Обзор СМИ: Украина одержала значительную победу на религиозном фронте

О "значительной победе" Украины на религиозном фронте, перспективах Донбасса, технологиях ДНК в криминалистике и актерском подходе к роли - в обзоре иностранных изданий сегодня, 12 октября.

Победа в Константинополе

Минские соглашения как "мертвая лошадь"

Как идентифицировать преступника по ДНК?

Суинтон и мужские гениталии

"Утверждение статуса"

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The Wall Street Journalпишет о процессе предоставления автокефалии украинской церкви и отмечает, что накануне Украина одержала "значительную победу" в попытке избавиться от влияния Кремля.

Как пишет издание, Кремль и Русская православная церковь предупреждали, что решение предоставить Украине право на независимую церковь может расколоть мировое православие, "разрушить всю его каноническую структуру".

"Решение Патриарха Варфоломея является впечатляющим утверждением его статуса высшего православного лидера, позиции, которую Москва в последние годы стремилась поколебать, пользуясь своим масштабом, богатством и политическим влиянием", - пишет WSJ.

Так, в 2016 году российский патриарх Кирилл проигнорировал встречу лидеров православных церквей, "которая стала первой такой встречей столетия и знаковым достижением для Варфоломея".

"Не видно конца"

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"На пятом году затяжной войны в Украине, конца ей все еще не видно. Большие участки Донбасса остаются под контролем сепаратистов", - пишетThe Economist.

"Переговоры по разрешению конфликта зашли в тупик в преддверии президентских и парламентских выборов в Украине, назначенных на следующий год", - утверждает издание.

По словам жителей прифронтовой Авдеевки, которая находится под контролем украинской власти, даже недавний период относительного затишья кажется зловещим.

"Когда долгое время тихо, обычно это заканчивается плохо", - рассказывает местный врач Ольга.

The Economist пишет, что несмотря на то, что фокус мирового внимания сместился с темы войны на Донбассе, украинцы все еще считают эту тему важной, придавая ей большее значение, чем вопросы коррупции и экономики.

"Многие в Украине считают, что (минские) соглашения, навязанные во время жестокой атаки россиян, - гнилое дело", - пишет издание.

Продолжать полагаться на них - это все равно что "ехать на мертвой лошадке", цитирует издание неназванного украинского депутата.

ДНК в расследовании преступлений

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В минувшем апреле американской полиции удалось раскрыть громкое дело 40-летней давности и выяснить, кем был "убийца из золотого штата", который убил по меньшей мере 13 человек с 1974 до 1986 год, пишеThe Verge.

"Поиск соответствия в имеющихся базах данных не дал никаких результатов, а вот поиск в публичной базе данных (ДНК) показал от 10 до 15 дальних родственников, что дало полиции возможность сузить список подозреваемых и впоследствии вывело на нужный след", - пишет издание.

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С тех пор полиции удалось достичь прогресса в еще 19 разных делах, которые годами лежали, ожидая раскрытия.

Несколько свежих исследований, результаты которых были опубликованы в профильных изданиях 11 октября, показали, что технологию идентификации по ДНК можно и дальше совершенствовать, если отойти от поисков точного совпадения генов и искать соответствие по неполным образцам, которые могут вывести на родственников подозреваемых, и так навести полицию на след.

Глубокое погружение

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Актриса Тильда Суинтон известна умением вжиться в роль, но на сей раз уровень ее погружения, возможно, удивил многих в киномире, пишет профильное издание Movieweb.

В новом фильме ужасов Suspiria, причастность к которому Тильда долго отрицала, она играет 82-летнего психиатра Джозефа Клемперера.

Как говорится в статье, для полноты образа она должна была носить толстый слой грима, который наносили не только на ее лицо, но и на шею и другие участки тела. Процесс перевоплощения ежедневно занимал около четырех часов.

"Но наиболее интересная часть этой трансформации, которая нам не видна под одеждой Суинтон, - то, что актриса даже носила полный набор искусственных мужских гениталий", - удивляется издание.

По словам гримера, актриса хотела сполна прочувствовать, "как он болтается между ног".

Как ожидается, фильм выйдет на экраны США в ноябре 2018 года.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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