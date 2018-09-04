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Во вторник, 4 сентября, западная пресса пишет о нижеследующем:

Какие шаги помогают Украине бороться с коррупцией

Почему автокефалия для Киевского патриархата станет "тектоническим сдвигом" для страны

Как Владимира Путина восхваляют в новой программе на российском ТВ

Как ведущий лондонский музей ищет гендерный баланс в искусстве

Маленькие успехи на пути к большим переменам

Украина может похвастаться некоторыми успехами в борьбе с коррупцией - в частности, в сфере здравоохранения. Как рассказывает известный журналист Оливер Буллоу в статье для New York Times, реформы в профильном министерстве позволили спасти жизнь сотен украинцев с пороками сердца.

По словам автора, это стало возможным благодаря решению проводить закупки медикаментов через международные организации. Как надеялись в Минздраве, это поможет сохранить "десятки миллионов долларов", которые раньше шли "коррумпированным посредникам".

"Эта инициатива имела впечатляющий успех. Лекарства и медицинское оборудование, закупившие через две структуры ООН и британскую компанию Crown Agents, обошлись в сумму на 40% меньше, чем по предыдущей системе", - объясняет Буллоу.

В качестве примера он приводит ситуацию со стентами - конструкциями, которые позволяют расширить артерии, снабжающие сердце кислородом. На их закупках удалось сэкономить три миллиона долларов, и результаты не заставили себя ждать. Как пишет автор, количество пациентов, которым установили стенты, в 2017 году увеличилось вдвое по сравнению с показателями 2015 года. Для страны, где сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти, это существенное улучшение.

По мнению Буллоу, эти достижения могут стать примером для реформ и в других отраслях.

"Как показывает история со стентами для сердца в Украине, масштабность задачи не должна отвлекать внимание от постепенных успехов. Маленькие шаги могут быстро спасать жизни и экономить деньги. Они доказывают, как можно преодолевать даже укоренившуюся коррупцию", - отмечает журналист.

Автокефальная "победа" приближается?

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Предоставление автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата может стать для Украины "тектоническим сдвигом" и выдающейся победой. Об этом пишет журналист Леонид Бершидский в колонке для Bloomberg.

"Украина не может вернуть территории, аннексированные Россией или контролируемые ее доверенными лицами. Но вполне возможно, что ей удастся лишить своего большого соседа кое-чего не менее ценного - его власти над украинскими православными, а с этим - и претензий Москвы на ведущую роль в восточном христианстве", - считает он.

По мнению Бершидского, автокефалия может заставить многих священников Московского патриархата перейти в УПЦ КП - у них больше не будет причин оставаться в "организации, которую правительство считает пятой колонной России". Что касается самих верующих, то две трети украинцев, называющих себя православными, уже перешли в ряды Киевского патриархата, и не в последнюю очередь благодаря его позиции во время Революции достоинства, пишет Бершидский.

"Дела церкви должны быть лишены политического влияния подобного тому, которое на них оказывает конфликт между Россией и Украиной. С другой стороны, вторжение Путина в Украину безусловно подорвало авторитет церкви, прихожанином которой он является и которую он пытается укрепить как в России, так и за рубежом. Эту проблему танками не решить", - констатирует автор.

Любит детей, отпугивает медведей

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Британская Guardian рассказывает о новой программе о президенте Владимире Путине на российском телевидении. Новый проект уже называют проявлением "культа личности" главы Кремля.

По словам газеты, первая программа из цикла "Москва. Кремль. Путин" о деятельности президента вышла на канале Россия 1 в минувшее воскресенье. Главная тема - "физические данные российского лидера, его любовь к детям и способность отгонять медведей".

"Часовая программа вышла в эфир через несколько часов после того, как тысячи людей возле Красной площади опросили на предмет их отношения к непопулярной пенсионной реформе, приведшей к падению рейтинга президента до минимального за последние четыре года", - отмечает издание.

В программе о протестах не упомянули, но отметили, что Путин готов отвечать за "необходимые" реформы.

Впрочем, хвалили президента не только за его политические достижения. Ведущий Владимир Соловьев, в частности, рассказал о том, насколько президент любит детей.

По словам Guardian, канал "Дождь" уже назвал появление такой программы проявлением "культа личности", а некоторые критики выразили удивление относительно того, как государственным каналам удается находить все больше эфирного времени для освещение деятельности Путина.

Гендерное равенство в музеях

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Британские музейщики пытаются отыскать гендерный баланс в вопросах искусства. Лондонская Королевская Академия искусств, в частности, планирует экспозицию, на которой картин с обнаженными женщинами будет столько же, сколько с обнаженными мужчинами.

По данным Daily Mail, выставка "Голый ренессанс" откроется в марте следующего года, где будут представлены произведения Тициана, Рафаэля, Микеланджело, Леонардо и других художников эпохи возрождения. Речь идет о картинах и скульптурах, созданных в период с 1400 до 1530 года.

Как пишет газета, идея такой выставки стала результатом нескольких лет раздумий о том, как женщин изображают в искусстве. Одним из толчков стало движение за права женщин MeToo.

"Активисты, борющиеся за права женщин, часто критикуют музеи за то, что те выставляют мало картин, созданных женщинами, - особенно по сравнению с количеством обнаженных женщин на картинах", - отмечает газета.

Это подтверждают и данные Национальной галереи - там в этом году сообщили, что женщины являются авторами лишь 1% представленных в музее работ, добавляет Daily Mail.

Обзор подготовила Яна Люшневска, Служба мониторинга BBC

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