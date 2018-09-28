Как уши помогли в деле Скрипалей - обзор СМИ

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В пятницу, 28 сентября, иностранная пресса освещает следующие темы:

Отравление Скрипалей: откуда торчат "российские уши"

Как отреагирует Британия на новые разоблачения

Почему японцы не хотят секса

Как идентифицировали полковника ГРУ

О том, как удалось установить настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, рассказал британской газете Guardian основатель международной поисковой группы Bellingcat Элиот Хиггинс.

Газета напоминает, что граждане России, которые находились на территории Британии под именами Руслан Боширов и Александр Петров, подозреваются в покушении на убийство бывшего разведчика российской военной разведки и его дочери с помощью высокотоксичной смеси "Новичок".

Подозрения, что эти мужчины связаны с российскими спецслужбами, а их имена - ненастоящие, побудили сотрудников Bellingcat и российского веб-сайта Insider провести огромную поисковую работу в онлайн ресурсах, обратиться за советом к специалистам, которые хорошо разбираются в работе российской разведки, а также провести тщательный анализ баз данных, "слитых" во всемирную сеть, пишет газета.

В результате, человек, который называл себя Русланом Бошировым, был идентифицирован как полковник Анатолий Чепига, офицер российской военной разведки (ГРУ), удостоенный звания героя России президентом Владимиром Путиным.

"Мы не ожидали, что сможем идентифицировать их, - рассказал Хиггинс. - Но после нашей первой статьи на связь с нами вышли несколько человек, которые имели дополнительную информацию. Некоторые данные оказались довольно конкретными. С тех пор главной задачей стало проверить факты и получить дополнительное подтверждение информации, которую нам предоставили".

Г-н Хиггинс не исключает, что российская сторона будет продолжать настаивать на случайной внешней схожести Боширова и Чепиги, однако он убежден, что имеет неопровержимые доказательства того, что это один и тот же человек.

На вопрос, когда именно у него отпали все сомнения, основатель Bellingcat ответил: "Как ни странно это звучит, это произошло, когда я увидел форму его ушей на всех трех фотографиях. Когда речь идет о сравнении черт лица, достичь 100% уверенности довольно трудно. Однако именно форма ушей - очень полезная черта, дпозволяющая установить личность человека".

Члены Bellingcat рассказали газете, что они вскоре смогут установить настоящее имя напарника Боширова-Чепиги, назвавшегося Александром Петровым. По их словам, они продолжают получать много информации, а потому сообщить точную дату объявления второго имени еще не могут.

Другая британская газета, Daily Telegraph, сообщила, что правоохранителям стало известно настоящее имя третьего сотрудника российских спецслужб, посещавшего Солсбери как раз перед тем, как на улице нашли без сознания Скрипаля.

Однако его фамилию пока не обнародуют.

Личности установлены - что дальше?

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Какие шаги может предпринять Британия после того, как будут установлены настоящие имена всех лиц, причастных к отравлению Скрипалей? Такой вопрос задает Independent.

"Даже если московская версия событий полностью развалится, остается непонятным то, что может предпринять Британия относительно использования нервно-паралитических веществ на ее территории", - отмечает британское издание.

Оно пишет, что на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер страны Тереза ​​Мэй уже осудила "отчаянные российские выдумки" о Солсбери и пообещала, что "вместе с нашими союзниками мы будем и впредь предпринимать шаги для обеспечения нашей коллективной безопасности".

"Но свидетельства о причастности Кремля к этому преступлению уже были представлены союзникам Британии и привели к высылке россиян, работавших дипломатами в ряде стран. Дальнейшие санкции против Москвы со стороны ЕС пока не являются вероятными, и Дональд Трамп вряд ли захочет ввести новые санкции США", - считает издание.

Independent вспоминает, что глава Белого Дома уже однажды отказался обсуждать вопрос Скрипаля с Путиным во время встречи двух президентов в Хельсинки, несмотря на просьбы г-жи Мэй.

На заявления британского премьера о "95-процентной вероятности" причастности Кремля к применению химического оружия на территории ее страны, Трамп ответил: "Подождем 98%".

40-летние и целомудренные

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Почти половина японцев в возрасте до 40 лет никогда не имели секса, рассказывает Daily Mail. Газета пытается разобраться, почему так происходит и как это скажется на экономике страны.

По данным опроса, проведенного в Японии в 2015 году, около 44% незамужних женщин и 42% неженатых мужчин в возрасте до 40 лет признали, что они девственны. Исследование также выявило, что 60% женщин и 70% мужчин в возрасте 18-34 лет заявили, что они одиноки, пишет издание.

Одной из главных причин, по которой молодые люди не имеют половых отношений, они называют сверхурочную работу в офисе и опасения ее потерять.

Daily Mail цитирует 26-летнего сотрудника японской компании по имени Тайо Хашим, который объяснил: "Я должен заканчивать работу в 7:00 вечера, но я работаю сверхурочно обычно каждый день".

Мужчина также рассказал, что существует "большое количество альтернатив секса" с женщиной, которыми он пользуется. Это и специальные бары, фетиш-клубы, клубы для мастурбации, гостиницы для "быстрого секса" и магазины, где предлагают секс-кукол и роботов.

Daily Mail рассказывает, что на фоне многомиллионных вложений в секс-индустрию, японские мужчины не тратят время на живое общение с потенциальными подругами, предпочитая порнографию и пластик. А это в свою очередь сказывается на уровне рождаемости в стране.

В мае этого года статистические данные показали, что количество детей в Японии продолжает сокращаться 37 лет подряд, несмотря на усилия правительства Шинзо Абэ по поощрению семей рожать больше детей.

В отличие от многих других промышленно развитых стран, которые боролись с низким уровнем рождаемости, Япония не смогла увеличить свое население путем увеличения потока мигрантов, пишет газета.

Постоянное снижение численности населения будет означать уменьшение количества работников, которые платят налоги для поддержки стареющего населения страны.

Обзор подготовила Служба мониторинга ВВС

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