Культобзор: мультфильм про медведя-солдата и фильм с Леди Гагой

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В культобзоре на этой неделе рассказываем о таком:

Мультфильм о косолапом капрале

Секрет триумфа Рудольфа Нуреева

Школьные воспоминания Леди Гаги

Новая аудитория Дэмиена Херста

Медведь-армеец

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Команда из тридцати британских аниматоров начала работу над мультфильмом о медведе-солдате, сообщает Independent.

И это не плод их фантазии, а реальный исторический, хотя и невероятный, факт - во время Второй Мировой войны на стороне союзников воевал медведь Войтек.

Польские военные купили его еще детенышем на вокзале в Иране. Когда начались боевые действия, его записали в армию, где он впоследствии стал капралом. Во время Битвы при Монте-Кассино в 1944 году косолапый помогал двигать ящики с амуницией - и мгновенно прославился.

После войны он жил в Эдинбургском зоопарке, а также принимал участие во многих телевизионных шоу, став настоящей звездой. Несколько лет назад в центре шотландской столицы Войтеку был установлен памятник.

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Вдохновитель проекта Иан Харви считает, что эта история будет интересна зрителю - "это просто чудо, когда что-то волшебное является настоящим".

Планируется, что мультфильм, который финансирует польское правительство, впервые покажут 8 мая 2020 года, когда на Западе отмечают День победы.

Несокрушимая Гага

В начале октября на экраны выходит музыкальная драма "Звезда родилась", в которой одну из главных ролей исполняет Леди Гага, рассказывает Daily Mail.

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Чтобы лучше почувствовать характер своей героини - неуверенной в себе певицы Элли - актриса, как рассказывает в интервью, вспомнила школьные годы, когда была объектом травли и насмешек со стороны сверстников.

Но главным отличием между Леди Гагой и образом, который она воплотила, заключается в том, что в реальной жизни она не позволила, чтобы обиды и издевательства, которые пережила в школе, помешали ее карьеры.

"Когда решила, что буду певицей и автором песен ... таскала за собой клавиатуру по всему Нью-Йорку и стучала во все двери. Я очень в себя верила", - вспоминает Леди Гага.

"Элли - не такая. Моя героиня в фильме вообще не верит в себя. Ее утомила музыкальная индустрия, и она поставила на себе крест", - добавляет певица.

А еще она признается, что ей было очень интересно работать над фильмом - в первую очередь, благодаря режиссеру и партнеру по съемочной площадке, "невероятному" Брэдли Куперу.

Противоречивый Нуреев

В связи с запланированными премьерами двух документальных фильмов о Рудольфе Нурееве, Guardian публикует статью, посвященную этому самому выдающемуся в истории танцовщику, "грация и красота которого произвели революцию в балете".

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По мнению издания, никому так и не удалось прыгнуть выше него - в фигуральном смысле, конечно. И произошло это даже не из-за его исторического невозвращения с парижских гастролей в 1961 году, после которых "Холодная война стала снова холодной".

Нуреев вошел в историю, в первую очередь, благодаря своему дару танцора.

Хореограф Рассел Малифант как-то вспоминал: "Его прыжки были просто фантастические. Он летал. А еще у него была волшебная игривость, и в этой игривости была страсть".

Но ради того, чтобы стать первым, он, мальчик из нищей семьи в Уфе, работал, как никто другой, с феноменальными упорством и упрямством, учился всю жизнь, не останавливался, открывал новое в искусстве.

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Он был сложным человеком - эгоистом, иногда жестоким, иногда невыносимым, но при этом преданным другом и прекрасным учителем.

Эти противоречия и сделали его уникальной творческой единицей.

"Я не думаю, что когда-нибудь появится подобная ему фигура, - говорит соавтор одного из документальных фильмов о Нурееве Дэвид Моррис. - Надеюсь, наша лента поможет людям понять, какая сила природы в нем была".

Подешевевший Херст

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Похоже, слухи об уменьшении ажиотажа вокруг работ Дэмиена Херста, до недавнего времени одного из самых востребованных и дорогих британских художников, оказались преувеличением, пишет Daily Telegraph.

На прошлой неделе на аукцион было выставлено 100 его произведений, принадлежавших бывшему менеджеру художника, и только один лот не удалось продать. Более того, многие вещи были приобретены за суммы, значительно превышавшие первоначальные цены.

Конечно, повторить успех аукциона десятилетней давности, когда "гений маркетинга" Херст на пике своей славы заработал на собственном искусстве более 100 млн фунтов, не удалось. И стоимость его работ уже не такая заоблачная. Но сейчас цены адекватные, и на этом уровне спрос остается очень высоким, говорит арт-дилер Алон Закаим.

Похожего мнения придерживается и аукционист Оливер Баркер, который заявил о том, что у Херста появился новый круг ценителей и покупателей.

Итак, "пациент скорее жив". И это несмотря на то, что только недавно британская пресса немного пренебрежительно замечала, что инвестиции в его картины и скульптуры себя не оправдывают.

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС

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