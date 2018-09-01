Культобзор: Spice Girls воссоединятся ради одного концертного тура

Копірайт зображення Getty Images Image caption Spice Girls в полном составе на церемонии награждения в 1997 году

Темы обзора культурных событий недели:

Spice Girls снова вместе

Новый диск Eminem

Прощальное шоу Soft Cell

Эд Ширан снимается в кино

Spice Girls снова воссоединятся

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Но без Виктории Бекхэм и только ради одного концертного тура по Великобритании, сообщает газета Daily Telegraph.

Поп-звезды 90-х дадут 13 шоу в 2019 году, а кульминацией тура станут три концерта подряд на лондонском стадионе Уэмбли.

Газета пишет, что одна из "перчинок", известная как Posh Spice, Виктория Бекхэм, отказалась присоединиться к группе, поскольку должна сосредоточиться на своей карьере дизайнера.

Ее бренд одежды отметит десятилетний юбилей показом на Лондонской Неделе Моды в сентябре.

Daily Telegraph добавляет, что другие участницы Spice Girls в последнее время неоднократно намекали на возможность воссоединения.

В июне Эмма Бантон рассказала каналу ITV о том, что является сторонницей "политики открытых дверей" в отношении потенциального возвращения группы на сцену. А в мае Мэл С сообщила СМИ, что группа "обсуждает возможные проекты".

Если все билеты на шоу Spice Girls продадут, то тур принесет каждой из участниц по 12 миллионов фунтов стерлингов, отмечает газета.

Последний раз группа выходил на сцену в полном составе во время торжественной церемонии закрытия Олимпиады в Лондоне 2012 года, пишет Daily Telegraph.

Spice Girls является одной из самых успешных "девичьих" групп в истории поп-музыки.

Их дебютный альбом Spice разошелся по всему миру суммарным тиражом свыше 31 миллиона копий, что стало рекордом продаж для "девичьих" групп всех времен.

Новый скандальный альбом Эминема

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Новый альбом Kamikaze американского рэпера Эминема наделал немало шума, пишет британское издание Independent.

Это второй альбом певца за последние восемь месяцев и десятый за всю карьеру.

Предыдущая пластинка Revival, вышедшая в конце 2017 года, получила не слишком лестные отзывы критиков. Очевидно, что и о Kamikaze будут долго говорить и писать.

"За свою 19-летнюю карьеру Эминем никогда не боялся будоражить критиков. Его последний альбом, неожиданный Kamikaze, уже произвел определенный фурор", - отмечает издание.

Британские газеты обращают внимание на гомофобные высказывания Эминема в адрес коллег-исполнителей в одном из 13-ти треков альбома, церемонию "Грэмми", прессу, поддавшую критике Revival, а также Президента США Дональда Трампа.

Independent пишет, что Эминем обозвал главу Белого Дома "гадким гадом" за то, что тот "продал людям мечту, которую сам же и убил".

40 лет Soft Cell

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вокалист Soft Cell Марк Алмонд

Уже совсем скоро поклонников электро-попа образца 80-х годов ожидает сенсационное воссоединение, но продлится оно только один вечер, сообщает газета Guardian.

В честь своего 40-летия звездный дуэт Soft Cell в составе вокалиста Марка Алмонда и инструменталиста Дэвида Болла даст последний в их карьере концерт.

Первое за последние 15 лет совместное выступление исполнителей состоится 30 сентября на лондонской арене O2.

Британские критики называют Soft Cell одной из самых влиятельных групп в жанре электронной музыки, появившихся в Великобритании в конце 70-х годов.

Успех пришел к дуэту в 1981 году, когда они выпустили мегахит Tainted Love.

В том же году сингл занял первое место в чартах 17 стран, включая Великобританию.

В 1982 году песня установила рекорд, занесенный в Книгу Гиннеса: Tainted Love продержалась 43 недели подряд в американском чарте Billboard Hot 100.

В комментарии по поводу прощального концерта Марк Алмонд сказал: "Что касается Soft Cell, я всегда чувствовал, что что-то осталось незавершенным. Это последнее шоу будет лучшим окончанием, которое только можно себе представить".

Эд Ширан сыграет себя в кино

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Британский исполнитель Эд Ширан снова появится на киноэкране, рассказывает американское издание Rolling Stone.

В ленте, которая пока не имеет названия, Ширан сыграет сам себя. По сценарию, певец проснется однажды утром и поймет, что он - единственный человек на планете, который не знает, кто такие Beatles.

Далее Ширан найдет малоизвестного исполнителя, роль которого воплотит Химеш Пател, и превратит его в суперзвезду, предложив ему исполнить хиты ливерпульской четверки.

Работа над фильмом уже идет. Режиссер - Дэнни Бойл, недавно отказавшийся снимать 25-ю версию саги о Джеймсе Бонде, поссорившись с исполнителем главной роли Дэвидом Крейгом и продюсерами франшизы.

Rolling Stone отмечает, что это - не первый киноопыт Эда Ширана.

Певец уже снимался в сериалах "Игра престолов" и "Грабитель", а также играл самого себя в комедии "Ребенок Бриджит Джонс".

Ширан надеется сделать успешную карьеру в Голливуде, продолжает Rolling Stone. Ранее он говорил, что мечтает сняться в фильме, построенном на музыкальном материале, наподобие ленты 2007 года "Однажды".

"Я хочу сделать что-то подобное", - сказал он. "Что-то такое, где песни определенным образом диктуют сюжет фильма".

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС

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