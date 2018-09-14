Сколько российских военных на Донбассе - обзор СМИ

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В пятницу, 14 сентября, темы международных СМИ таковы:

Порошенко о российских военных на Донбассе

"Вопиющие несоответствия" в интервью россиян, подозреваемых в отравлении в Солсбери

Обвал биткоина хуже "кризиса доткомов"

Hyperloop: от Амстердама до Франкфурта за 50 минут

Порошенко о российских военных на Донбассе

На Донбассе находятся более 40 тысяч регулярных российских военных и наемников, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Washington Post.

"Это настоящая война в горячей фазе. Мои солдаты находятся под мощными артиллерийскими и снайперскими атаками", - сказал он.

В ответ на вопрос, хочет ли Россия снова сделать Украину "своей колонией", глава государства ответил, что Москва несомненно ставит себе эту цель, поскольку без Киева Российская империя существовать не может.

Относительно перспектив на будущее Петр Порошенко выразил надежду на то, что на следующей неделе народные депутаты поддержат его инициативу по конституционным изменениям, которые утвердят на законодательном уровне стремление Украины стать полноправным членом ЕС и НАТО.

"НАТО показало, что это единственный эффективный механизм безопасности в мире", - отметил он.

Комментируя планы на президентские выборы 2019 года, Петр Порошенко сказал, что Украина имеет доказательства того, что Россия пытается вмешаться в избирательный процесс. Но несмотря на это, убежден в том, что результат гонки будет позитивным для всех украинцев, в том числе для него.

Интервью Петрова и Боширова полно "вопиющих несоответствий"

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В интервью "просто туристов" Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, полно "вопиющих несоответствий", пишет в статье для Guardian российский журналист Алексей Ковалев.

"В интервью с каналом RT, который финансируется из государственного бюджета, столько вопиющих несоответствий, и оно настолько плохо инсценировано, что даже их собеседница Маргарита Симоньян едва сдерживает смешки", - пишет автор.

Петрову и Боширову есть что объяснять, добавляет журналист. Например, почему номера их паспортов отличаются лишь одной цифрой, как узнали британские репортеры.

Невнятное "бормотание" россиян не убедило даже самых пылких сторонников президента России Владимира Путина, добавляет автор. Он отмечает, что российские дипломаты в соседних странах не знают, как реагировать, потому что если за отравлением действительно стоит Москва, им бы вряд ли даже сообщили об этом.

Наконец, Алексей Ковалев предполагает, что у этой ситуаций есть два возможных объяснения. Первое - приказ об операции отдал сам Владимир Путин, как пишет The New York Times. Второе - отравление произошло без ведома президента России, что выглядит как более негативный сценарий, ведь это может свидетельствовать о том, что руководитель страны не контролирует свои силовые ведомства.

"Есть соблазн воспринимать Путина как всесильного диктатора-полубога, которому известно все и который знает о каждом шаге своих подчиненных, но реальность гораздо более посредственная, и поэтому еще страшнее", - заключает автор.

Daily Mail: обвал биткоина хуже "кризиса доткомов"

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Обвал цены биткоина и других криптовалют на 80% по масштабу больше, чем "кризис доткомов", произошедший в 2000 году, пишет Daily Mail со ссылкой на экономистов.

С января 2018 года криптовалюта потеряла 80% своей стоимости или 640 млрд долларов в цене. Это и подтолкнуло экспертов к сравнениям с экономическим кризисом эры растущей популярности Интернета.

Тогда активно начали создавать онлайн-компании - известные как доткомы, куда резко начался приток инвестиций. Ситуация стала напоминать "пузырь", а с началом нового тысячелетия стоимость этих компаний существенно снизилась. Некоторым компаниям, таким как Amazon и eBay, удалось возродиться, но сотни других обанкротились и исчезли.

Снижение же цены на криптовалюту связывают с неопределенностью позиции институциональных регуляторов и банков, пишет издание.

"Это показывает, каким огромным и спекулятивным пузырем оказалась вся эта идея с криптовалютой, как многие из нас и предупреждали", - цитирует Daily Mail аналитика Нила Уилсона.

Биткоин - криптовалюта, основанная на технологии блокчейн - онлайн-реестре данных о совершенных операциях в сети.

От Амстердама до Франкфурта за 50 минут

Копірайт зображення Reuters Image caption Идею гиперлупа придумал Илон Маск после того, как в 2012 году застрял в пробке

Время путешествия между Амстердамом и Франкфуртом может сократиться до 50 минут. Накануне инженеры и архитекторы, привлеченные к проекту Hyperloop, представили план транспортной системы, которая однажды должна соединить два европейских города, сообщает Daily Telegraph.

Расстояние между городами составляет 450 км, а время путешествия поездом сейчас составляет около четырех часов.

"Hyperloop - это не просто реалистичная альтернатива перелетам, она произведет революцию в путешествиях. Она сделает возможным скорую прямую связь между городами, открывая доступ к абсолютно новым подходам к работе и проведению досуга", - цитирует издание Prnewswire архитектора из Нидерландов Бена ван Беркеля.

Технология Hyperloop базируется на использовании капсул на магнитных подушках, движущихся по туннелю в вакууме со скоростью от 600 до 1000 км/ч, что позволяет существенно сократить время путешествия между пунктами назначения.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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