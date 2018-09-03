Обзор СМИ: кто такие мантерос и почему они - проблема для Испании

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В первый понедельник осени международная пресса обсуждает следующие темы:

Проблемы стихийной торговли в Испании

Как наркотики проникают в тюрьмы

Начало "Северного потока-2"

Жара против британских броневиков

Испания не может справиться со стихийной торговлей

На переполненных туристами улицах Барселоны несложно заметить десятки продавцов солнцезащитных очков и одежды.

Они раскладывают свой якобы дизайнерский товар на подстилках, которые в случае чего можно быстро свернуть в мешок и исчезнуть.

Продавцы - в основном мигранты из Африки, пишет New York Times, уже получили прозвище - manteros (мантерос).

Газета называет их проблемой, остро вставшей перед испанскими властями.

"Одно дело - дебатировать о том, разрешатьли мигрантам и в дальнейшем прибывать в ЕС, и совершенно другое - прийти к согласию относительно того, что с ними делать, когда они уже прибыли", - пишет издание.

Из-за невозможности найти приличную работу без надлежащих документов мантерос присоединяются к армии уличных торговцев.

Особенно популярной среди них стала Барселона, куда ежедневно прибывают тысячи иностранцев.

В городе уже насчитывается от нескольких сотен до почти 3 тысяч мантерос, что очень беспокоит владельцев местных магазинчиков.

"Я знаю, как это быть мигрантом и начинать все с чистого листа. Но власть должна решить, все должны платить налоги или никто вообще", - цитирует New York Times владельца лавки, который 30 лет назад перебрался в Испанию из Аргентины.

По мнению директора Института глобализации культуры и мобильности при Университете ООН в Барселоне Парвати Наир, мантерос стали "частью неофициальной экономики - юридически и официально невидимой".

Испанские органы власти лишь обвиняют друг друга в том, что эта нелегальная торговля процветает, отмечает издание.

Уличные торговцы, работающие нелегально, могут сесть в тюрьму, если их повторно поймают.

Опрос, опубликованный в апреле газетой El Mundo, свидетельствует о том, что большинство испанцев хотят, чтобы полиция не задерживала, а штрафовала мантерос, пишет New York Times.

Наркотики в тюрьмах

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Как и во многих странах, в Британии заключенные знают способы получить запрещенные товары, и кое-где роль посредников выполняют надзиратели.

Как пишет Independent, с 2012 года в Англии и Уэльсе количество сотрудников пенитенциарной службы, которых поймали на том, что они передают наркотики, мобильные телефоны или оружие заключенным, выросла на 57%.

По данным министерства юстиции, за шесть лет 341 сотрудник администрации тюрем был уволен, предупрежден или вовлечен в судебный процесс, пишет издание.

Independent отмечает, что нынешняя ситуация может быть следствием сокращения количества сотрудников пенитенциарной службы. Это якобы привело к тому, что те, кто остался, не могут справиться с проблемой наркомании среди заключенных.

Журналистское расследование показывает, что треть надзирателей, которые увольняются со службы, делают это в первый год работы.

В прошлом году наркотики находили в тюрьмах Англии и Уэльса в среднем 35 раз в сутки, пишет издание.

Объем этого нелегального рынка оценивается в 100 млн фунтов стерлингов.

"Есть огромное количество людей, которым нечем заниматься, которые не имеют надежды и для которых наркотики являются способом потратить время", - цитирует Independent Питера Доусона, главу организации, работающей над реформой пенитенциарной службы.

Почему ломаются британские бронеавтомобили

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Издание Times пишет, что бронированные автомобили британской армии "не выдерживают афганскую жару".

Панцирники Foxhound ломаются в среднем раз в неделю, ставя под угрозу жизни солдат, которые на них передвигаются, цитирует газета одного из британских офицеров в Афганистане.

Проблема приобрела еще большую огласку после того, как во время визита министра обороны Великобритании в Кабул сломался один из автомобилей конвоя, перевозившего сотрудников министерства.

Foxhound, которые были частично спроектированы инженерами Формулы-1, представили публике в 2012 году.

Они заменили автомобили Snatch Land Rover, получившие прозвище "мобильный гроб", поскольку по меньшей мере 37 британских военнослужащих погибли в них в Афганистане и Ираке, пишет Times.

"Хотя Foxhound спроектированы так, чтобы выдерживать жаркие условия, перегревание, очевидно, стало для них проблемой. Военным инженерам пришлось импровизировать, чтобы решить часть проблем, а в перерывах между операциями машины ставят в тень, чтобы дать им остыть", - отмечает издание.

По словам военных, воздух в Афганистане настолько разрежен, что двигатель не может втянуть его достаточно для нормальной работы.

Однако похоже, что для австралийских бронированных автомобилей Bushmaster это не является проблемой, ведь они ломаются нечасто, отмечают британцы.

Впрочем, по словам представителя британской армии, Foxhound спасли "множество жизней" в Афганистане. По данным министерства обороны, машины находятся в рабочем состоянии 95% времени.

Труба раздора

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В Балтийском море начинают прокладывать газопровод "Северный поток-2", пишет французская деловая газета Echos.

Издание называет запланированную 1230-километровую трубу "газопроводом раздора" и отмечает, что споры идут вокруг будущего транзита газа через Украину и угрозы американских санкций.

Помимо "Газпрома", в финансировании проекта стоимостью 9 млрд евро принимают участие французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и британско-нидерландская Shell, напоминает газета.

Echos отмечает, что "Северный поток-2" планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, но сроки могут сместиться на несколько месяцев из-за того, что Дания выступает против строительства в своих территориальных водах.

"В Европе реакция на проект остается крайне неоднозначной", - пишет издание. Например, против него выступает Италия.

Газета цитирует Тьерри Броса, исследователя из Оксфордского института энергетических исследований, который напоминает, что в прошлом году транзит 77 млрд кубометров газа обеспечил Украине доход в 2,6 млрд евро.

"Если "Северный поток-2" будет построен, а спрос на газ - расти значительными темпами, это высушит транзит", - считает исследователь.

В статье также приведено мнение представителя французской компании Engie. Он считает, что для того, чтобы европейский рынок газа оставался конкурентоспособным, нужно много направлений поставки топлива.

"Северный поток-2" выполняет именно такую ​​функцию", - цитирует его Echos.

"Летом состоялась трехсторонняя встреча между Еврокомиссией и правительствами России и Украины. Сторонники проекта призывают к переговорам и "неидеологическому подходу". Но это непростая задача", - отмечает газета.

"Здесь проходят игры со скрытой повесткой дня. И украинцы не играют слишком честно, ведь они предпочли бы повысить свой тариф на транзит", - цитирует издание Тьерри Броса.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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