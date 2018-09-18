Обзор СМИ: какую роль в деле Манафорта сыграл киевский парикмахер

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18 сентября иностранная пресса пишет о таком:

Как парикмахер стал зиц-директором и что из этого вышло

Влияние дела Манафорта на Украину

Война церквей за Украину

"Типичная тактика дезинформации" со стороны России

Парикмахер-"миллионер"

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Юристы или люди, чьими документами пользуются другие по своему усмотрению, иногда выступают в роли зиц-директоров, то есть подставных лиц, на которых регистрируют офшорные и другие фирмы, пишет Эндрю Крамер в статье для New York Times со ссылкой на местных антикоррупционных активистов.

Одним из таких людей, чье имя зажило собственной жизнью в финансовых бумагах, оказался 34-летний киевский парикмахер Евгений Касеев, на которого было открыто много компаний со счетами, исчислявшимися десятками миллионов долларов.

"Имя одного из клиентов, который имел деловые отношения с компанией, открытой с использованием украденных документов Касеева, могло ничего не значить для него, но оно, безусловно, привлекло внимание американских следователей - Пол Манафорт", - пишет Крамер.

Манафорт, который в течение десяти лет работал политическим консультантом в Украине, заключил соглашение стоимостью сотни тысяч долларов с компанией Neocom Systems Limited, зарегистрированной на парикмахера.

Это лишь один из примеров применения сложных финансовых схем, которые привлекли внимание специального прокурора Роберта Мюллера и легли в основу обвинений против Манафорта.

Дело Манафорта и Украина

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Через четыре года после Майдана Украина вряд ли приблизилась к решению проблем с коррупцией, если "даже антикоррупционных прокуроров разоблачают на злоупотреблении служебными полномочиями в частных целях", пишет журналист Линда Кинстлер в статье для Foreign Policy.

"Поэтому новости о том, что Манафорта признали виновным по восьми пунктам финансового мошенничества, вызвали определенное замешательство и осторожный оптимизм в Киеве, где антикоррупционные реформы Майдана не спешат материализоваться", - пишет Кинстлер.

По ее мнению, дело бывшего советника Дональда Трампа Пола Манафорта ободрило местных антикоррупционных активистов, и есть определенные признаки того, что этот судебный процесс "немного взволновал" некоторых украинских чиновников.

В тот же день, когда Манафорту были предъявлены обвинения, генпрокурор Украины Юрий Луценко сделал заявление о расследовании против нескольких бывших чиновников администрации бывшего президента Виктора Януковича, которые якобы участвовали в бизнес-сделках с Манафортом.

"Но незавидное состояние судебной системы страны означает, что без помощи зарубежных участников сообщники Манафорта в Украине вряд ли смогут увидеть суд изнутри", - отмечает она.

Курс на ухудшение отношений в православии

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На фоне ухудшения отношения между Россией и Украиной резко испортились и духовные отношения между двумя основными полюсами авторитета восточного христианства, и они будут портиться дальше, пишет The Economist.

Спор может усилить позиции украинского президента, который активно отстаивает право Украины на "легитимную национальную церковь", отмечает издание.

Как для политической, так и церковной власти в Москве "потеря" Украины стала бы унижением.

"Согласно одному из подсчетов, примерно половина общего количества приходов под контролем Московского патриархата - в Украине. Это отнюдь не означает, что все прихожане или священники, которые молятся в этих приходах, имеют сильную привязанность к Москве. Но духовная связь между Москвой и Украиной является одним из основных рычагов российского влияния в Украине, что хорошо известно президенту Владимиру Путину, близкому другу и союзнику патриарха Кирилла", - говорится в статье.

Где доказательства?

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Свежая порция обвинений против Украины со стороны России в связи со сбитым пассажирским лайнером Boeing 777 Малайзийских авиалиний не подкреплена доказательствами, считают эксперты, опрошенные Newsweek.

"Они говорят, что имеют доказательства, но они так и не предоставили их независимым наблюдателям. Это типичная тактика дезинформации - делать голословные заявления с тем, чтобы их сторонники могли сказать: "У России есть доказательства", - рассказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Как добавляет издание, по мнению международных наблюдателей, Россия часто представляет ложную информацию как факт. В частности, российские спецслужбы недавно пытались обвинить Украину в подготовке терактов с участием праворадикалов и членов группировки "Исламское государство".

"Аналитики отметили тогда, что эти обвинения были надуманными", - пишет издание.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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