Российские "отряды убийц" орудуют в мире - Washington Post

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6 сентября иностранная пресса пишет о таком:

Великобритания должна предотвратить повторение атаки российских спецслужб

Путин в ярости из-за потери имиджа после дела "Новичка"

Как российские спецслужбы склоняют к сотрудничеству

В США проверят соцсети на соблюдение свободы слова

Лондон и "откровенный бандитизм" России

Российские "отряды убийц" наносят вред странам, поддерживающим верховенство права, пишет Washington Post, комментируя последние новости по делу об отравлении "Новичком".

Газета отмечает, что независимо от того, кто является заказчиком этой операции, он хотел, чтобы преступники провели ее демонстративно.

Время от времени Владимир Путин делает заявления о желании возродить могущество России и "требует уважения", которое Москва потеряла после распада Советского Союза.

Издание напоминает, что российский президент - бывший агент КГБ. И его стоит судить по поступкам, а не по словам.

"Это был акт бандитизма, организованный при поддержке государства, показная работа убийц, которая напоминает о тактике его предыдущей службы", - пишет Washington Post.

Газета напоминает о гибели бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко в Великобритании, в которой обвиняли Россию, и отмечает, что тогда Лондон не приложил достаточных усилий для того, чтобы предотвращать подобные случаи в будущем.

"На этот раз он должен сделать это, и ответ должен быть равносильным этому откровенному бандитизму", - заключает газета.

Путин в ярости из-за дела "Новичка"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Подозреваемые в применении "Новичка" россияне Александр Петров и Руслан Боширов

Больше не осталось никаких сомнений в том, что бывшего шпиона Сергея Скрипаля пытались убить российские агенты.

Но виновные в отравлении в британском городке Солсбери не будут наказаны, пока Владимир Путин находится у власти, пишет Times.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выступила с заявлением в парламенте. Она заявила, что за отравлением нервным агентом "Новичок" стоят россияне, которые прибыли в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Но Москва никогда не экстрадирует их в Британию или одну из европейских стран, в которой ихмогут арестовать, отмечает издание и добавляет, что из-за этого Россия почти несомненно продолжит "врать" о подробностях дела, отрицая свою вину.

"Можно с уверенностью говорить о том, что президент Путин будет взбешен из-за того, что упустил свою цель и подверг Россию риску еще больших санкций и глубокой изоляции на фоне создания нового имиджа на международной арене благодаря ЧМ по футболу", - говорится в статье.

В этом российский президент может винить только себя, добавляет газета.

Наконец издание отмечает, что "путинский режим" не будет существовать вечно и добавляет, что "российские агенты, которые безнаказанно убивают на чужой земле, не должны забывать о том, что закон помнит обо всем".

Как Россия вербует "стукачей"

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О методах вербовки российскими спецслужбами информаторов пишет New York Times.

Газета делится историей 29-летней сотрудницы общественной организации "Открытая Россия" Натальи Грязневич, которая рассказывает, как ей предлагали передавать информацию о деятельности и контакты организации российской власти.

В таких случаях российские спецслужбы прибегают к мягким методам - обычно агенты появляются в жизни потенциальных информаторов под видом людей, которые предлагают дружбу. Так произошло и с Грязневич, пишет издание.

"Он вел себя как старый друг, которого я не могла вспомнить", - говорит женщина и добавляет, что впоследствии на нее посыпались вопросы о ее командировках за границу и контактах с иностранцами. Тогда она поняла, что мужчина пытался завербовать ее.

"Станем друзьями. Подумай о себе. Ты хочешь сделать карьеру, а с нами на своей стороне можешь пойти далеко", - вспоминает Грязневич слова мужчины.

"Эта попытка завербовать ее, которая по ее словам происходила без угроз, открывает маленькое окошко в один из самых секретных и злых аспектов российской системы безопасности", - пишет New York Times.

Газета вспоминает о так называемых "стукачах", которые в советские времена передавали информацию о своих соседях и знакомых властям.

Сейчас кажется, что эта практика снова становится распространенной, отмечает издание. Власти нуждаются в информации об оппозиции в стране, особенно на фоне антиправительственных протестов, время от времени вспыхивающих в России.

Определить, сколько информаторов среди гражданских имеет Кремль, сложно, ведь открыто о попытках вербовки говорят только те, кто не принял предложение, говорится в статье.

Как правило, людьми движет не жажда денег, а обещания решить их вопросы с законом, отмечает New York Times.

Человек, который предлагал Грязневич сотрудничество, не ответил ни на один из ее вопросов, но у нее нет сомнений, что он представлял ФСБ, заключает издание.

Американские соцсети под лупой

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Министерство юстиции США сообщило о готовности к началу проверки американских технологических гигантов на предмет соблюдения правил честной конкуренции и свободы слова в сети, сообщает Financial Times.

Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор США Джефф Сешнс вскоре после того, как представители Facebook и Twitter выступили с показаниями перед комитетом по вопросам разведки Сената относительно возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

Сешнс пообещал провести встречу с прокурорами для обсуждения "обеспокоенности" относительно того, могут ли социальные сети наносить ущерб честной конкуренции и ограничивать свободу слова.

Накануне американский президент Дональд Трамп обвинил компании вроде Google, Facebook и Twitter в продвижении левых взглядов. В компаниях обвинения отрицают.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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