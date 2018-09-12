Первые плоды украинских реформ - обзор СМИ

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В среду, 12 сентября, иностранные СМИ пишут о таком:

Украинские реформы дают первые результаты

Как конфликты с США превращают Россию и Китай в союзников

Зачем Великобритания запасается шоколадом

Молочные продукты могут предотвратить сердечные заболевания

Первые плоды "болезненных" реформ

"Болезненные" украинские реформы начинают давать плоды, пишет Financial Times.

"Киевская власть имеет полное право заявлять, что достигла большего прогресса в структурных реформах за последние четыре года, чем любая администрация с тех пор, как страна получила независимость в 1991 году", - пишет издание.

Несмотря на то, что вооруженный конфликт на востоке страны до сих пор не угас, украинская экономика понемногу растет, и в страну начинают возвращаться инвестиции. Среди достижений Financial Times выделяет стабилизацию курса гривны, снижение темпов инфляции с 43% до 13,7%, очистку банковской системы и приведение цен на газ к рыночным.

Однако улучшения жизни от преобразований рядовые украинцы пока не чувствуют, добавляет газета. Личные интересы политиков остаются главной проблемой на пути к кардинальным изменениям, отмечает издание.

Газета цитирует исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк, которая говорит, что Украине крайне нужен антикоррупционный суд, чтобы привлечь к ответственности чиновников, которые продолжают разворовывать государственные средства.

В ближайшее время украинские власти должны перейти к реформам, которые непосредственно повлияют на жизнь украинцев - в частности, к реформе системы здравоохранения.

"Наконец люди получают бесплатную систему здравоохранения, за которую уже заплатили налогами", - заключает издание словами министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Россия и Китай создают альянс?

Во время встречи во Владивостоке российский и китайский лидеры направили Вашингтону недвусмысленное послание - под давлением США эти "исторические соперники" готовы стать союзниками, пишет The Washington Post.

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина проходила на фоне российских военных учений, к которым присоединились китайские военные. Издание подчеркивает, что это стратегические учения, в которых обычно участвуют только российские вооруженные силы. Китайские военные были приглашены на них впервые.

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"Участие китайских подразделений свидетельствует о возможных больших переменах: две страны, которые давно считали друг друга потенциальными военными соперниками, теперь стали партнерами в сопротивлении США", - пишет газета.

По словам аналитиков, из-за напряжения, растущего между Пекином и Вашингтоном из-за торговых споров, российская военная сфера - в частности оборудование и технологии - стали более привлекательными для Китая. Для Москвы же китайский рынок выглядит очень привлекательно, учитывая западные санкции.

Washington Post цитирует аналитика Майкла Кофмана, который говорит, что своими действиями Китай дает понять, что не видит в России угрозу, что должно бы обеспокоить США.

Хотя мало кто допускает возможность создания китайско-российского альянса в противовес НАТО, страны могут объединить военные усилия в случае обострения отношений с Вашингтоном, если их интересы будут совпадать, пишет издание.

Великобритания запасается шоколадом

В Британии запасаются шоколадом на случай, если страна выйдет из состава ЕС по так называемому "жесткому сценарию", который закроет ей доступ к свободному рынку ЕС, сообщает Times.

Один из ведущих британских производителей шоколада Cadbury, который входит в состав концерна Mondelez International, заранее покупает большее количество ингредиентов, необходимых для производства своей продукции.

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"Как и всем в пищевой индустрии в Великобритании, нам бы хотелось хорошей сделки, позволяющей свободное распространение продукции: при таких условиях местный потребитель не так сильно пострадает. Однако мы также готовимся к жесткому "брекситу", и как буфер для Mondelez, запасаемся большим количеством ингредиентов и готовой продукции", - цитирует издание президента европейского департамента концерна Губерта Вебера.

Вебер добавляет, что компании хотелось бы видеть Великобританию на другом этапе переговоров с ЕС, и выражает надежду на то, что соглашения удастся достичь до конца этого года. В противном случае, цены на шоколад придется повысить, а ассортимент сократить.

Молочные продукты спасают от сердечных заболеваний?

Умеренное употребление молочной продукции может предотвратить сердечные заболевания, утверждают ученые из Университета Макмастера в Канаде, сообщает Guardian.

Три небольших порции сыра или молока в день могут уберечь от сердечного приступа, добавляют они. Для молока или йогурта одна порция составляет около 244 граммов, для сыра - 15 граммов, для сливочного масла - одна чайная ложка.

Достаточно долго молочной продукции приписывали проблему повышения уровня холестерина в организме, но несмотря на это в ней много полезных веществ (витамины К1 и К2, кальций, магний, калий, аминокислоты и ненасыщенные жиры), говорит член исследовательской группы доктор Машид Деган.

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"Главная идея этого исследования - придерживаться умеренного потребления", - цитирует издание Дегана.

Согласно результатам исследования, люди, которые придерживались рекомендованных норм потребления, меньше болели сердечными заболеваниями, а уровень смертности среди них был значительно ниже, чем среди тех, которые потребляли меньше молочной продукции.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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