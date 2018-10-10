Как Путин объединяет Европу - обзор СМИ

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В среду в обзоре иностранных СМИ:

Как Путин помогает Европе преодолеть разногласия

Британский парламент и Россия - придирчивый взгляд

Насколько глубока человеческая память на лица

Министр самоубийств в Британии

Европа поняла?

Чем большую огласку приобретает скандал с российскими шпионами в Нидерландах, тем больше все начинают понимать: Россия - это проблема для стран не только Восточной Европы, но и для всего континента, пишет британская Guardian.

Газета рассказывает, что страны Западной Европы обычно довольно скептически относились к опасениям стран, некогда бывших частью советского блока, относительно имперских планов Москвы. Они называли это "истерикой" и даже смеялись над этим.

"Только теперь, когда Нидерланды так подробно разоблачают действия России, стало понятно, что даже небольшие западноевропейские страны, которые никогда не сталкивались с ней в напряженном геополитическом противостоянии, а не только "испуганные" восточные, могут стать мишенью России", - отмечает Guardian.

Голландцы были не первыми, кто это понял, продолжает газета.

В начале этого года Греция, по своей культуре являющаяся "пророссийской православной христианской страной", была вынуждена осудить вмешательство России во внутренние дела, когда речь шла о споре относительно названия Македонии.

"Так же Эммануэль Макрон во Франции заявил, что Россия стремится "развалить ЕС", что стало довольно сильным сигналом для лидера страны, которая традиционно пыталась сохранить особые отношения с Москвой", - констатирует издание.

Газета добавляет, что нет худа без добра.

"Возможно, теперь западные европейцы почувствуют новую близость с поляками и балтийцами, которые давно предупреждали о планах России, но видели (особенно перед войной в Украине), что они - глас одиноких в пустыне, и в конце концов, российские шпионы помогут преодолеть различия в чувствительных европейских вопросах", - заключает Guardian.

Британский парламент "очистят от российского влияния"?

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Группа депутатов британского парламента выступила с инициативой очистить законотворческую ветвь власти страны от российского влияния, сообщает Daily Mail.

Газета пишет, что в течение ближайшее время будет опубликован список членов Палаты общин и Палаты лордов, известных слишком "тесными связями с Россией".

Депутат-консерватор Боб Сили, эксперт по вопросам безопасности и России, объяснил, что это не список шпионов. Инициатива коснется лиц, чьи отношения со "страной Путина" кажутся "переступившими черту".

По его словам, речь идет о "некоторых парламентариях", предположительно, работавших в прошлом на российских олигархов.

Впоследствии правоохранительные органы планируют также более тщательно проанализировать связи с Москвой сотрудников правительственных учреждений.

Глубины человеческой памяти

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На фоне скандала, вызванного идентификацией офицеров российской разведки, газета Daily Telegraph задает вопрос: сколько лиц может запомнить простой человек?

Ответ на него дали ученые из Йоркского университета, и он впечатляет: до 10 тысяч!

По информации газеты, новое исследование показало, что в среднем человек может узнать 5 тысяч лиц.

Способность лучше или хуже запоминать лица зависит от ряда факторов, рассказывает Daily Telegraph. Кто-то просто обращает больше внимания на особенности лица определенных людей. Некоторые люди запоминают лица полусознательно - не задумываясь над тем, почему они это делают.

Влияет на способность запоминать лица и социум, разъяснил изданию руководитель исследовательской группы Роб Дженкинс. Высокие результаты показали жители городов с большой плотностью населения. По его словам, лучшей памятью на лица обладают и работники социальной сферы.

Министр по предотвращению самоубийств

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В правительстве Великобритании появился первый в истории министр по предотвращению самоубийств, сообщает Independent. Премьер-министр страны Тереза ​​Мэй вынуждена была прибегнуть к такому шагу на фоне роста количества подростков, которые кончают жизнь самоубийством, поясняет издание.

Independent приводит неутешительную статистику. За период с 2010 по 2017 годы уровень самоубийств среди подростков вырос на 67%. В Англии ежегодно кончают жизнь самоубийством более 4500 человек. В то же время самоубийства являются главной причиной смерти среди мужчин в возрасте до 45 лет.

Выступая на приеме по случаю Всемирного дня психического здоровья, Мэй заявила: "Мы можем положить конец молчаливом страданию ... Мы можем предотвратить трагедию самоубийства, которая уносит жизни слишком многих людей. Мы способны относиться к психическому здоровь. наших детей как к приоритету".

Премьер-министр Великобритании отметила, что психическое здоровье столь же важно, как и физическое. Она пообещала создать специальную группу, которая будет заниматься сокращением уровня самоубийств и призвала местные органы власти разработать собственные планы по предотвращению самоубийств.

Подготовила Наташа Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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