Культобзор: у беременной модели Рианны начались схватки на подиуме

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В культобзоре на этой неделе рассказываем о таком:

Беременная модель с показа Рианны родила после выступления

Почему в Disney решили снимать меньше "Звездных войн"?

Алек Болдуин снова примеряет образ Трампа

Возвращение Виктории Бекхэм на родину

С подиума - в роддом

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Одна из беременных моделей, участвовавших в показе белья на шоу Рианны во время недели моды в Нью-Йорке, родила ребенка через 14 часов после выступления, пишет британская Independent.

Слик Вудс, 22-летняя модель из Миннесоты, вышла на подиум вместе с другими моделями, чтобы показать разнообразие женской красоты.

Впоследствии она сообщила в Instagram, что родила мальчика через 14 часов после выступления, пишет издание.

"Я могу делать все, что захочу, когда захочу, и вы тоже", - написала Вудс.

Появление беременной Вудс на подиуме вызвало очень лестные отзывы в соцсетях.

Многие люди выразили восхищение решением Рианны показать женщин в белье на последнем сроке беременности.

"Звездных войн" будет меньше

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Фанатам "Звездных войн" придется немного подождать новых серий космической саги, пишет британское издание Telegraph.

Кинокомпания Disney выпускала много фильмов и слишком часто, цитирует издание ее исполнительного директора Боба Айгера.

С 2015 года любители фантастической серии уже привыкли смотреть новый фильм каждый год.

Но последняя лента о юности Хана Соло, по сравнению с другими "Звездными войнами", получила средние баллы от критиков и небольшие сборы в прокате.

Боб Айгер берет вину за это на себя. "Я принимал решение о выходе фильмов, и, глядя назад, считаю, что совершил ошибку. Я беру всю ответственность на себя - было слишком много и слишком часто", - говорит он.

Серия о Хане Соло собрала около 400 млн долларов, в то время как "Эпизод VII: Пробуждение силы" собрал 2 миллиарда, а "Эпизод VIII: Последние Джедаи" - около 1 миллиарда.

Айгер говорит, что девятый эпизод выйдет лишь в конце 2019 года, но авторы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Вайс уже работают над сценариями новых фильмов.

"Сейчас мы как раз начинаем принимать решение о том, что будем снимать после девятого эпизода. Но, я считаю, мы будем более осторожны в отношении объема и дат", - говорит Боб Айгер.

Пародировать Трампа - агония

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Актер Алек Болдуин возвращается к роли Дональда Трампа в комедийном сериале "Прямой эфир в субботу вечером" (Saturday Night Live), пишет американская Washington Post.

Болдуин получил Грэмми за пародию на Трампа в 2017 году, но этот персонаж ему не нравится. По его словам, "каждый раз, когда я делаю это - агония".

Президент США не замедлил тогда ответить, что игра Болдуина - это "мука для тех, кто вынужден на это смотреть".

Исполнительный продюсер сериала Лорн Майклз сообщил в подкасте, что Болдуин во время теннисного турнира US Open говорил одному из болельщиков, что будет играть Трампа. Майклз говорит, что получил "оптимистичный" ответ от агента Болдуина, но представитель актера отказался прокомментировать это изданию.

Дебют Виктории Бекхэм на лондонской неделе моды

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Виктория Бекхэм впервые приняла участие в лондонской неделе моды как дизайнер через десять лет после создания своего бренда одежды, пишет британская Independent.

Обычно бывшая певица Spice Girls представляла новые коллекции на неделе моды в Нью-Йорке.

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Но в этом году Бекхэм решила "сделать что-то особенное", чтобы отпраздновать десятилетие своего бренда.

"Эта коллекция смотрит в прошлое и в будущее - она определяет кодекс бренда, идентичность, которая перестраивалась в течение десятилетия", - написала Виктория Бекхэм в Facebook.

На показ коллекции пришли посмотреть и муж Виктории с четырьмя детьми.

Обзор подготовил Сергей Арсентьев, Служба мониторинга BBC

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