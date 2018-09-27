Обзор СМИ: как Путина поймали "на аналоговой лжи в цифровом мире"

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В четверг, 27 сентября, темы западной прессы таковы:

Как расследование Bellingcat позволило поймать Владимира Путина на лжи

Почему сайт об "упадке" США подозревают в пропагандистских намерениях

Как Instagram помогает популяризировать синее вино

Почему супружеская измена перестает быть поводом для разводов

Как фрилансерам предлагают бороться с одиночеством

"Аналоговая ложь в цифровом мире"

Расследование издания Bellingcat, согласно которому один из подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля является полковником ГРУ, стало очередным доказательством причастности к этому Владимира Путина, пишет в Daily Mail британский журналист Оуэн Мэттьюз.

По его словам, российского президента "поймали на аналоговой лжи в цифровом мире". Если сначала еще можно было предположить, что отравление бывшего шпиона было только провальной операцией одной из российских спецслужб, после найденных в интернете фотографий и документов сомнений не осталось, отмечает автор.

Анатолий Чепига и его сообщник, известный пока как Александр Петров, отнюдь не являются гражданскими, как настаивал российский президент, продолжает автор статьи.

"Заявления Путина в защиту подозреваемых и неумелая попытка государственных СМИ скрыть преступление стали непреднамеренным, но серьезным доказательством причастности Кремля", - пишет Мэттьюз.

По его мнению, операция против Скрипаля стала "шокирующей комбинацией убийственных намерений Кремля и полной некомпетентности" исполнителей задачи.

"Вместо того, чтобы быстро избавиться от "предателя", Чепига и его пока неназванный соратник перепачкали ядом целые районы Солсбери, убили невинную женщину и выставили себя неумехами-идиотами перед всем миром", - возмущается Мэттьюз.

Теперь, пишет он, надо дождаться реакции от западных стран. Это могут быть призывы к новым санкциям со стороны Британии, а также жесткие заявления со стороны США.

Подозрительный сайт об "упадке" США

Американский сайт, который пишет из Москвы об "упадке" США и финансируется Федеральным агентством новостей, может быть элементом "пропагандистской операции" России накануне выборов в Конгресс и Сенат.

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Об этом пишет New York Times в статье об онлайн-издании USAReally - медийном стартапе, который стремится освещать "информацию и проблемы, замалчиваемые крупными американскими СМИ, которые контролирует политическая элита США".

По словам авторов, сайт USAReally описывает США как "демократию в упадке", которая к тому же страдает от высокого уровня преступности.

"Многие материалы на сайте очень похожи на истории, которые в 2016 году распространяли в соцсетях российские тролли, чтобы посеять раздор. Повторяются даже тон конспирологических историй и типичные грамматические ошибки", - отмечает New York Times.

Страницы сайта из-за спама уже заблокировали в Twitter, Facebook и на сервисе Reddit, пользователи которого жаловались, что все ссылки в новостях на USAReally ведут на один из популярных форумов сторонников Дональда Трампа, пишет газета.

Впрочем, руководитель проекта, россиянин Александр Малкевич, заявил газете, что, несмотря на противоречивые материалы на сайте, он не имеет цель сеять раздор между двумя странами.

"Я заинтересован в сотрудничестве и дружбе между двумя нашими крупными странами", - цитирует его New York Times.

Измену готовы простить?

Копірайт зображення Francis Dean

Количество разводов в Британии за последние 25 лет существенно уменьшилась, но это не значит, что семьи стали счастливее. Так считает обозреватель Daily Telegraph Линда Келси.

По ее словам, нередко семейным парам приходится оставаться вместе из чисто экономических соображений, в частности в ситуациях, когда мужчина и женщина не могут обеспечить себе достаточную финансовую независимость без общего бюджета.

К тому же, для многих пар супружеская измена перестала быть "красной линией", отмечает Келси.

"Общество стало чаще прощать неверность или по крайней мере более толерантно относиться к этому явлению", - пишет автор.

Но все же остаются вещи, которые партнеры прощать не готовы, отмечает Келси.

По ее словам, нередко это касается домашнего насилия, наркомании и алкоголизма, а также отказа финансово поддерживать семью, рассказывает Келси.

Instagram как двигатель популярности

Синее вино обретает все больше ценителей - и не в последнюю очередь благодаря своей фотогеничности в Instagram.

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Британская Independent рассказывает, что напиток, который изобрели в 2014 году пятеро испанских студентов, стал особенно популярным среди молодежи. В частности это касается тех миллениалов, которых отпугивает "элитарность", нередко связываемая с культурой потребления более традиционного красного и белого вина.

Газета пишет, что за последние годы в мире уже продано почти полмиллиона бутылок синего напитка Gik Blue. Independent отмечает, что цвет является вполне естественным и обусловлен пигментом, который находится в виноградной шкурке, а также пищевым красителем под названием индиго.

Как результат - бокалы с синим напитком удивительно выигрышно смотрятся на фотографиях в Instagram.

"Нельзя отрицать, что синее вино прекрасно смотрится в солнечный день, особенно на фоне океана", - цитирует Independent основательницу одного из винных онлайн-магазинов Линдси Корнелиссен.

Нетворкинг для фрилансеров

Financial Times рассказывает о новом тренде среди фрилансеров, которые хотят сэкономить на коворкинге и спастись от чувства одиночества во время работы из дома.

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Таким работникам предлагают находить коллег-фрилансеров через специальное приложение, приглашать их к себе домой и работать вместе.

Гостям за это приходится платить - в среднем от 5 до 15 фунтов в день, однако в некоторых случаях стоимость может доходить и до 100 долларов, особенно если, кроме письменного стола для работы, им предлагают бассейн и теннисный корт.

Правда, у таких проектов есть и ​​большой недостаток - нередко коллеги проводят весь день за разговорами и не успевают поработать, отмечает Financial Times.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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