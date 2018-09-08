Культобзор: "Оскар" останется без новой номинации

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Темы обзора культурных событий уходящей недели:

"Оскар" останется без новой номинации

Высокая мода для молодежи

30 лет у руля Vogue

Фильм Netflix открыл кинофестиваль в Торонто

"Оскар" отказался от новой номинации

Американская академия кинематографических искусств отложила учреждение номинации "Лучший популярный фильм", сообщает Huffington Post.

О новой номинации стало известно в августе этого года. Однако планы киноакадемии вызвали волну критики ввиду отсутствия деталей и характеристик, которые бы помогали определить, какой фильм можно отнести к категории "популярных".

Некоторые усмотрели в учреждение еще одной награды спекуляцию на рейтингах, учитывая то, что львиную долю прибыли академия получает от продажи рекламы во время трансляции церемонии вручения кинонаград на американском канале АВС.

"Академия признает, что учреждение еще одной награды на девятом месяце текущего года представляет собой сложности для фильмов, уже выпущенных в прокат", - говорится в официальном заявлении организации.

При этом, как отметили "академики", к этой идее все же планируют вернуться в 2020 году.

Оскар де ла Рента для молодежи

Копірайт зображення Getty Images Image caption Основатель модного бренда, дизайнер Оскар де ла Рента

О том, как дом моды "Оскар де ла Рента" привлекает молодую аудиторию, продолжая создавать классические вечерние платья, рассказывает The Wall Street Journal.

Стремясь завоевать внимание миллениалов, дизайнеры прибегают к использованию современных образов, привлекают к сотрудничеству личностей, пользующихся высокой популярностью в соцсетях, а также предлагают одежду в онлайн-магазине.

Платья из последней коллекции стали несколько короче, а цветовая гамма изменилась, перейдя на более спокойные, пастельные тона.

"Эта коллекция точно более сексуальна", - цитирует издание одного из креативных директоров дома моды Фернандо Гарсиа.

"Оскар де ла Рента" не единственный бренд, стремящийся привлечь молодую аудиторию, пытаясь при этом не потерять старых клиентов.

Сейчас это лучше удается европейским брендам, отмечает газета. В частности, Gucci, Balenciaga и Saint Laurent успешно экспериментировали с уличным стилем, создав новые молодежные коллекции и запустив кампании по их продвижению в социальных сетях.

Дом моды "Оскар де ла Рента" был основан в 1965 году и всегда ассоциировался с состоятельными женщинами и элегантным стилем.

"Сейчас женщины одеваются иначе. По моему мнению, мы просто обновляем гардероб клиентов "Оскар де ла Рента", - цитирует издание одного из креативных директоров компании Лору Кинг.

Бренд разбавляет свою коллекцию повседневными образами. Однако ценовая политика вряд ли изменится, говорят представители модной марки.

"Мы работаем с лучшими тканями в мире, самыми талантливыми портными и мастерами вышивки, поэтому все это формирует определенный ценовой диапазон", - цитирует издание слова исполнительного директора дома моды "Оскар де ла Рента" Алекса Болена.

Анна Винтур - 30 лет у руля Vogue

Копірайт зображення Getty Images Image caption Анна Винтур

30-летней каденции Анны Винтур во главе американской редакции издания Vogue посвящает статью Guardian.

"За годы своей работы Винтур превратила искусство одеваться в мягкую силу, и стала такой же звездой, как и те, кто появляется на обложках издания", - пишет газета.

Издание напоминает, что Анна Винтур стала редактором модного журнала в 1988 году. За это время в США сменилось шесть президентов, и все это время Винтур оставалась бессменным редактором Vogue.

Модная индустрия из нишевой сферы преимущественно женских интересов превратилась в средство популяризации поп-культуры, за которым наблюдает весь мир.

Vogue при Анне Винтур - это издание, на страницах которого можно увидеть как певицу Бейонсе, так и британского премьера Терезу Мэй.

Анна Винтур - ведущий архитектор эстетики современной эпохи, пишет Guardian. Наибольшее влияние она оказала на то, какую одежду мы видим не только на подиуме, но и в печатных изданиях, и на телевидении.

Что же до ее собственного стиля, то это - образец последовательности, пишет газета.

"Создайте свой собственный стиль… пусть он будет уникальным для вас и узнаваемым для других", - цитирует издание Анну Винтур.

Редактор Vogue также стала образцом женщины-лидера. Даже спустя 30 лет пребывания у руля издания модная индустрия не хочет прощаться с Винтур, резюмирует Guardian.

Кинофестиваль в Торонто: нетрадиционное открытие

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6 сентября в Торонто стартовал самый популярный в Северной Америке кинофестиваль, сообщает Bloomberg.

Впервые в истории мероприятия его открыла лента производства стримингового сервиса Netflix. Историческая драма "Король вне закона" (Outlaw King) рассказывает о шотландском монархе Роберте I Брюсе.

"Если ленты об исторических личностях для фестивалей не редкость, то выбор в пользу Netflix для отрытия мероприятия подобного уровня - ситуация неординарная", - пишет издание.

Ранее фильмам Netflix официально запретили участвовать в конкурсной программе Каннского фестиваля.

Глава фестиваля Тьерри Фремо заявил, что организаторы отказали Netflix в участии, поскольку фильмы онлайн-кинотеатра не демонстрируются во французских кинотеатрах.

А вот директор кинофестиваля в Торонто Пирс Гендлинг придерживается другой точки зрения.

"Мы ищем таланты, а не студии. Мы не ищем фильм производства Disney, Paramount или Warner Bros. Если же он будет снят на этой студии - прекрасно", - цитирует Bloomberg Гендлинга.

Издание отмечает, что такой шаг увеличить шансы стриминговой компании получить награды на фестивалях в будущем.

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