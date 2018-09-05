Washington Post: почему не стоит сотрудничать с Россией по кибербезопасности

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5 сентября иностранная пресса пишет о нижеследующем:

Чего добивается Россия в сфере кибербезопасности

Смертельное путешествие по Средиземноморью

Mercedez создаст конкурента Tesla

Как провалить собеседование

Россия и кибербезопасность

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Сотрудничать с Россией в области кибербезопасности - все равно, что нанимать домашнего вора для охраны своих драгоценностей, пишет в своей статье обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.

Автор комментирует попытки Москвы лоббировать в ООН международное регулирование киберпространства. С одной стороны, россияне прибегают к "агрессивному хакингу" американских и европейских партий, согласно данным американских спецслужб, с другой - продвигают регулирования киберпространства на своих условиях, говорит обозреватель.

"Тон России в вопросах кибербезопасности, который стал дерзким и оборонительным, отражает заявления Москвы о том, что Америка первой начала интернет-войны, а Россия лишь держит удар", - говорит Дэвид Игнатиус.

Автор напоминает, что Россия была единственной крупной европейской страной, не подписавшей Будапештскую конвенцию по кибербезопасности 2001 года. Одна из причин - документ предоставлял бы право иностранным правоохранительным органам проверять провайдеров интернет-услуг. С тех пор Россия пытается заменить конвенцию альтернативой, которая была бы более лояльной для Москвы, отмечает обозреватель издания.

Смертельное путешествие по Средиземноморью

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Количество смертей в Средиземном море выросло втрое с 2015 года, сообщает New York Times со ссылкой на отчет ООН.

Сегодня морское путешествие из Северной Африки в Италию несет больше угроз, чем когда-либо с начала миграционной кризиса в Европе, даже несмотря на то, что уровень нелегальной миграции по этому маршруту упал до самого низкого уровня, добавляет издание.

Для большинства мигрантов Италия - основной пункт назначения на пути в другие страны ЕС. В течение восьми месяцев текущего года каждый восьмой мигрант погибал, совершая путешествие в лодке.

New York Times цитирует эксперта по вопросам миграции из итальянского Института международных политических исследований Маттео Вилла, который говорит, что высокую смертность в Средиземноморье вызвал объявленный в июле запрет министра внутренних дел Италии Сальвини забирать мигрантов с помощью спасательных лодок.

Издание отмечает, что эксперты критикуют политику ЕС по урегулированию миграционного кризиса, в частности, возвращение мигрантов в Ливию из-за гражданской войны в стране и ее неспособности справляться с большим потоком беженцев.

Mercedez создаст конкурента для Tesla

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Производитель автомобилей люкс-класса Mercedez-Benz объявил о планах инвестировать 12 миллиардов долларов в разработку конкурента модели электрокара Tesla, сообщает Bloomberg.

Компания планирует запустить выпуск кроссовера Mercedes EQC на электробатареях в первом полугодии следующего года.

"Другой альтернативы нет, и мы становимся на этот путь. Мы начинаем прямо сейчас", - цитирует издание главу подразделения Mercedez-Benz Cars Дитера Цетше.

Mercedes EQC станет следующим из серии электрокаров, производства других компаний, которые составят конкуренцию Tesla.

Цену автомобиля Mercedez пока держит в тайне.

Успешное собеседование: советы от эксперта

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Как не провалить собеседование и лучше продемонстрировать свои сильные профессиональные качества, рассказывает Daily Mail. Издание делится советами консультанта по вопросам развития карьеры Мишель Гиббинс, которая подсказывает, как отвечать на наиболее распространенные вопросы работодателя.

Отвечая на традиционный вопрос "Расскажите о себе", эксперт советует быть лаконичным и рассказывать о жизненном опыте, имеющем отношение к позиции, на которую вы претендуете. Нет никакой необходимости пересказывать резюме, потому что работодатель его уже видел.

Когда речь идет о том, чем вас привлекла именно эта вакансия, стоит воспользоваться случаем и показать, что вы провели исследования, почитали о компании, в которую пришли, и понимаете ее корпоративную культуру и ценности.

"Говорите о компании, ее продуктах, сервисе и культуре с энтузиазмом и объясните, как, по вашему мнению, ваши навыки и предыдущие достижения смогут принести ей пользу", - цитирует издание Мишель Гиббинс.

На просьбу описать конкретную ситуацию и свои действия в ней, стоит сосредоточиться на том, что делали именно вы и как отреагировали на обстоятельства, несмотря на то, что иногда нам может быть неудобно употреблять слово "я", говорит консультант.

Рассказывая о своих ожиданиях от работы, важно четко определить то, чем вы не хотели бы заниматься, но придерживаться позитивного тона.

И наконец, когда работодатель предлагает задать свои вопросы, эксперт советует не избегать возможности сделать это, ведь это показывает вашу искреннюю заинтересованность в должности. Лучшим вопросом в этой категории, по мнению эксперта, может быть заинтересованность в возможности роста и развития в должности, которую вы хотите занять.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг

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