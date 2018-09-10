Как живет "самая элитная" студентка Британии - обзор СМИ

Копірайт зображення AFP

В понедельник, 10 сентября, британские СМИ освещают следующие темы:

Как в Британии призывают пересмотреть бизнес-модель из-за конфликта с Россией

Почему людям среднего возраста необходимо иметь "безалкогольные дни"

Кто "самая элитная" студентка Британии

Представляет ли искусственный интеллект большую угрозу для человечества, чем терроризм

Россия - "государство-угроза"

Times пишет о том, что после атаки на Скрипаля Британию ждет "новый вид российской угрозы", но реагировать на нее будет страна, которая изменила свое отношение к Москве.

"Мы больше не дискутируем о том, является ли режим Владимира Путина злонамеренным. Вместо этого мы пытаемся бороться с природой злого умысла", - пишет издание.

Times призывает власти разработать стратегию для борьбы с российскими пропагандистами и дезинформацией, которую они распространяют. По мнению издания, Кремль угрожает безопасности Британии "гораздо серьезнее", чем терроризм.

"Кремлевское государство-угроза может использовать террористическую тактику, например, заказные убийства и разрушительные кибератаки (несколько в этой стране, но многие в Украине). Она продвигает агрессивную, неонигилистическую идеологию, основанную на антизападничестве. У нее есть сети открытых и скрытых сторонников" , - пишет издание, добавляя, что Москва также имеет мощное оружие и возможность использования действенных экономических рычагов.

Копірайт зображення Getty Images

Газета считает, что для того, чтобы противодействовать этим угрозам, необходимо увеличить расходы на оборону, а также использоватья финансы с учетом современных вызовов.

Кроме того, Times призывает пересмотреть действующую бизнес-модель и отказаться от "грязных" российских денег, вложенных в британскую экономику, одновременно используя их как рычаг влияния на Путина и его "соратников".

Пьянству бой

Людям среднего возраста нужно иметь несколько безалкогольных дней в неделю, чтобы снизить риски для здоровья, пишет Guardian.

Правительственное агентство Public Health England и благотворительная организация Drinkaware Trust запускают кампанию, призванную донести до британцев информацию о необходимости уменьшения потребления алкоголя.

Глава Public Health England считает, что просто говорить людям о вреде алкоголя недостаточно.

"Какой смысл в том, чтобы находиться на дистанции от жизни людей и только рассказывать им, что они делают что-то неправильно? Но если мы можем прийти к ним с чем-то полезным, это будет хорошим делом", - говорит г-н Селби.

Копірайт зображення Getty Images

Поэтому кампания "Безалкогольные дни" будет включать, в частности, мобильное приложение, которое позволяет отслеживать количество дней потребления алкоголя и сравнивать свои показатели с другими.

"Новая кампания - долгожданный и понятный способ контроля за употреблением алкоголя. Сделать целью несколько безалкогольных дней - простой и достижимый способ сокращения количества выпитого, а также улучшения здоровья и благосостояния", - говорит глава Королевского общества охраны здоровья населения Ширли Креймер.

По данным нынешнего правительственного опроса, каждый пятый британец злоупотребляет алкоголем, добавляет Guardian.

Роскошное обучение

Сразу 12 работников помогают учиться "самой элитной" студентке Великобритании, пишет Sun.

В частности, комфорт девушки обеспечивают служанка, дворецкий, три экономки и три лакея.

"Неизвестной дочери индийского миллиардера даже купили усадьбу", - добавляет издание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Самая элитная" студентка в Британии учится в университете Св. Эндрю в Шотландии

Кроме того, еду ей готовит собственный повар, шофер отвозит на лекции в Университет Св. Эндрю в Шотландии на дорогом авто, а за садом ухаживает опытный садовник.

Интересно, что семья наняла персонал на все четыре года обучения девушки.

По информации Sun, каждый из работников будет зарабатывать около 30 тысяч фунтов в год.

Как искусственный интеллект изменит мир

Искусственный интеллект может представлять большую угрозу для человечества, чем терроризм, пишет Daily Mail.

По мнению Джима Аль-Халили, профессора физики из Университета Саррея, развитие технологий "происходит слишком быстро" и плохо регулируется.

В частности, искусственный интеллект делает Британию "все более уязвимой" к кибератакам, а также приводит к все большему социальному неравенству, поскольку тысячи становятся безработными.

"Если российские хакеры смогли вмешаться в американские выборы 2016 года, что может помешать кибертеррористам сломать будущие энергетические сети, транспортные системы или военные объекты, управляемые искусственным интеллектом?" - спрашивает ученый.

Поэтому он предлагает уже сейчас ввести предохранители на законодательном уровне, а также проводить правительственные кампании для объяснения преимуществ и недостатков технологических новшеств.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В лаборатории INSERM уже сейчас изучают аспекты коммуникации между людьми и роботами

В то же время, г-н Аль-Хилили считает нужным включить в школьную программу изучение искусственного интеллекта, который, по прогнозам, будет приносить мировой экономике около 15 трлн долларов уже к 2030 году.

"Искусственный интеллект трансформирует нашу жизнь в последующие десятилетия даже больше, чем это сделал интернет за последние годы", - цитирует прогноз ученого Daily Mail.

Обзорподготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram