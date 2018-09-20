Financial Times: вернет ли Украина России "долг Януковича"?
В четверг, 20 сентября, темы международной прессы таковы:
- "Одиозный" долг Януковича
- Миграционный "хаос" в Британии
- Как изменить "сексуальную ДНК"
- Можно ли вылечить болезнь Альцгеймера
Вернет ли Украина российский кредит?
Financial Times пишет о том, что дело о российском кредите Януковича может привести к созданию юридической концепции об "одиозном долге", а именно "когда сомнительный режим или правитель занимает деньги для собственной выгоды, но сваливает это бремя на народ страны".
За делом о кредите в 3 млрд долларов, который Россия предоставила бывшему президенту Виктору Януковичу в 2013 году и который теперь будут рассматривать в судах Лондона, внимательно наблюдают инвесторы и эмитенты суверенных облигаций, поскольку судебное постановление может иметь важные последствия для международного бизнеса.
"Это одно из крупнейших дел о суверенном долге, даже в международном праве, которые я когда-либо видел. Классический аргумент одиозного долга - то, что правительство не является настоящим представителем народа страны, но никто никогда с этим аргументом не соглашался. Но данное дело может это изменить", - говорит профессор юриспруденции Миту Гулати.
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Издание напоминает, что Украина не выплатила долг в апреле 2015 года, аргументируя это тем, что Москва заставила Киев принять финансовую помощь, а затем "ворвалась" на территорию страны, что привело к экономическим проблемам.
"Представьте, что вы берете в банке ссуду на приобретение ресторана, но банк нервничает из-за того, что вы можете переместить свой бизнес. Поэтому он отправляет свою команду, которая сжигает кухню для того, чтобы вы никуда не съезжали. Теперь вы не можете вернуть долг, объявляете о дефолте, а банк собирается стать владельцем ресторана", - метафорически поясняет суть дела эксперт Томоти Эш.
Несмотря на то, что в 2017 году лондонский суд поддержал позицию России, на прошлой неделе апелляционный суд "неожиданно" отменил это решение - именно в то время, когда британские газеты писали об отравлении в Солсбери.
"Это не должно влиять на судей, но судьи тоже люди", - цитирует юриста-международника Financial Times.
Миграционный кризис в Британии: "серьезный провал"
Sun бьет тревогу из-за того, что количество нелегальных мигрантов в Британии увеличивается на 70 тысяч ежегодно. Аналитический центр Migration Watch обвиняет Министерство внутренних дел в "серьезном провале" на границе и призывает ввести идентификационные карточки для прекращения "хаоса" в стране.
По данным организации, в страну ежегодно нелегально въезжают около 105 тысяч человек, но власти в состоянии депортировать лишь треть из них.
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"Масштаб нелегальной иммиграции в Британию - скандал, который продолжается уже слишком долго. Он подрывает принятие обществом настоящих беженцев и вредит отношениям в обществе в целом", - убежден председатель Migration Watch лорд Грин.
В свою очередь, Министерство внутренних дел "не признает" выводы аналитиков, утверждая, что количество нелегальных иммигрантов "невозможно определить точно".
По оценкам экспертов, в прошлом году в Британии проживали около 1 млн нелегальных иммигрантов, "которых вряд ли когда-нибудь можно будет депортировать из страны", пишет Sun.
Как улучшить отношения? Ответ в ДНК
Наше восприятие любви, интимности и секса связано с тем, как вели себя родители, пишет Daily Mail.
"Для большинства из нас мысли о сексуальной жизни наших родителей очень некомфортны, но понимание этих отношений, которые нас формировали, может стать ключом, который откроет нам понимание самих себя", - добавляет издание.
По мнению доктора Эрики Шварц, которая уже более 30 лет помогает парам наладить отношения, наша "сексуальная ДНК" передается нам через поколения, и если нас что-то не удовлетворяет в отношениях, то нужно взглянуть на семейную историю.
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Эксперт советует женщинам в отношениях соблюдать баланс между слишком большими проявлениями любви и абсолютной неэмоциональностью. Для решения проблем не стоит вступать в полемику. В то же время, неэффективной будет и "холодная война".
"Молчаливое лечение приведет лишь к появлению еще большей бездны между вами. Убедитесь, что ваши действия честны, человечны и добры. Если он вас не слушает, настаивайте на терапии, или, если ничего не помогает, подумайте над тем, не исчерпал ли себя ваш брак", - говорит д-р Шварц.
Доктор считает, что никогда не поздно избавиться от негативных моделей поведения в отношениях.
"Сначала думайте о том, как вы бы хотели чувствовать себя в ваших интимных отношениях и какой мессидж вы хотите передать детям или даже внукам", - говорит д-р Шварц и призывает родителей оставлять потомкам позитивное наследие.
Лекарства против болезни Альцгеймера
Ученые, возможно, нашли способ лечения болезни Альцгеймера, пишет Daily Mirror.
Американские исследователи обнародовали результаты исследования, которые позволяют предположить, что уничтожение так называемых "зомби"-клеток - дефектных клеток, которые больше не могут репродуцировать себя или выполнять свои нормальные функции, но при этом не могут умереть - может привести к снижению когнитивного упадка.
Ученые провели исследование на мышах, у которых искусственно имитировались симптомы болезни Альцгеймера, и установили, что изъятие "зомби"-клеток значительно улучшает здоровье животных.
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"Когда мы удалили старые клетки, мы установили, что больные животные восстанавливали способность запоминать, избавлялись от признаков воспаления, у них не возникало нейрофибриллярных клубков и они сохраняли нормальную массу мозга", - говорит руководитель исследования Тайлер Бусиан.
По словам ученых, результаты исследования помогут диагностировать и лечить болезнь Альцгеймера и подобные заболевания, пишет Daily Mirror.
Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС