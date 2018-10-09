"Развод века", который не планировал Путин - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images

Во вторник в обзоре международных СМИ:

"Развод века" между Россией и Украиной

Интерпол под давлением

Google закрывает свою соцсеть

Facebook обещает планшет с приватностью

Точка невозврата"

The Times пишет о судьбе украинской женщины Ольги, которая, несмотря на военные действия, оставалась со своей семьей во фронтовом селе Желобок Луганской области. Однако недавно она вынуждена была покинуть его, когда ее дом вместе со всем подсобным хозяйством и скотиной сгорел в результате попадания снаряда.

По словам "местного российского командира" Алексея Маркова, чьи бойцы доставили Ольгу в больницу, "она была последней жительницей Желобка".

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, который покидает пост в конце месяца, считает, что "стороны конфликта не выполнили даже основные обещания, изложенные в минских договоренностях".

По мнению Питера Дикенсона из аналитического центра Atlantic Council, Путин не рассчитывал получить такие последствия захвата Крыма, как разрыв между церквями, падение торговли и "увеличение пропасти" между Киевом и Москвой.

"Конфликт вышел из-под контроля Кремля, превращая нелепые, но все-таки интимные отношения в геополитический развод века, который быстро приближается к точке невозврата", - считает Дикенсон.

Интерпол под давлением

Копірайт зображення AFP Image caption Китай сообщил о задержании главы Интерпола

Интерпол оказался в центре внимания СМИ после ареста в Китае бывшего главы службы по подозрению в коррупции, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Китайские власти не разглашают детали дела.

Как отмечает издание, Интерпол, который является "зонтичной" структурой для служб полиции 192 стран, часто воспринимается как универсальный орган для проведения арестов и задержания людей.

"На самом деле организация больше напоминает координационный информационный центр. Она не имеет полномочий по проведению арестов или экстрадиций", - объясняет WSJ.

В последнее время правозащитники критиковали организацию за то, что авторитарные режимы используют ее для политического преследования, но Интерпол отвергает такие обвинения.

"Правозащитники, в том числе члены Европейского парламента, выступают за пересмотр принципов системы "красных карточек"," чтобы лишить недемократические режимы возможности использовать их для преследования своих политических оппонентов за рубежом", - пишет WSJ.

Интерпол, со своей стороны, настаивает, что каждая заявка на "красную карточку" проходит процедуру тщательного рассмотрения и может быть опротестована через независимый орган - Комиссию по контролю за материалами Интерпола.

Одной соцсетью меньше

Копірайт зображення Getty Images

Google решил отказаться от своей социальной сети Google Plus, которая пыталась конкурировать с Facebook.

Причиной тому послужила уязвимость системы, которая сделала потенциально возможным несанкционированный доступ к аккаунтам 500 тысяч пользователей, пишет NY Times.

В Google заявили, что утаивали информацию об инциденте по ряду причин.

Во-первых, компания не смогла изначально точно установить затронутых пользователей, во-вторых, представители пытались найти доказательства использования скомпрометированных данных, и, наконец, рассматривались ответные действия со стороны разработчиков и пользователей.

По словам NY Times, такое решение "вызвало недоумение" в сообществе экспертов по кибербезопасности.

"Благодаря ошибке стали доступны имена пользователей, адреса электронной почты, вид деятельности, пол и возраст", - говорится в сообщении компании.

Facebook в "интимных местах"

Копірайт зображення Getty Images

Facebook представил свои первые портативные приборы Portal и Portal +.

Это колонки для дома с экраном и голосовой активацией. Они позволяют пользователям проводить видеочаты, слушать музыку, просматривать фотографии и видео с помощью ограниченного набора приложений.

Как пишет Bloomberg, "социальная сеть, чья репутация запятнана скандалами вокруг приватности данных" делает все, чтобы убедить рынок, что она тщательно заботится о безопасности информации.

В частности, подчеркивается, что камера слежения прибора нужна только, чтобы правильно выставить кадр и освободить руки пользователям во время видеосвязи с друзьями или семьей.

Также есть опция отключения микрофона и камеры. Как утверждает компания, обработка голосовых команд происходит непосредственно на приборе, а не в дата-центре Facebook.

Если пользователи все же не доверяют функции выключения камеры, на приборе есть пластиковая защелка на камеру.

Как отмечает издание: "На фоне утраты доверия пользователей компания действует чрезвычайно осторожно, поскольку устройства будут размещать в таких интимных местах, как гостиная или кухня."

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram