Борьба Москвы и Константинополя за главенство в православии - обзор СМИ

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В четверг, 11 октября, иностранная пресса пишет о нижеследующем:

Автокефалия Украинской церкви и роль в ней старых споров

Работать лучше стоя

Tesla популярнее Mercedes-Benz

Новой Зеландии требуется особое пиво

Борьба между Москвой и Константинополем

О противостоянии между Киевом и Москвой в вопросе предоставления Украинской православной церкви (УПЦ) автокефалии и важности Украины для Русской православной церкви (РПЦ) пишет The Washington Post.

Издание считает, что независимость церкви в Украине практически ничего не изменит в повседневной жизни верующих. Однако для украинских политиков предоставление автокефалии станет еще одним символическим шагом к отрыву от России.

Газета цитирует архиепископа Нежинского и Прилукского УПЦ Московского патриархата Климента (Вечерю), который говорит, что РПЦ не "сидит и, молча не наблюдает" за тем, как украинская церковь получает автокефалию.

"Извините за пафос, но дело в действительности в контроле России над мыслями и душами украинцев", - цитирует The Washington Post народного депутата Украины Виктора Еленского.

Издание ссылается на расследование Associated Press, в котором говорится о том, что Москва даже прибегала к кибератакам, чтобы помешать процессу предоставления автокефалии.

"Москва изображает Украину агрессором, а попытки получить автокефалию - как наступление. Но для украинцев это защита", - сказала Виктория Смолкин, доцент кафедры истории России и Восточной Европы в университете Уэслиан.

По словам религиоведов, вопрос гуходит корнями глубже - в давнее противостояние между Москвой и Константинополем за главенство в православном мире, который насчитывает более 250 млн верующих.

"В этом есть реальный геополитический подтекст. Особенно, когда есть такая фигура, как Путин, которая пытается скрыть страдания своего народа путем проявления своей силы на международной арене", - цитирует издание религиоведа Джорджа Демакопулоса.

Он напоминает, что украинцы составляют треть прихода в церквях Московского патриархата, и их потеря будет для Москвы ощутимой.

Работа стоя и производительность

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Работая стоя, можно повысить производительность труда, говорится в еженедельнике British Medical Journal, сообщает The Daily Telegraph.

Исследователи из Лестерского университета установили, что среди испытуемых, которые согласились работать некоторое время за столом стоя, 43% сообщили, что в течение года их производительность возросла.

52% сказали, что почувствовали большую вовлеченность в рабочий процесс.

До этого ученые говорили, что специальные рабочие места, оборудованные для работы стоя, способствуют снижению веса и предупреждают преждевременное старение.

Сегодня такие рабочие столы становятся все более популярными, отмечает издание. Так, например, в компании Apple их предлагают всем сотрудникам.

Tesla обошла Mercedes-Benz

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Объемы продаж Tesla в США впервые превысили соответствующие показатели Mercedes-Benz, сообщает Business Insider.

В третьем квартале 2018 года производитель электрокаров продал почти 70 тысяч своих автомобилей, зато Mercedez-Benz - 66 тысяч.

В компании заявили, что до конца года планируют обойти еще и BMW.

В начале сентября основатель компании Маск пообещал, что последний квартал текущего года станет "самым удивительным" в истории Tesla.

10 октября акции компании выросли на 4,9%, добавляет издание.

Пять миллионов на фирменное пиво

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Новая Зеландия планирует выделить миллионы на разработку собственного эксклюзивного сорта пива и покорения новых пивных рынков, пишет The Guardian.

Власти страны хотят вывести уникальный сорт хмеля под названием "Киви" (птица, обитающая только на территории Новой Зеландии) и запустить производство крафтового пива на его основе.

Таким образом островная страна планирует повторить успех новозеландских вин Совиньон Блан и Пино Нуар, которые стали известны благодаря своим уникальным оттенкам вкуса.

Одно из министерств страны уже заявило о готовности выделить 5,3 миллиона долларов на исследования и работу над проектом совместно с пивоварней, которая планирует выделить еще почти восемь миллионов.

Сейчас в Новой Зеландии более 200 компаний занимаются пивоварением, но только незначительная часть хмеля выращивается в самой стране, а доступ на рынок ограничен, отмечает издание.

Большие корпорации поглощают частные пивоварни.

По словам директора проекта Мартина Дунна, его цель состоит в том, чтобы продвигать крафтовое пиво на международном рынке и поощрять потребителей выбирать именно этот продукт.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС.

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