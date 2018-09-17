Обзор СМИ: как мужчинам достичь успеха в сексе?

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17 сентября иностранная пресса пишет о таком:

Как мужчинам достичь успеха в сексе

Ждет ли человечество новый кризис

Кто стал новой "жертвой" "Новичка"

"Самое смертельное оружие" против Путина

Сила быстрой речи

Sun утверждает, что чем быстрее говорит мужчина, тем больше его сексуальные успехи.

Издание ссылается на выводы французских исследователей, утверждающих, что мужчинам с большой скоростью речи гораздо легче произвести положительное впечатление на женщину. По мнению экспертов, это связано с тем, что женщины воспринимают это как проявление умственных способностей.

Кроме того, по словам исследователей, женщины больше доверяют таким мужчинам, ведь "лжецы часто останавливаются, говорят медленно, а многие из них делают ошибки, когда произносят когнитивно сложные фразы".

Кроме того, ученые утверждают, что относительно низкий мужской голос также считается более привлекательным для женщин, пишет Sun, добавляя, что в эксперименте приняли участие 124 мужчины, задачей которых было соблазнить женщин.

Готовимся к кризису?

Independent пишет о том, что к 2020 году мир ожидает новый кризис.

Издание ссылается на прогноз экспертов инвестиционного банка JPMorgan.

По словам специалистов, "рецессия" через два года будет "не такой разрушительной, как в 2008 году", когда обвал на финансовых рынках назвали худшим в истории.

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В то же время, влияние нового кризиса будет довольно существенным. В частности, ожидается, что американские акции упадут сразу на 20%.

"Большое снижение цен увидим на энергетическом рынке, а также рынках недрагоценных металлов и фондовых биржах стран с развивающимися рынками, таких как Бразилия, Россия, Индия или Китай", - пишет издание.

По мнению аналитика Марко Колановича, к следующему финансовому кризису приведут "внезапные распродажи акций компьютеризированными торговыми системами". Поэтому, считает финансист, центральные банки должны заранее позаботиться о том, что обезопаситься от экономической "депрессии".

"Следующий кризис также вероятно приведет к социальной напряженности, похожей на ту, которая была 50 лет назад в 1968 году", - говорит Коланович.

Independent напоминает, что глава центробанка Великобритании предупредил о возможности глобального финансового кризиса, если Лондон и Брюссель не подпишут соглашение о "брексите".

Русского бала в Лондоне не будет

"Русский бал дебютанток" в Лондоне стал еще одной "жертвой" отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, пишет New York Times.

По словам организаторов, мероприятие, которое организуется преимущественно для дочерей российских богачей, в этом году не состоится из-за того, что многие гости не смогли получить британскую визу.

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"Летом ситуация стала даже хуже из-за всех этих отравленных и не отравленных шпионов, и в конце августа мы в конце концов решили, что не будем его проводить", - говорит организатор Элизабет Смагин-Меллони.

По концепции Смагин-Меллони, которая организует такие баллы с 2003 года, девушки переносятся в последние годы царской России. Билет стоит от 380 до 780 долларов, в зависимости от расстояния до танцевальной площадки.

Мужчины надевают военные мундиры с золотой тесьмой, а женщины - вечерние платья с тиарой.

"Думаю, что все эти политики, извиняюсь за слово, они просто сумасшедшие", - говорит организатор и выражает надежду, что сможет провести следующий бал уже через год или два, "когда отношения между Британией и Россией улучшатся".

Путин боится юмора?

"Самым смертельным оружием" против Путина является юмор, пишет Daily Mail, добавляя, что российские спецслужбы помогают миру "смеяться" над Кремлем.

"Становится все яснее, что попытка убийства британского гражданина Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок" стала бесконечным перечнем некомпетентности и халатности", - продолжает издание.

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По мнению Daily Mail, интервью подозреваемых в попытке убийства на российском ТВ продемонстрировало, что российская военная разведка "некомпетентна настолько, что это выглядит как фарс".

Издание отмечает, что даже интервьюер "не могла скрыть своего недоверия" к тому, что ей говорили "накачанные головорезы, которые претендовали на роль ценителей английской средневековой архитектуры".

"Это ужасный удар по таинственности такой организации, когда ее натренированные киллеры становятся посмешищем во всем мире", - отмечает издание.

Daily Mail считает, что эту "сатирическую войну" с Кремлем сейчас выигрывает Лондон и советует готовиться к "токсичным выбросам" в Москве, ведь "есть одна вещь, которую не может терпеть Путин - когда над ним смеются".

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС