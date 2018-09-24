Геополитический развод века: обзор прессы об отношениях Киева и Москвы

Сегодня в обзоре мировой прессы:

Как Путин "трансформирует" Украину

Самый большой избирательный неудачник мира

Почему британские студенты не употребляют алкоголь

Первый однополый брак в королевской семье

"Геополитический развод"

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Washington Post пишет о том, как "путинская война трансформирует Украину". По мнению издания, "бесконечный конфликт" меняет отношение украинцев к России и в конечном итоге приведет к "геополитическому разводу столетия".

Издание отмечает, что уже сейчас товарооборот между Киевом и Москвой, экономики которых были соединены еще со времен средневековья, существенно снизился. Индия стала главным покупателем украинских пищевых продуктов, а украинская церковь может вскоре стать независимой.

В то же время, продолжает Washington Post, некогда мощное культурное влияние России "также исчезает". В частности введены квоты на украинскую музыку на радио и запрещено немало ТВ каналов из-за обвинения в трансляции "российской пропаганды".

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Впрочем, отмечает издание, сейчас происходят "глубинные, тектонические изменения". В частности, все больше украинцев переходят с русского на родной язык и считают себя "европейцами", а разные регионы развивают тесные связи.

"По иронии судьбы, российское вторжение, в планах которого было наказать прозападное украинское правительство, подтолкнуло страну в совершенно противоположном направлении", - отмечает издание, добавляя, что политика Кремля превратила Украину во врага.

"Украина является прекрасным напоминанием о том, что насилие может иметь непредсказуемые последствия, и о том, что краткосрочная победа может привести к долгосрочному поражению", - заключает Washington Post.

Избирательный антирекорд

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Guardian пишет о человеке, который проиграл больше всего выборов в мире. 67-летний канадец Джон Турмел готовится к своей 96-й предвыборной кампании несмотря на то, что проиграл все предыдущие.

Свои первые выборы он проиграл еще в 1979 году. С тех пор он баллотировался в местные советы и даже парламент, в конце концов установив своеобразный антирекорд. Он часто выдвигался как независимый кандидат, а количество голосов в его поддержку находится в "диком" диапазоне - от 11 до 4500.

Впрочем, даже приобретя прозвище "самого большого политического лузера", Турмел продолжает баллотироваться и отстаивать свою главную идею - легализацию азартных игр. Кроме того, он предлагает узаконить употребление наркотиков и проституцию.

Среди экономических положений его программы есть призыв отменить процентную ставку за пользование кредитами.

"Я понял, что должен пользоваться любой возможностью, чтобы объяснить, как мы можем спастись от бедности, вызванной нехваткой денег. У нас немало богатств, большое количество еды, одежды. У нас просто не хватает денег, чтобы купить их", - говорит вечный кандидат.

Избирательная стратегия Турмела сначала состояла в том, чтобы ходить по домам и агитировать за себя. В последнее время он несколько изменил подход и стал появляться на всех дебатах, даже на тех, на которые не был приглашен. Несмотря на то, что его часто выводила оттуда полиция, он считает, что тактика сработала.

"Я ни о чем не жалею. Как человеку без денег, который зарабатывает на жизнь преимущественно выигрышами в нелегальные азартные игры, почему мне должно быть за что-то стыдно?" - цитирует Турмела Guardian.

Непьющие студенты

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Более 20% британских студентов вообще не употребляют алкоголь, пишет Independent. Издание ссылается на новейшее исследование, которое установило, что высокая цена на обучение и желание получать хорошие оценки привели к тому, что все меньше молодежи ходит развлекаться в пабы или ночные клубы.

Более того, почти четверть опрошенных студентов считают, что учебные заведения должны организовывать больше безалкогольных социальных событий.

"Понятно, что алкогольные привычки студентов изменились, при этом относительно большая часть - абсолютные трезвенники", - говорит вице-президент Национального союза студентов Ева Кроссан.

"Для многих реальность заключается в том, что они меньше гуляют и больше учатся из-за больших долгов за обучение и давления, связанного с этим".

Впрочем, до окончательной победы над "зеленым змием" в студенческой среде еще далеко, отмечает Independent, ведь почти 80% опрошенных студентов считают пьянку частью университетской культуры.

Нетрадиционная свадьба в королевской семье

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Daily Mail пишет о нетрадиционной свадьбе члена королевской семьи - лорд Ивар Мантбаттен женился на мужчине. Кузен королевы, разведенный отец троих детей, женился на своем возлюбленном Джеймсе Койле через два года после того, как сделал публичное заявление о своей гомосексуальности.

"Однозначно, никогда раньше не было подобной свадьбы. Это первый случай в большой королевской семье", - отмечает издание. Церемонию посетили 60 гостей, в частности, три "гордые" дочери и бывшая жена. Хор пел серенады, а гостей угощали любимым шампанским Черчилля - Pol Roger и изысканными блюдами, в том числе морским чертом.

"Молодожены" собираются провести свой медовый месяц в Греции или Хорватии. Правда, дата путешествия еще неизвестна, пишет Daily Mail.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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