Financial Times: вернет ли Украина России "долг Януковича"?

Копірайт зображення Sasha Mordovets/Getty Images Image caption Придется ли Украине возвращать кредит, о котором Янукович договорился с Путиным в 2013 году?

В четверг, 20 сентября, темы международной прессы таковы:

"Одиозный" долг Януковича

Миграционный "хаос" в Британии

Как изменить "сексуальную ДНК"

Можно ли вылечить болезнь Альцгеймера

Вернет ли Украина российский кредит?

Financial Times пишет о том, что дело о российском кредите Януковича может привести к созданию юридической концепции об "одиозном долге", а именно "когда сомнительный режим или правитель занимает деньги для собственной выгоды, но сваливает это бремя на народ страны".

За делом о кредите в 3 млрд долларов, который Россия предоставила бывшему президенту Виктору Януковичу в 2013 году и который теперь будут рассматривать в судах Лондона, внимательно наблюдают инвесторы и эмитенты суверенных облигаций, поскольку судебное постановление может иметь важные последствия для международного бизнеса.

"Это одно из крупнейших дел о суверенном долге, даже в международном праве, которые я когда-либо видел. Классический аргумент одиозного долга - то, что правительство не является настоящим представителем народа страны, но никто никогда с этим аргументом не соглашался. Но данное дело может это изменить", - говорит профессор юриспруденции Миту Гулати.

Издание напоминает, что Украина не выплатила долг в апреле 2015 года, аргументируя это тем, что Москва заставила Киев принять финансовую помощь, а затем "ворвалась" на территорию страны, что привело к экономическим проблемам.

"Представьте, что вы берете в банке ссуду на приобретение ресторана, но банк нервничает из-за того, что вы можете переместить свой бизнес. Поэтому он отправляет свою команду, которая сжигает кухню для того, чтобы вы никуда не съезжали. Теперь вы не можете вернуть долг, объявляете о дефолте, а банк собирается стать владельцем ресторана", - метафорически поясняет суть дела эксперт Томоти Эш.

Несмотря на то, что в 2017 году лондонский суд поддержал позицию России, на прошлой неделе апелляционный суд "неожиданно" отменил это решение - именно в то время, когда британские газеты писали об отравлении в Солсбери.

"Это не должно влиять на судей, но судьи тоже люди", - цитирует юриста-международника Financial Times.

Миграционный кризис в Британии: "серьезный провал"

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Мигранты часто попадают в Британию, прячась в грузовиках, следующих из Франции

Sun бьет тревогу из-за того, что количество нелегальных мигрантов в Британии увеличивается на 70 тысяч ежегодно. Аналитический центр Migration Watch обвиняет Министерство внутренних дел в "серьезном провале" на границе и призывает ввести идентификационные карточки для прекращения "хаоса" в стране.

По данным организации, в страну ежегодно нелегально въезжают около 105 тысяч человек, но власти в состоянии депортировать лишь треть из них.

"Масштаб нелегальной иммиграции в Британию - скандал, который продолжается уже слишком долго. Он подрывает принятие обществом настоящих беженцев и вредит отношениям в обществе в целом", - убежден председатель Migration Watch лорд Грин.

В свою очередь, Министерство внутренних дел "не признает" выводы аналитиков, утверждая, что количество нелегальных иммигрантов "невозможно определить точно".

По оценкам экспертов, в прошлом году в Британии проживали около 1 млн нелегальных иммигрантов, "которых вряд ли когда-нибудь можно будет депортировать из страны", пишет Sun.

Как улучшить отношения? Ответ в ДНК

Копірайт зображення SPL

Наше восприятие любви, интимности и секса связано с тем, как вели себя родители, пишет Daily Mail.

"Для большинства из нас мысли о сексуальной жизни наших родителей очень некомфортны, но понимание этих отношений, которые нас формировали, может стать ключом, который откроет нам понимание самих себя", - добавляет издание.

По мнению доктора Эрики Шварц, которая уже более 30 лет помогает парам наладить отношения, наша "сексуальная ДНК" передается нам через поколения, и если нас что-то не удовлетворяет в отношениях, то нужно взглянуть на семейную историю.

Эксперт советует женщинам в отношениях соблюдать баланс между слишком большими проявлениями любви и абсолютной неэмоциональностью. Для решения проблем не стоит вступать в полемику. В то же время, неэффективной будет и "холодная война".

"Молчаливое лечение приведет лишь к появлению еще большей бездны между вами. Убедитесь, что ваши действия честны, человечны и добры. Если он вас не слушает, настаивайте на терапии, или, если ничего не помогает, подумайте над тем, не исчерпал ли себя ваш брак", - говорит д-р Шварц.

Доктор считает, что никогда не поздно избавиться от негативных моделей поведения в отношениях.

"Сначала думайте о том, как вы бы хотели чувствовать себя в ваших интимных отношениях и какой мессидж вы хотите передать детям или даже внукам", - говорит д-р Шварц и призывает родителей оставлять потомкам позитивное наследие.

Лекарства против болезни Альцгеймера

Копірайт зображення SPL Image caption Разница в активности нейронов мозга больного Альцгеймером и здорового человека

Ученые, возможно, нашли способ лечения болезни Альцгеймера, пишет Daily Mirror.

Американские исследователи обнародовали результаты исследования, которые позволяют предположить, что уничтожение так называемых "зомби"-клеток - дефектных клеток, которые больше не могут репродуцировать себя или выполнять свои нормальные функции, но при этом не могут умереть - может привести к снижению когнитивного упадка.

Ученые провели исследование на мышах, у которых искусственно имитировались симптомы болезни Альцгеймера, и установили, что изъятие "зомби"-клеток значительно улучшает здоровье животных.

"Когда мы удалили старые клетки, мы установили, что больные животные восстанавливали способность запоминать, избавлялись от признаков воспаления, у них не возникало нейрофибриллярных клубков и они сохраняли нормальную массу мозга", - говорит руководитель исследования Тайлер Бусиан.

По словам ученых, результаты исследования помогут диагностировать и лечить болезнь Альцгеймера и подобные заболевания, пишет Daily Mirror.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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