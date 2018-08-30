Загадочная смерть бельгийца в Москве - обзор СМИ

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В четверг, 30 августа, международные СМИ пишут о нижеследующем:

Смерть бельгийца в России

Как меняется отношение россиян к Западу

Новое противостояние с открытыми писсуарами в Париже

В Британии ограничат продажу энергетических напитков

Новая жертва печальноизвестной высотки

О загадочной смерти в Москве бельгийского менеджера российской металлургической компании сообщает лондонская Times.

Тело 62-летнего Бруно Чарльза де Кумана, который работал вице-президентом компании "Новолипецкий металлургический комбинат", обнаружили 29 августа на тротуаре в Москве вблизи так называемого Дома на Набережной, сталинской высотки неподалеку от Кремля, рассказывает газета.

По предварительным выводам правоохранителей, де Куман выпал из окна квартиры, в которой он проживал в последнее время.

Times пишет, что он был назначен вице-президентом по исследованиям и разработкам на Новолипецком комбинате в июне 2017 года. Предприятие находится под контролем Владимира Лисина, самого богатого российского бизнесмена, состояние которого оценивается в 15 миллиардов фунтов стерлингов.

Британская газета рассказывает о жизненном пути Лисина от электрика до одного из самых богатых людей в мире. Он начал свою карьеру в Сибири в 1970-е годы, где учился в металлургическом институте.

После распада Советского Союза Лисин переехал в Москву, где пробовал себя в торговле металлами, и уже в конце 1990-х годов приобрел контрольный пакет акций Новолипецкого комбината. В рейтинге самых богатых людей планеты, составленном Forbes, Лисин занимает 57-ю строчку.

Times пишет и о печальной славе Дома на Набережной, где проживал Бруно де Куман. Это один из самых престижных многоквартирных домов российской столицы, построенный по поручению Сталина в 30-е годы для советских функционеров.

Именно поэтому во время сталинских "чисток" на этот дом пришлось наибольшее количество арестов и казней его жильцов по сравнению с любым другим жилым домом в Москве, отмечает газета.

Times обращает внимание, что в последние годы в результате падения с окон и с балконов Дома на Набережной уже погибли два репортера, оппозиционер и генерал министерства внутренних дел.

Запад и россияне: уже теплее

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Отношение россиян к странам Запада меняется в лучшую сторону - такой вывод делает сотрудник британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House Лилия Шевцова. В статье, опубликованной в газете Financial Times, она пишет, что этот факт должен заставить Путина нервничать.

Проанализировав данные опросов, проведенных независимой российской организацией "Левада-центр" в 2017 и 2018 годах, Шевцова утверждает: "Рядовые россияне больше не хотят жить, как за стенами крепости во время осады, и вести бесконечную войну с Западом".

В августе этого года 68 процентов россиян хотели сближения с Западом, тогда как 21 процент поддерживают идею о существовании России "на расстоянии" от него.

Шевцова отмечает, что "Левада" зафиксировала "потепление" в отношении россиян к Западу на фоне снижения влияния России на континенте и введения новых санкций против Кремля Соединенными Штатами.

По ее убеждению, это является свидетельством того, что все больше рядовых россиян перестают воспринимать страны Запада как угрозу их стране.

И это должно заставить Кремль задуматься, отмечает автор статьи. "Кремль столкнулся с дилеммой. С одной стороны, он должен усиливать идею западной "угрозы", поскольку для него не существует другого источника легитимности. С другой стороны, он глубоко осознает последствия дальнейшего противостояния для российской экономики, будущее здоровье которой очень зависит от западного финансирования и технологий. Осторожная реакция Путина на американские санкции показывает, что Кремль это понимает", - пишет Шевцова.

Проблема Путина состоит в том, что он не способен изобрести новую формулу отношений России с либеральным миром, ведь любой из двух вариантов, то дружба с Западом, или наоборот, представляют угрозу его режима, заключает Лилия Шевцова в статье для Financial Times.

Новое противостояние с писсуарами

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Сопротивление новым открытым писсуарам, установленным в Париже, приобретает новые формы, пишет газета Guardian.

Издание напоминает, что устройства предлагают "экологичное решение проблемы общественных туалетов". Феминистки выступили против такого новшества, называя его сексистским и дискриминационным.

Они утверждают, что власти Парижа поощряют мужчин обнажаться и справлять малую нужду в общественных местах, тогда как кормление грудью на людях до сих пор вызывает осуждение.

Новая волна возмущения коснулась двух из пяти установленных писсуаров - их облепили использованными прокладками и тампонами, а потом залили бетоном, сообщает Guardian.

Газета приводит комментарий Гвендолин Куапо из феминистской организации Femmes Solidaires, которая убеждена: "Речь идет не только о мужчинах, которые занимают публичное пространство, но и о женщинах и детях, которые, возможно, не испытывают особого желания наблюдать, как мужчины освобождают свои мочевые пузыри на людях ... Это дискриминация, усиливающая сексистский стереотип о том, что мужчины не могут контролировать себя и свои мочевые пузыри".

Куапо подчеркнула, что в Париже есть сотни закрытых общественных туалетов, но мужчины не хотят ими пользоваться, как это делают женщины. Вместо этого им создают условия для того, чтобы они расстегивали свои ширинки прямо на улице.

Хлои Эмвик из парижской городского совета отвергает обвинения в сексизме. "Париж никогда не пропагандировал мероприятия, дискриминирующие женщин ... Мы сожалеем, что эти писсуары были повреждены. Мы слышим критику, и мы понимаем, что взгляды женщин также нужно учитывать", - заявила она Guardian.

Энергетикам - "нет"

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В Великобритании запретят продавать энергетические напитки подросткам, пишет Independent. Согласно планам главы правительства Терезы Мэй, ограничение коснется лиц в возрасте до 16-ти или даже 18-ти лет.

По информации издания, к нарушителям будут применять те же санкции, что и за продажу сигарет детям, то есть штрафы в размере 2500 фунтов стерлингов.

Мэй объяснила свою новую инициативу доказательствами того, что чрезмерное потребление энергетических напитков подростками приводит к серьезным проблемам со здоровьем и даже смерти.

Independent отмечает, что одна банка напитка Red Bull содержит примерно 80 мг кофеина - это эквивалент почти трех банок кока-колы. Потребление таких напитков способствует ожирению и ухудшает состояние зубов. Исследователи утверждают, что энергетические напитки также вызывают головную боль, колики в животе и гиперактивность.

Предложение уже одобрили активисты, среди которых и известный "телеповар" Джейми Оливер, добавляет Independent.

"Слишком много детей регулярно употребляют их вместо завтрака, - цитирует его издание. - Производители энергетических напитков никогда не говорили, что эти продукты подходят для детей. Они даже отмечают в этикетках - "не для детей".

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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