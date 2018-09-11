Автокефалия как ответ на агрессию Путина - обзор СМИ

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В обзоре прессы во вторник:

Автокефалия для Украинской православной церкви и разрыв с Москвой

Россия обвинила СБУ в сотрудничестве с "Исламским государством"

Теракты 11 сентября до сих пор убивают американцев

Почему традиционные лекарства против кашля - неэффективны

Значение автокефалии

Предоставление автокефалии Украинской православной церкви станет для Владимира Путина "землетрясением", а для Украины - событием, соизмеримым по своему масштабу с развалом Советского Союза. Об этом пишет политолог Тарас Кузе в статье для Atlantic Council.

По его мнению, получение томоса - последний шаг, который должен сделать Киев на пути к "настоящей независимости".

Что именно означает такая перспектива?

Во-первых, речь идет о "размере и силе" православных церквей, считает Кузе.

"Греция и Константинопольский патриархат уже устали от вмешательства России и рассматривают автокефалию Украинской православной церкви как способ поставить россиян на место", - отмечает исследователь.

Во-вторых, это вопрос "национальной идентичности" для Украины, ведь независимая церковь усилит патриотизм граждан и позволит стране окончательно отдалиться от России, добавляет исследователь.

В-третьих, автокефалия окажет существенное влияние на геополитику, ведь Русская православная церковь больше не сможет называть себя крупнейшей православной церковью мира.

"Русская православная церковь больше не будет источником мягкой силы Путина, поэтому выход Украины из российской орбиты станет необратимым. Создание автокефальной Украинской православной церкви - окончательный ответ Украины на путинскую агрессию", - резюмирует Кузе.

Россия в кольце врагов

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Заявлениями о связи Украины с "Исламским государством" Москва пытается выставить Россию "крепостью в кольце врагов". Такое мнение в комментарии изданию Newsweek высказывает аналитик Atlantic Council Даниэль Вайдич.

Накануне ФСБ заявила, что задержала члена "ИГ", который якобы планировал убийство одного из лидеров сепаратистов на востоке Украины по заданию СБУ и "Правого сектора". В украинской спецслужбе обвинения назвали фейком и заявили, что не будут комментировать "фантазии".

"Кремль всегда пытался создать в России атмосферу крепости в кольце врагов и доказать гражданам, что на Россию нападают. Это сигнал, что единственное, что стоит между этими врагами и российскими гражданами - это режим Путина", - отмечает Вайдич.

По его словам, в этом случае Россия пытается показать, что воюет с Украиной, "ИГ" США и остальным западным миром.

По мнению бывшего посла США в Украине Джона Хербста, россияне значительно переоценивают роль "Правого сектора" в украинской политике.

"Несколько лет назад "Правый сектор" действительно был реальной, хоть и ограниченной, силой, которую Россия уже тогда преувеличивала. Поэтому эта давнишняя пропаганда перечеркивает всю историю. Украинцы действительно проводят операции на Донбассе, но заявления о том, что кто-то сотрудничает с "ИГ" - безосновательны", - цитирует Newsweek Хербста.

9/11 продолжает убивать

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11 сентября исполняется 17 лет одному из крупнейших в истории человечества терактов. Однако эта трагедия до сих пор уносит жизни людей.

По данным Guardian, речь идет о серьезных проблемах со здоровьем у тех, кто находился в непосредственной близости от Всемирного торгового центра (ВТЦ) во время и после случившегося. А это не только спасатели, но и ученики, и педагоги близлежащих школ, а также офисные работники манхэттенских высоток и местные жители.

Токсичные выбросы из разрушенных зданий спровоцировали развитие рака - уже зафиксировано 10 тысяч случаев заболевания. У некоторых людей диагностировали редкие формы рака. В частности, у порядка 15 мужчин был выявлен "рак груди".

Один из них - Джон Мормандо, который работал в 2001 году совсем рядом с ВТЦ.

"Мы вернулись в офис ровно через неделю после терактов, когда башни еще горели и все вокруг рассыпалось. Нам говорили, что уровень загрязнения воздуха - нормальный и нужно возвращаться к работе", - цитирует газета Мормандо.

Заболевания, связанные с последствиями терактов, диагностировали уже у 43 тыс. человек. Кроме рака, это также преимущественно проблемы с дыханием и пищеварением.

"Эти токсичные выбросы - очень демократичны. Им безразлично, ученик вы, пожарный или миллиардер из Goldman Sachs. Они действуют на всех и убивают всех", - говорит газете Майкл Бараш, адвокат, представляющий интересы пострадавших.

Некоторые из них создали инициативную группу и призывают других проверить здоровье и в случае необходимости требовать компенсации, пишет Guardian.

Кашель пройдет и сам?

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Эффективность лекарств от кашля не всегда доказана, а иногда их действие может вызывать неприятные побочные эффекты. Об этих результатах исследования швейцарских ученых пишет британская Independent.

По словам исследователей, в большинстве случаев кашель у пациентов проходит и без медицинского вмешательства, а традиционные сиропы или таблетки не ускоряют выздоровление. По крайней мере, доказательств эффективности таких лекарств авторы исследования из Университета Базеля не нашли.

А денег на лекарства от кашля люди во всем мире тратят немало, отмечает издание.

Речь идет о почти 4 миллиардах долларов ежегодно - в эту сумму обходятся обычные препараты, продающиеся без рецепта. В одной только Великобритании экономика ежегодно теряет 979 миллионов фунтов на больничных листах для пациентов с кашлем.

Однако проблема заключается не только в неэффективности лекарств от кашля, но и во вреде, которые они могут нанести. У 14% пациентов такие препараты могут вызвать головную боль, тошноту или даже усиление кашля, говорят исследователи.

И это уже не первое заявление ученых о том, что в некоторых случаях лучше дождаться, пока симптомы пройдут самостоятельно.

Недавно специалисты заверили британцев, что боль в горле лучше сначала лечить медом и горячими напитками, и только в случае острой необходимости принимать антибиотики, напоминает Independent.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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