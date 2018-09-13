Обзор СМИ: какие ужасы о родах в соцсетях травмируют женщин

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Сегодня в обзоре британских СМИ:

Как соцсети запугивают женщин перед родами

Почему попал в реанимацию участник Pussy Riot

Обучение в России и месседж для НАТО

О чем свидетельствует самый древний рисунок в мире?

Соцсети о родах: ужас и лужи крови

Рассказы в соцсетях об "ужасах" во время рождения ребенка наводят такой страх на женщин, что они отказываются иметь детей, делают аборты или просят сделать кесарево сечение даже при отсутствии причин для такого шага, пишет Daily Mail.

По информации газеты, состояние, известное как токофобия, прочувствовали на себе около 14% британских женщин, и их количество постоянно растет.

Daily Mail цитирует Катриону Джонс, преподавательницу акушерства в Университете Халл, которая изучает токофобию. Она убеждена, что социальные сети делают определенный вклад в раздувание страха вокруг родов.

"Если вы зайдете на любой из форумов Mumsnet, там всегда найдутся женщины, которые рассказывают о своих родах: "О, это было ужасно, лужи крови, произошло одно, потом другое. Это может сильно напугать женщин", - рассказала она.

Г-жа Джонс приводит историю актрисы Хелен Миррен как пример того, какие последствия имеет токофобия.

"Хелен Миррен рассказывала, что еще в школе пересмотрела видеоролик о сексуальном образовании, и он так ее напугал, что она решила никогда не иметь детей".

Daily Mail также приводит комментарий профессора Университета Халл Джули Джомен, которая обращает внимание на то, что токофобия - это современное явление.

"Двести лет назад люди признавали, что во время родов можно умереть. Сегодня мы считаем, что роды являются безопасными", - говорит она.

По данным газеты, в 2015 году во время родов умерли только две женщины на каждые 100 тысяч рожениц.

Участник Pussy Riot в критическом состоянии

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Петр Верзилов, участник российской панк-группы Pussy Riot, известной своими неординарными протестными акциями, находится в больнице в критическом состоянии, сообщает лондонская Times. Его друзья высказывают предположения, что он стал жертвой отравления неизвестным веществом.

Times пишет, что участник скандальной группы плохо почувствовал себя во вторник.

"Он проснулся и сказал, что начал терять зрение, - цитирует газета девушку Верзилова Веронику Никульшину, которая также участвует в протестах в составе Pussy Riot. - Впоследствии он утратил способность говорить, а потом и ходить".

На момент приезда скорой помощи у 30-летнего мужчины начались судороги. Он начал терять сознание, приходя в себя время от времени.

Сейчас он находится в реанимации отделения токсикологии одной из московских больниц, добавляет Times.

Никульшина рассказала, что врачи отказываются комментировать состояние здоровья их пациента. Они лишь констатируют, что оно - критическое, и запрещают посещения пострадавшего.

Другая участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, в свое время отсидевшая в российской тюрьме за акцию протеста в храме Христа Спасителя, также высказала предположение, что Петра Верзилова отравили. Такого же мнения придерживаются и другие критики Кремля, добавляет Times.

"В прошлом году известный оппозиционный деятель Владимир Кара-Мурза пережил уже второе отравление, в котором он обвинил российские спецслужбы. В 2015 году он был в коме в течение недели после отравления неизвестным токсическим веществом", - напоминает газета.

Times также пишет, что последний раз Pussy Riot привлекли к себе внимание во время финала Чемпионата мира по футболу в июле этого года. Петр Верзилов вместе с Вероникой Никульшиной и Ольгой Курачевой выбежали на поле стадиона "Лужники" в форме российских полицейских.

Впоследствии троицу признали виновной в грубых нарушениях правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований и арестовали на 15 суток.

Месседж для НАТО

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О самых масштабных в истории России военных учениях "Восток-2018" пишет Independent.

Британское издание отмечает, что, учитывая огромное количество военных и техники, задействованных в этом милитарном "шоу", Китай и другие страны получили "четкий месседж" о возможностях российской военной машины.

Independent обращает внимание на невиданный доселе масштаб учений. В "Востоке-2018" принимают участие около 300 тысяч военных, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных аппаратов, 36 тысяч танков и 80 подлодок.

Также в учениях задействованы самые современные образцы российских ракетных технологий: системы противовоздушной обороны С-400, С-300, ТОР, БУК, Панцирь-С и радиолокационные системы ПРМ-17 и Небо-УМ.

Понятно, что масштаб учений не остался незамеченным в мире, и многие СМИ задали вопрос, не готовится ли Россия к войне.

Комментарии из Москвы не добавили ясности, продолжает Independent. Издание отмечает, что реакция представителей высшего руководства России была крайне противоречивой.

Пока глава генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов настаивал, что соседи не имеют оснований волноваться из-за "Востока-2018" и что это "обычные маневры защитного характера", заместитель министра обороны России Андрей Картовалов заявил: "Мы делаем это так, чтобы наши партнеры увидели, что мы... можем выполнить любые задачи... на любом театре войны. Поверьте, они получат месседж".

"И НАТО этот месседж получил", - пишет Independent.

Издание цитирует представителя альянса Дилана Уайта, который заявил, что во время учений Россия "сосредоточилась на широкомасштабном конфликте", что вполне вписывается в картину страны, "значительно увеличившейа оборонный бюджет и свое военное присутствие" в мире.

Неандертальский "хэштег"

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Ученые нашли самый древний рисунок, который показал, что первобытный человек был способен абстрактно мыслить гораздо раньше, чем считалось до сих пор, рассказывает Daily Telegraph.

Рисунок представляет собой некий "сложный хэштег", составленный из трех красных линий, перекрещенных шестью другими линиями. По оценкам ученых, выцарапан он был на скале в пещере примерно 73 тысячи лет назад.

Рисунок обнаружили в пещере Бломбос в Южной Африке. До сих пор самым древним произведением наскального искусства считались изображения, сделанные 30 тысяч лет назад, пишет Daily Telegraph.

"До этого открытия археологи-палеонтологи долгое время были убеждены, что первые символы появились, когда homo sapiens пришли в Европу примерно 40 тысяч лет назад", - рассказывает газета.

Ученые убеждены, что наскальный "хэштег" был изображен намеренно, что свидетельствует о способности первобытных людей мыслить абстрактно.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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