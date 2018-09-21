Обзор СМИ: новые пятна в биографии подозреваемых в отравлении Скрипалей

Копірайт зображення Getty Images

Темы иностранной прессы в пятницу, 21 сентября, таковы:

Россияне Боширов и Петров связаны со старыми громкими делами?

Скандал с "инсценированным" отравлением в Солсбери

Британия создает кибервойска

Информационная война России в Македонии

Дело Боширова и Петрова: новые подробности

Подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне могут быть связаны с покушением на жизнь премьер-министра Черногории Мило Джукановича и попыткой государственного переворота в стране в 2016 году, пишет Daily Telegraph.

Паспорта Александра Петрова и Руслана Боширова были напечатаны вместе с паспортом сотрудника российского ГРУ Эдуарда Шишмакова, которого власти Черногории обвинили в попытке переворота, говорится в статье.

Издание ссылается на результаты расследования проведенного журналистами Bellingcat и The Insider Russian, свидетельствующие о том, что Александр Петров много путешествовал по Западной Европе незадолго до отравления Скрипалей. Сопровождал ли его Руслан Боширов - неизвестно.

Журналисты-расследователи также говорят, что источники в европейских правоохранительных органах сообщили, что они оба были арестованы в Нидерландах. Daily Telegraph эту информацию не подтверждает.

Расплата за "инсценированное" отравление

Копірайт зображення Getty Images

Супругам, попавшим в больницу с отравлением после ужина в ресторане в Солсбери, грозит судебный иск в случае, если окажется, что ситуация была инсценирована, пишет Times.

Источники в ресторане Prezzo, в котором 30-летней Анне Шапиро и ее мужу 42-летнему Алексу Кингу стало плохо, сообщили изданию, что рассматривают возможность иска из-за финансовых и репутационных убытков, которые этот случай нанес заведению. В интервью изданию The Sun г-жа Шапиро обвинила российское руководство в отравлении.

Вероятно, отравление супругов в минувшее воскресенье подняло в городе тревогу из-за того, что полгода назад в этом же городе нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Позже тем же веществом отравились местные жители Дон Стерджесс и Чарли Роули.

Daily Mail пишет, что полиция рассматривает сценарий инсценировки отравления и добавляет, что его инициатором могла быть сама Анна Шапиро - модель и представительница эскорт-бизнеса, гражданка Израиля российского происхождения.

Согласно информации издания, срок действия британской визы женщины подходит к концу, а расследование ее преследования российскими спецслужбами позволило бы ей остаться в Британии дольше.

Британия создает кибервойска

Копірайт зображення Getty Images

Британия создает кибервойска для противодействия "враждебным государствам" и терроризму, в том числе для борьбы с российской угрозой, сообщает Times.

Новое воинское подразделение с бюджетом в четверть миллиарда фунтов стерлингов будет создано на базе Министерства обороны и Центра государственной связи.

Штат будет состоять из 2 тысяч специалистов в сфере цифровых технологий, а также экспертов из спецслужб и военных.

"Это в четыре раза увеличит количество персонала, вовлеченного в наступательные кибероперации, и ознаменует существенные изменения в возможностях страны нарушать работу или уничтожать компьютерные сети и устройства, подключенные к сети интернет", - пишет газета.

Издание цитирует бывшего главу Центра государственной связи Великобритании Роберта Хеннигана, который говорит о необходимости так называемых "разрушительных навыков", учитывая рост агрессии со стороны определенных групп и стран.

Официально о создании кибервойск должны объявить в ближайшем будущем, отмечает Times.

Российская "пропаганда" в Македонии

Копірайт зображення Getty Images

Македония - маленькая страна с большой проблемой в виде России, пишет Washington Post.

Издание посвящает редакционную статью российской "пропаганде", захватившей страну накануне исторического референдума.

30 сентября македонцы будут голосовать за переименование страны в Республику Северная Македония, что должно положить конец затянувшемуся конфликту с соседней Грецией и открыть стране путь к членству в ЕС и НАТО.

"Этот выбор, в свою очередь, вызвал очередную геополитическую схватку между Западом и Россией, которая прилагает все усилия, чтобы помешать успеху соглашения между Македонией и Грецией, и таким образом заблокировать дальнейшее расширение НАТО", - пишет газета.

И в то время как западные демократии красноречиво пытаются убедить македонцев сказать "да", Россия начала "кампанию по пропаганде, заполонив социальные сети фейковых новостями и финансируя местных экстремистов, которые организуют протесты", отмечает Washington Post.

"Операция Москвы напоминает то, что она проводила в США, Великобритании и других демократиях накануне выборов", - говорится в статье.

Препятствуя Македонии на пути в НАТО, с которой Россия даже не граничит, Кремль пытается не допустить стабилизации ситуации в нестабильных Балканах.

"Вредоносная кампания Москвы является еще одним свидетельством того, что Путин воспринимает отношения с Западом как антагонистическую игру: любые достижения демократий, хоть самые малые, воспринимаются как смертельная угроза", - заключает издание.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram