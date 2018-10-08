Путин "дразнит" Запад, как школьник-забияка - обзор СМИ
В понедельник в обзоре международной прессы:
- Как Путин "дразнит" Запад
- Британские подростки под ударом Кремля
- Роды в торговом центре
- В Британии в обход закона выбирают пол будущих детей
Путин против Запада
В отношениях с Западом у России есть главная цель - унижение, пишет в своей статье обозреватель Times Эдвард Лукас.
"Каждый, кого когда-то дразнили в школе, сразу же заметит, как Владимир Путин ведет себя с Западом. На нашей стороне факты. У нас есть фото его шпионов и убийц. Мы знаем их имена, их маршруты. Мы прослушивали их разговоры", - пишет автор и добавляет, что в ответ Кремль делает вид, будто слышит об этом впервые.
Журналист удивлен желанием Москвы "спорить" с Западом, особенно с учетом того, что Европа - ее самый крупный торговый партнер и потребитель газа. Россия должна стать партнером НАТО, а интеграция с Европой будет способствовать развитию ее интеллектуального потенциала и модернизации экономики, пишет журналист.
"Но забияки не думают рационально. Они готовы пожертвовать реальными достижениями и дружбой ради чувства власти над более слабыми. В отношениях с Западом путинская Россия предпочитает принцип "разделяй и властвуй", вместо того, чтобы вписываться в рамки международной системы, которая сдерживала ее жадность и тиранию", - пишет Лукас.
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Автор добавляет, что такая политика России основывается не на ее сильных сторонах, а на пробелах в европейской системе безопасности.
"Ее шпионы и убийцы (России. - Ред.) гуляют по нашим улицам с невероятной легкостью только потому, что мы даем им визы", - пишет обозреватель Times.
Пришло время положить конец такой ситуации, но "открывать огонь" - не выход, пишет автор.
Альтернативный путь - усилить законодательство и рассеять атмосферу "безнаказанности", в которой себя комфортно чувствуют финансовые консультанты и юристы, предоставляющие услуги близкому окружению российских чиновников и мафиози, подытоживает обозреватель издания.
Британские подростки под ударом Кремля
Кремлевские интернет-боты используют фейковые посты знаменитостей, распространяя "пропаганду" среди британских подростков, сообщает Times, и ссылаясь на результаты расследования американских исследователей.
"Кремль направляет свою деятельность на британских подростков в рамках тайной кампании, цель которой -посеять раздор среди молодежи Запада", - говорится в статье.
Издание рассказывает о популярных аккаунтах в соцсетях, среди которых так называемая группа фанатов Гарри Поттера, в которой постятся фото звезд для привлечения молодой аудитории.
Большинство из таких аккаунтов позиционируют себя как отстаивающие права феминисток, ЛГБТ и борцов за сохранение окружающей среды. По словам аналитиков, в основном контент здесь - юмористические мемы, которые используются как основа для дальнейшего продвижения "более дерзких" месседжей.
Одной из самых "дерзких" попыток достучаться до британских подростков газета называет шоу ICYMI на YouTube канале, в котором британские власти обвиняют в лицемерии, когда речь идет о правах человека, а также продвигают идею союза между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
"При удобном случае вы прибегаете к прорывному месседжу или к тому, который подталкивает к расколу. Считайте это вторжением, за которым следует радикализация", - цитирует издание Бена Ниммо, представителя аналитического центра Atlantic Council.
Роды в торговом центре
О неожиданных родах в одном из торговых центров Глазго сообщает Daily Record. Женщина якобы даже не знала, что была беременна, пишет издание.
Врачи скорой помощи отправились в торговый центр сразу же после того, как получили сообщение о том, что у 30-летней женщины начались роды.
Согласно сообщениям, родилась девочка. Мать и ребенка забрали в больницу, где им оказали надлежащую медицинскую помощь.
Инцидент произошел 15 сентября.
В торговом центре выразили желание сохранить имена матери и ребенка в тайне, поэтому комментировать ситуацию отказались.
Мальчик или девочка?
Сотни пар в Великобритании платят медицинским консультантам за то, чтобы выбрать пол будущего ребенка. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты собственного расследования. Такая процедура в стране является противозаконной.
Издание пишет, что один из чиновников из британской системы здравоохранения берет за консультацию до 14 тысяч фунтов и советует, в какой из медицинских центров за рубежом можно обратиться для получения соответствующей услуги.
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Согласно информации Daily Mail, услуга популярна среди пар индийского происхождения - в этой культуре рождение мальчика считают более желательным ввиду вопроса получения наследства.
Существует несколько способов. Один из них заключается в том, что врачи берут образцы клеток эмбриона для определения хромосом Х и У, которые отвечают за пол. После этого в матку матери подсаживают те, что соответствуют желаемому полу.
Британский орган, отвечающий за вопросы эмбриологии и деторождения, начал собственное расследование по этому поводу.
Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС