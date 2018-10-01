В Британии не хватает места для захоронений - обзор СМИ

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Темы зарубежных СМИ в понедельник, 1 октября:

Инцидент на лондонском кладбище - что с покойниками?

Неудачный референдум - отказ Македонии от западного пути?

Британский ответ на арктические посягательства России

Российские газовые амбиции - повод для украинско-польского сотрудничества

Не хватает ли мест для захоронений?

После того, как в одном из парков Лондона вблизи кладбища нашли человеческие кости, заговорили о новой проблеме британской столицы - нехватке мест на кладбищах, пишет Guardian.

По мнению активистов, находка может означать, что на кладбище Тоттенхэм Парк в северном Лондоне раскапывают старые могилы, чтобы освободить место под новые захоронения.

Издание цитирует медицинского работника Дэвида Джонсона. По его словам, на этом кладбище были похоронены пятеро его родственников, однако в 2005 году над двумя из могил появились мраморные памятники с именами неизвестных ему людей.

Он утверждает, что так и не получил ответа от руководства кладбища, что произошло с останками его родственников, которые покоились в этих могилах.

Как пишет Guardian, в Великобритании на самом деле ощущается определенная нехватка мест для захоронения. А по оценкам предыдущего правительства, уже через 10-15 лет в стране негде будет хоронить умерших.

В свое время даже была инициатива углубить могилы для захоронения нескольких покойников друг над другом. Однако одобрение такое предложение так и не получило, отмечает издание.

В Британии кремируют 4 из 5 умерших. Но спрос на "традиционные" захоронения высок среди мусульманских сообществ из-за религии, пишет Guardian.

Руководство кладбища Тоттенхэм Парк, которое, кстати, является одним из крупнейших кладбищ для турок-киприотов, утверждает, что найденные кости принадлежат животным. Несмотря на заявления Скотленд-Ярда, экспертиза подтвердила их человеческое происхождение.

Македонцы не хотят нового имени

Референдум по изменению названия Македонии состоялся 30 сентября и должен был открыть стране путь в НАТО и ЕС.

Однако на участки явились только 37% избирателей. Возможно, тем самым они похоронили шанс страны присоединиться к "Западному клубу" на годы вперед, пишет Washington Post.

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На референдуме жители должны были высказать свое мнение по соглашению с Грецией, которая изменила название республики на Северную Македонию в обмен на отзыв Грецией своего вето относительно вступления страны в НАТО или ЕС.

По словам издания, за кампанией, предшествовавшей референдуму, внимательно следили как на Западе, так и в Кремле.

• Референдум в Македонии провалился: пришла только треть избирателей

Голосование фактически определяло геополитическое направление движения для Балканского региона во время напряженного соревнования между НАТО и Россией относительно влияния в Европе.

Газета добавляет, что, ссылаясь на факультативность референдума, македонский глава правительства Зоран Заев заявил, что и впредь продолжит усилия по принятию конституционных изменений, которые прописаны в соглашении с Грецией.

Националистические силы в стране - даже те, которые декларируют прозападное направление, - настаивают, что компромисс относительно названия республики является "недопустимым унижением" со стороны Греции.

Издание также приводит мнение аналитиков, которые считают, что кампания, предшествовавшая референдуму, прочувствовала на себе влияние дезинформации, в том числе российского происхождения.

Британские арктические войска

Британия собирается увеличить военное присутствие в Арктике, чтобы противостоять российской агрессии, пишет Daily Mail со ссылкой на министра обороны Гэвина Уильямсона.

Каждую зиму контингент из 800 британских морских пехотинцев и спецназовцев будет размещаться на военной базе в Норвегии и сотрудничать там с норвежскими, американскими и голландскими военными.

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Как пишет издание, это решение может быть связано с расконсервацией Россией советских военных баз в Арктике.

Таяние полярных льдов открывает каждый год все больший доступ к ранее недоступным арктическим регионам, пишет издание, "подкармливая" стремление государств контролировать полярную территорию и ресурсы.

По мнению министра, Британия будет демонстрировать свое присутствие в регионе для защиты собственных интересов.

Гэвин Уильямсон также объявил, что Британский Центр правительственной связи - спецслужба, отвечающая за радиоэлектронную разведку и защиту информации, - разработал новую программу подготовки подростков, которые впоследствии могли бы стать на защиту кибернетической безопасности государства.

Газовые амбиции как повод для сотрудничества

Желание России увеличить свою долю на европейском рынке сжиженного газа составляет большую опасность как для Польши, так и для Украины, пишет профильное польское издание Energetyka24.

Издание напоминает, что в планах России занять 20% мирового рынка сжиженного газа до 2035 года: этот сценарий также предполагает строительство LNG-терминала на Балтике.

Его пропускная способность составит 10 млн тонн газа в год, с возможностью расширения до 15 млн тонн. Издание отмечает, что это большие объемы, ведь сейчас Россия способна производить около 21 млн тонн сжиженного газа в год.

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По плану России, газ через этот терминал преимущественно будет направляться к Иберийскому полуострову, Великобритании, Индии и Латинской Америке.

Но Москва захочет воспользоваться его возможностями и для непосредственного воздействия на региональный рынок, считает издание.

Итак, сжиженный российский газ может через спотовые рынки попасть и в польский LNG-терминал в городе Свиноустье. По мнению издания, это было бы полезно для Польши.

"Сам по себе российский ресурс не является носителем зла, от которого нужно безусловно отказываться", - пишет издание и добавляет, что если уровень потребления российского газа занимает лишь небольшую долю, это делает невозможным любое политическое давление со стороны поставщика.

С другой стороны, добавляет сайт, построение балтийского терминала, вместе с обоими - Северным и Турецким потоками, - является очередным этапом на пути к лишению Украины транзита российского газа.

По мнению издания, это открывает другие возможности энергетического сотрудничества между Польшей и Украиной, учитывая, что первая давно стремится стать региональным газовым хабом.

И имеющаяся инфраструктура, и политическая ситуация этому способствуют.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, служба Мониторинга ВВС

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