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В последний день лета международная пресса пишет о нижеследующем:

Как Виктор Медведчук предлагает возвращать Украине непризнанные республики на Донбассе

Чего ждать от начала строительства "Северного потока-2"

Как Меган Маркл бросает вызов королевскому дресс-коду

Почему молодежь слушает больше классической музыки

Предложения "лучшего друга Путина"

Непризнанные республики на востоке Украины должны получить широкую автономию. Об этом заявляет "лучший друг Путина" Виктор Медведчук в интервью британской Independent.

По его словам, в ближайшее время он планирует представить новые предложения по возврату подконтрольных сепаратистам территорий Украины. Он утверждает, что такая инициатива не представляет никакой угрозы суверенитету государства.

"Угроза суверенитету поступает от Вашингтона, который дистанционно управляет Украиной, и от интеграции в Европу и НАТО", - считает Медведчук.

Как отмечает Independent, мысли политика по решению конфликта на Донбассе почти полностью совпадают со взглядами Кремля. Он считает, что США вмешиваются в отношения между "братскими" народами, Владимир Путин действительно хочет мира в Украине и защищает русскоязычное население от "партии войны" в Киеве, пишет издание.

По словам газеты, несмотря на то, что Медведчук не объяснил, чего именно хочет добиться со своей новой партией "За жизнь" на парламентских выборах, он уже позиционирует себя как единого украинца, способного вести переговоры с Кремлем.

Во время разговора с изданием он вспомнил, что помог вызволить из плена порядка 900 человек с обеих сторон конфликта. "Я знаю, что я единственный, кто может это сделать. Другие пытались, но не имели успеха", - отмечает политик.

Сейчас, говорит Медведчук, он занимается вопросом освобождения Олега Сенцова. Политик отмечает, что Россия не позволит, чтобы с режиссером в заключении произошло "нечто страшное", но для помилования Сенцов должен лично обратиться с соответствующей просьбой к президенту.

Медведчук также заявил газете, что "часто" обсуждает тему Украины с Путиным. Издание поинтересовалось - насколько часто?

"Чаще, чем раз в год", - сказал он, подмигнув. Он подмигивал несколько раз в течение интервью, пишет Independent.

Новые страсти по "Северному потоку-2"

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В территориальных водах Германии начались работы по строительству "Северного потока-2" - проекта, который, по словам Financial Times, "усилил геополитическую напряженность между Европой, США и Россией".

Ожидается, что газопровод поможет вдвое увеличить поставки российского газа в Германию через Балтийское море и уменьшить объем прокачки через территорию Украины. Некоторые страны опасаются, что газопровод увеличит энергетическую зависимость Европы от России и станет "политическим оружием" против Киева.

Пресс-секретарь проекта называет работы "подготовительными" и говорит, что глубинное строительство начнется в течение нескольких недель.

По словам газеты, работы начались, несмотря на угрозы Дональда Трампа наложить санкции на европейские компании, участвующие в проекте. Американский президент даже говорил, что строительство делает Германию "пленником" России, напоминает издание.

Впрочем, в Европе и России эти угрозы отвергают. В частности, министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал эти предупреждения "недопустимыми", а его российский коллега Сергей Лавров заявил, что Трамп пытается помешать реализации проекта, чтобы продвигать продажи сжиженного газа из США, добавляет Financial Times.

Меган Маркл и ее короткое платье

Копірайт зображення WPA Pool/Getty Images Image caption Меган Маркл удивила платьем-смокингом

Меган Маркл бросила вызов королевскому дресс-коду и удивила британцев коротким платьем. По словам Daily Mail, речь идет о платье-смокинге стоимостью 327 фунтов от канадского бренда Judith & Charles, в котором герцогиня Сассекская появилась на гала-показе мюзикла "Гамильтон" в театре "Виктория Палас" в Лондоне.

Правда, как отмечает газета, жена принца Гарри - не единственная представительница королевской семьи, расширившая рамки адворцового этикета и появившаяся на публике в нарядах, обнаживших ноги выше колен.

"Даже королева, являющаяся воплощением портновского мастерства и безупречного вкуса, отважилась показать колени в шестидесятые и семидесятые годы, когда короткие юбки и платья были в моде", - отмечает издание.

Также "смелыми" образами славились сестра Елизаветы принцесса Маргарет и дочь королевы принцесса Анна.

"Но первой, кто бросил реальный вызов королевскому дресс-коду была принцесса Диана", - пишет газета и вспоминает, что леди Ди стала чаще носить короткие юбки в знак "эмансипации и демонстративного неповиновения" после развода с принцем Чарльзом.

Классическая музыка - не только для взрослых

Классическая музыка становится все более популярной среди молодежи, а причина этому - компьютерные игры. Об этом сообщает Daily Telegraph со ссылкой на исследование аудитории радиостанции Classic FM.

Оказалось, что еженедельно радиоволну слушают около миллиона человек моложе 35 лет, из них почти половина - в возрасте от 18 до 24 лет.

"Композиторы и руководители станций считают саундтреки к фильмам и компьютерным играм неплохой возможностью познакомиться с классической музыкой, поэтому Classic FM теперь на этом зарабатывает и выпускает каждую субботу программу, посвященную саундтрекам к кинолентам и видеоиграм", - поясняет газета.

О роли компьютерных игр в популяризации классической музыки также свидетельствуют результаты исследования, проведенного Королевским филармоническим оркестром. Его результаты показали, что 15% детей в возрасте от 6 до 15 лет впервые услышали классическую музыку в играх.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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