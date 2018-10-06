Культобзор: Русская музыка прозвучит в Солсбери

Копірайт зображення Getty Images Image caption Собор в Солсбери

Темы обзора культурных событий уходящей недели:

Музыка "из России с любовью" в Солсбери

Роль Элтона Джона исполнит звезда Kingsman

"Кровавые розы" Рода Стюарта

Приключения рисунка Писарро

Отравление Скрипалей: А теперь концерт

В Солсбери состоится симфонический концерт под названием "Из России с любовью", сообщает британское издание Independent.

Мероприятие запланировано на 13 октября в церкви Святого Мартина, расположенной неподалеку от дома бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, который вместе с дочерью Юлией стал жертвой отравления нервно-паралитической смесью "Новичок" в марте этого года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Именно в Солсбери было совершено покушение на российского экс-разведчика Сергея Скрипаля

Организаторы мероприятия позаимствовали его название у Яна Флеминга. Именно в романе о Джеймсе Бонде говорится о секретной советской организации, которая пытается убить агента 007, рассказывает Independent, а афиши концерта украшает российский флаг и большое сердце.

Джилл Болтон, одна из организаторов и исполнительниц произведений русской классики на концерте, пояснила изданию, что мероприятие запланировали еще год назад, следовательно оно не имеет ничего общего с отравлением Скрипалей.

В церкви Святого Мартина прозвучат произведения Чайковского, Рахманинова и Шостаковича. Организаторы надеются, что музыка именно этих композиторов заинтересует широкую аудиторию.

"Жаль, что мы выбрали это название. Однако эта музыка не имеет ничего общего с тем, что произошло. Она довольно оптимистична. Я надеюсь, что люди будут обращать внимание не только на название мероприятия, но и на его программу", - сказала Болтон.

От Kingsman до Элтона Джона

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Совсем другая музыка будет звучать в биографической ленте о легенде мировой поп-сцены Элтоне Джоне. Создатели фильма уже выпустили первый трейлер байопика под названием "Рокетмен", пишет британская газета Guardian.

Роль сэра Элтона в фильме сыграет 28-летний Тарон Эгертон, исполнитель главной роли в комедийных боевиках о секретных агентах Kingsman.

Как известно, Элтон Джон уже объявил о завершении своей гастрольной деятельности и сейчас находится в прощальном мировом турне.

Ожидается, что лента о певце выйдет в мировой прокат в конце мая 2019 года.

Guardian напоминает, что вскоре ценители британской музыки увидят биографический фильм о не менее выдающейся личности - солисте группы Queen Фредди Меркьюри.

В Украине ленту "Богемская Рапсодия" можно будет посмотреть уже в ноябре этого года. Кстати, режиссером этого фильма, как и байопика об Элтоне Джоне, является Декстер Флетчер.

Новый альбом Рода Стюарта

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В отличие от Элтона Джона, Род Стюарт пока не собирается покидать сцену.

"Я не покину все это, пока меня не будут возить в инвалидной коляске", - заявил 73-летний певец в интервью Independent по случаю выхода его 30-го альбома "Кровавые розы".

С точки зрения музыки, новая пластинка Рода Стюарта - это микс кельтского фолка, диско и фанка образца 70-х годов, а также лирических баллад в стиле 80-х.

Что же касается лирики, то "Кровавые розы" - это воспоминания о потерянной любви.

"Это об ушедших годах, о том, что ты уже попробовал все, что хотел. И хотя девушки становятся все моложе, это не доставляет удовольствия, ты потерял ту, которую любил по-настоящему, только потому, что заглядывался на другую женщину", - рассказал Independent певец, известный своим заявлением о том, что количество женщин в его жизни не поддается счету.

Кроме того, Стюарт собирается в турне по Великобритании, которое стартует в мае 2019 года в Саутгемптоне.

Он заверил Independent, что наряду с новыми песнями он обязательно иполнит свои всемирно известные хиты.

Возвращение шедевра

Историю о долгом возвращении работы выдающегося мастера-импрессиониста Камиля Писсарро законным владельцам рассказывает британская газета Telegraph.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Другая картина Камиля Писсарро - "Собиратели яблок"

Речь идет о рисунке гуашью "Сбор груш", принадлежавшем еврейской семье, которая жила во Франции. Работа была конфискована пронацистским режимом Виши в 1943 году.

Рисунок Писсарро 1887 года принадлежал коллекционеру Симону Бауэру. Во время Второй мировой войны нацисты и их пособники отобрали у него 94 произведения изобразительного искусства.

Сам он избежал концлагеря только благодаря счастливому стечению обстоятельств - забастовке на железной дороге, из-за которой остановили поезд с заключенными.

Симон Бауэр умер в 1947-м. Его семья смогла вернуть лишь некоторые ценности, отобранные вишистамы, но рисунка Писсарро среди них не было. Казалось, что "Сбор груш" исчез бесследно.

Как пишет Telegraph, через полвека работа нашлась.

На аукционе "Кристи" в Нью-Йорке его приобрела пара коллекционеров Брюс и Робби Толл за 800 тысяч долларов. И только в 2017-м работа вернулась во Францию - как часть частной коллекции, выставленной в одном из музеев Парижа. Тогда ее и увидели потомки Симона Бауэра.

Судебное разбирательство их иска к новым владельцам "Сбора груш" длилось почти год. И вот только недавно французский апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции - работа импрессиониста должна вернуться в семью Бауэров.

Telegraph добавляет, что в начале октября правительство Франции решило расширить полномочия комиссии по компенсациям жертвам незаконной экспроприации имущества, включая возвращение им предметов искусства.

Теперь потомки бывших владельцев шедевров, похищенных нацистами, смогут подавать претензии по их возвращению, даже если они принадлежат национальным музеям и государственным коллекциям.

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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