Pink Floyd, об аннексированном Россией Крыме "разозлили" украинцев, пишет Billboard.

Накануне выступлений в России в интервью российской газете "Известия" он выступил в защиту аннексии, утверждая, что существует "много договоров и других документов", которые обосновывают претензии России на Севастополь.

К тому же, по его словам, действия Москвы были "спровоцированы" отстранением от должности пророссийского президента Виктора Януковича, которое "было организовано Вашингтоном".

"Странным образом заявления Уотерса резонируют с риторикой Кремля, которая оправдывает захват Крыма, и разозлили многих в Украине, которая до сих пор считает полуостров своей территорией, нелегально оккупированной Россией", - пишет Billboard.

Как отмечает издание, музыкант уже был внесен в неофициальную базу украинской неправительственной организации "Миротворец", "целью создания которой является информирование местных правоохранителей об иностранцах, которые якобы совершили преступления против Украины".

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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