Молодые люди все чаще хотят быть трансгендерами - обзор СМИ

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19 сентября иностранная пресса пишет о таком:

Количество трансгендеров среди молодежи резко возросло

В Риме осудили священника, который приставал к женщине

Состояние свободы слова в Украине

Очередная жертва отравления в Солсбери

"Мода" на трансгендеров

Чрезмерное внимание к гендерному вопросу и активная государственная политика в этой сфере вредят детям, а изменение пола превращается в тренд среди девушек-подростков, выражает беспокойство обозреватель Daily Mail Сара Вайн.

На этой неделе британский министр по делам женщин и равных возможностей Пенни Мордон поручила исследовать вопрос резкого увеличения количества случаев изменения пола среди молодежи. В частности, с 2009 года этот показатель среди девушек вырос более чем на 4415%, пишет издание.

Автор отмечает, что права трансгендеров так активно отстаивают звезды и политики, что это создает дополнительное давление на молодежь.

"Для невинного и неопытного человека, нуждающегося во внимании, изменение пола может начать казаться привлекательной идеей", - говорит обозреватель Daily Mail.

Автор говорит, что раньше в поисках самоидентификации подростки красили волосы, делали татуировки, сбегали из дома, а сейчас имеют возможность сделать более радикальные и необратимые шаги.

Они смотрят на идеализацию "икон-трансгендеров", вроде Кейтлин Дженнер, и делают вывод, что тоже смогут стать частью этого сообщества.

Обозреватель издания призывает общество взять ответственность за защиту подростков и удержать их от шагов, которые будут иметь последствия на всю жизнь.

Домашний арест для священника

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Священника английской католической церкви приговорили к домашнему аресту за домогательства к женщине в римском метро и избиение полицейских, сообщает The Times.

Суд Рима вынес обвинительный приговор отцу Петеру Слокомбе, который должен будет провести два года и восемь месяцев в семинарии Ватикана и заплатить каждому из двух полицейских, пострадавших от его действий, по 5 тыс. евро.

Обвинения в свой адрес священник отрицает.

Издание цитирует представителя правоохранительных органов, который сообщил, что Петер Слокомбе, приехавший в Рим в отпуск, "несколько раз прикасался" к женщине в метро.

Она позвала полицию, но когда правоохранители пытались остановить священника, он их ударил.

Адвокат Петера Слокомбе говорит, что его подзащитный шокирован, ведь не сделал ничего незаконного. Вагон поезда метро, ​​в котором он ехал, был переполнен. Из-за этого ему пришлось все время держать руки в карманах, чтобы карманные воры ничего у него не украли.

Представитель церкви, в которой служит осужденный священник, говорит, что до сих пор подобных инцидентов не было.

Украинская журналистика под угрозой

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Украинская журналистика под угрозой, а коррупция продолжает играть ведущую роль в стране, пишет Independent.

Издание рассказывает о деле журналистки-расстедователя Натальи Седлецкой, разрешение на доступ к телефонным разговорам которой Печерский райсуд Киева дал Генеральной прокуратуре.

"Это решение суда очень тревожит меня, и оно создает прецедент", - сказала журналистка в комментарии изданию.

18 сентября стало известно, что Европейский суд по правам человека обязал украинскую власть воздержаться от доступа к данным с телефона журналистки.

Издание пишет, что этот случай будет иметь "существенное влияние" на свободу слова, а также попытки преодолеть "системную коррупцию" в Украине.

Решение украинского суда осудили в США и ЕС, отметив, что СМИ "вносят значительный вклад в борьбу с коррупцией в Украине".

Издание напоминает, что за четыре года после антиправительственных протестов на Майдане в Украине были убиты десять журналистов. Многих преследует власть.

Жертва отравления: "Россия способна на все"

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"Владимир Путин пытался убить меня крысиным ядом в ресторане в Солсбери", - под таким заголовком публикует статью The Sun, в которой модель российского происхождения рассказывает историю очередного отравления в британском городке.

В воскресенье в местный ресторан Prezzo вызвали скорую после того, как супругам стало плохо во время ужина.

Пострадавшими оказались 30-летняя российская модель Анна Шапиро и ее муж, 42-летний Алекс Кинг.

Женщина рассказывает, что нашла своего мужа на полу в туалете ресторана "с пеной у рта". Впоследствии ей тоже стало плохо. Обоих забрали в больницу. Кинга до сих пор не выписали. Он находится в искусственной коме.

Возможность отравления нервным агентом "Новичок" полиция исключила, однако модель заявляет, что ее пытался отравить российский президент - "так же, как и Скрипалей".

Шапиро говорит, что ее отец служил военным в России, а сама она недавно переехала в Лондон после ряда угроз жизни.

"На меня охотились пособники Путина. Они хотят моей смерти, потому что я против Путина и предала свою страну. Россия способна на все", - цитирует The Sun женщину.

По версии следствия, супругов могли отравить стрихнином. Официальные результаты анализов пока не обнародованы.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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