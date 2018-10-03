Новая книга о сексе, волосах и "размере" Трампа - обзор СМИ

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3 октября иностранная пресса пишет о таком:

Сможет ли Россия на самом деле отказаться от доллара?

"Шокирующие" детали в мемуарах Сторми Дэниелс

Разрешат ли британским военным придерживаться модных трендов?

Правда о действительно грязных деньгах

Скандальные мемуары порнозвезды

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"Полное раскрытие" - так называется книга порнозвезды Сторми Дэниелс о ее отношениях с Дональдом Трампом. Британское издание Independent сделало попытку собрать "наиболее шокирующие" детали воспоминаний актрисы кино для взрослых, но бросило это дело.

"Многие вещи, которые госпожа Дэниелс пишет о президенте в этой книге, слишком отвратительны, чтобы их можно было пересказать. Она описывает его гениталии до действительно мельчайших подробностей и не останавливается на этом", - рассказывает Independent.

"Госпожа Дэниелс доказывает правдивость ее заявлений об отношениях с господином Трампом с помощью информации, которую вы никогда не надеялись узнать", - отмечает издание.

Женщина также упоминает о вопросе, на который, как она утверждает, "мир ждет ответа" - размер полового органа президента США.

"Мне жаль, но я должна сообщить - он не такой уж и маленький", - признает актриса.

Не обходит она вниманием и еще одну тему, которой касались все книги о Дональде Трампе, вышедшие за последние два года, - это его прическа.

По словам автора, нынешний глава Белого дома понимает, что волосы на его голове выглядит нелепо, но, несмотря на это, он не хочет менять прическу.

"Все обсуждают ее", - цитирует актриса Трампа.

Кроме скандальных подробностей личного характера, из откровений Дэниелс можно узнать и некоторые интересные подробности о том, как, скажем, функционирует порноиндустрия в США.

Но прежде всего, "Полное раскрытие" - это исповедь женщины, которой не слишком везло в жизни, но которая по стечению невероятных обстоятельств оказалась в эпицентре скандала, представляющего угрозу президентству Дональда Трампа, заключает Independent.

Россия без доллара: реальность или риторика?

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Financial Times пытается разобраться, может ли Россия осуществить свои угрозы и отказаться от доллара. Газета напоминает, что правительство Российской Федерации объявило о планах по "дедоларизации" экономики страны после четырех лет санкций и обещаний Вашингтона ввести еще более жестокие ограничения в отношении Москвы.

Но сможет ли Россия выполнить свое обещание, спрашивает Financial Times и делает вывод - это легче сказать, чем сделать. Издание признает, что Москве удалось убедить некоторых своих крупных партнеров, например Китай и Турцию, перейти на расчеты в национальных валютах.

Банки и компании в самой России, с благословения Кремля, переводят свои активы в рубли, что уже сейчас дало основания некоторым российским экономистам рапортовать о первых успехах "дедоларизации". Но несмотря на это доллар остается доминирующей валютой в торговых отношениях Москвы с остальным миром, так же как и сама Россия остается экспортоориентированной страной.

И в случае с Турцией разговоры об отказе от доллара пока остаются только словами: на фоне резкого обесценивания турецкой лиры правительства двух стран до сих пор находятся "в стадии поиска механизма", который бы защитил экономическую целесообразность торговли "без доллара".

Однако самой большой проблемой для России на пути отказа от "зеленых" является, как ни странно, нефть и газ. Именно эти ресурсы являются основными источниками наполнения государственного бюджета России. И тогда как российский газ поставляется преимущественно на европейский рынок за евро, торговля нефтью - это сфера исключительно доллара.

"Ведущие трейдеры мира не готовы рисковать на обмене валютами при купле-продаже нефти", - отмечает Financial Times.

Газета цитирует бывшего заместителя председателя Центробанка России Константина Корищенко, который убежден: "Нельзя просто сказать: давайте откажемся от доллара и начнем продавать за евро. Ливия попыталась и провалилась. Ирак тоже пробовал. Роль доллара на рынке нефти изменится еще не скоро".

Военные хотят быть стильными

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В британской армии могут отменить запрет носить бороду, сообщает Daily Mail.

Газета рассказывает, что по действующим правилам военные могут отращивать бороды только с разрешения командира, и обычно это делается только по религиозным или медицинским причинам. Армейские руководители утверждают, что волосы на лице могут представлять угрозу жизни, потому что мешают хорошо закрепить защитное дыхательное оборудование, когда это необходимо.

Между тем бороды уже давно стали модным аксессуаром, особенно среди молодых мужчин. Опрос, проведенный в прошлом году, показал, что почти половина британских мужчин отращивают волосы на лице в том или ином количестве, пишет Daily Mail.

А в результате все чаще возникает вопрос: если можно носить бороду из религиозных соображений, возможно, стоит отменить этот запрет и для всех остальных.

Те, кто поддерживают отмену запрета на бороды в армии, ссылаются на едва ли не самого стильного бородача Великобритании - младшего внука королевы Елизаветы Второй, принца Гарри.

Daily Mail напоминает, как привлекателен был королевский отпрыск на своей свадьбе весной этого года в военной форме и с аккуратной бородой.

Впрочем, добавляет газета, факт нарушения правил внешнего вида для военных стал поводом для удивления среди тех, кто поддерживает неукоснительное соблюдение армейских правил.

Очень грязные деньги

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Daily Mail также публикует статью, в которой обосновывает преимущества безналичных платежей.

Газета утверждает, что отказ от наличных - правильный шаг с точки зрения здоровья людей. Банкноты и монеты являются рассадниками до 19 типов бактерий, среди которых есть и потенциально смертельные, утверждает издание, ссылаясь на исследования ученых из университета Лондона.

Банкноты, монеты, кошельки и даже карманы обильно "заселены" бактериями и другими микроорганизмами, которые попадают туда из-за того, что люди не моют руки после посещения туалетов, пребывания в местах общего пользования, например городском транспорте, или посещения больных в больницах.

На 36-ти случайно выбранных банкнотах ученые обнаружили 19 видов микроорганизмов, среди которых два вида чрезвычайно опасных для жизни людей бактерий - стафилококки и энтерококки, развившие резистентность к антибиотикам.

Подготовила Наташа Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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