СМИ: последует ли за Томосом российское вторжение?

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В понедельник, 15 октября, международная пресса продолжает рассуждать о последствиях Томоса для Украины и России, беспокоится о безопасности журналистов-расследователей и пытается бороться с "эпидемией одиночества".

Стоит ли Украине опасаться вторжения России после получения Томоса

Почему журналисты-расследователи остаются в опасности по всему миру

Как в Британии планируют бороться с "эпидемией одиночества"

Как американское посольство случайно разослало электронное письмо с фото кота в пижаме

Удар по России

Автокефалия для украинской церкви усилит изоляцию России и станет еще одним ударом по планам Владимира Путина вернуть Киеву на "политическую орбиту" Кремля. Об этом пишет в редакционной статье британская Financial Times.

По словам журналистов газеты, Томос от Вселенского патриархата закрепит независимость Украины, а также существенно повысит рейтинги президента Петра Порошенко.

Но еще сильнее будет влияние автокефалии на политику российского президента, считает издание.

В частности, потеря Украины лишит Россию лидерства среди православных христиан и поставит под сомнение ее посягательства на статус "третьего Рима".

Реакция Москвы может быть непредсказуемой, особенно учитывая падение популярности Путина из-за повышения в России пенсионного возраста.

По словам газеты, Кремль может даже отправить в Украину военных, чтобы защитить лояльные Москве храмы и помешать их переходу в новую автокефальную церковь.

"Популярность Путина внутри страны поднялась до небес после аннексии Крыма. Слабость российской экономики может побудить стратегов Кремля еще раз пойти на подобной маневр. Но учитывая длительные неприятности, с которыми сталкивался новый имперский проект Путина после вмешательства в 2014 году, любая попытка посягнуть на религиозную свободу Украины будет еще более бессмысленной и опасной", - констатирует Financial Times.

Журналисты в опасности

Копірайт зображення Getty Images Image caption Саудовского журналиств Джамаля Хашогги убили в консульстве Саудовской Аравии в Турции, утверждают турецкие спецслужбы

Предполагаемое убийство журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле свидетельствует, что журналисты-расследователи остаются в опасности по всему миру. Об этом предупреждает известная журналистка и писательница Энн Эпплбаум в статье для Washington Post.

Она ставит дело Хашогги в один ряд с убийством Анны Политковской в ​​России и недавними расправами над известными журналистами в Словакии и Мальте.

По мнению обозревательницы, эти преступления стали следствием "столкновения" технологической революции XXI века, которая позволяет любому доносить любую информацию на любое расстояние, и желания провластных кругов "по-новому воровать деньги, по-новому их прятать и использовать для сохранения власти".

Как объясняет Эпплбаум, во времена до появления интернета такие страны как СССР и Саудовская Аравия могли заставить замолчать любого журналиста посредством "цензуры или высылки из страны".

Например, Политковская не представляла бы никакой угрозы властям, ведь никто внутри страны не имел бы доступа к ее статьям.

Впрочем, ситуация изменилась, и в 2018 году "все, что писал Хашогги, доступно любому гражданину Саудовской Аравии, у которого есть смартфон", объясняет исследовательница.

"Турецкое правительство отправило под арест более 200 журналистов. Более 40 заключены в Китае. Некоторые будут использовать более экстремальные методы, если будут знать, что останутся безнаказанными. Именно потому, что мы живем в глобальной информационной сети, смертью одного журналиста можно запугать остальных - и не только в одной стране, но и по всему миру", - резюмирует Эпплбаум.

Общение вместо таблеток

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Британских врачей призывают прописывать одиноким пациентам вместо таблеток уроки искусства и кулинарии.

Как рассказывает Independent, таким образом в стране надеются побороть "эпидемию одиночества", которую в правительстве уже называют одним из крупнейших вызовов в сфере здравоохранения.

Масштабы проблемы, по словам газеты, действительно впечатляют.

"Более девяти миллионов взрослых говорят, что часто или постоянно чувствуют себя одинокими. Особенно страдают британцы пожилого возраста и люди с инвалидностью. Около 200 тыс. заявили, что за месяц ни разу не разговаривали с друзьями или родственниками", - описывает ситуацию издание.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила, что на борьбу с одиночеством правительство выделит 1,8 млрд фунтов.

В частности, средства пойдут на мероприятия, над которыми работала комиссия во главе с Джо Кокс - депутатом парламента, которую убили в 2016 году.

Речь идет, например, о создании новых кафе, творческих пространств и парков, где могли бы общаться одинокие британцы.

"Кошачья пижамная вечеринка" от посольства США

Копірайт зображення Guardian Image caption Это фото случайно разослал работник посольства, тестировавший систему рассылки

Посольство США в Австралии пришлось извиняться после случайной рассылки электронной почты с фотографией кота в пижаме.

Как пишет Guardian, сообщение было приглашением на "кошачью пижамную вечеринку" и содержало фото кота в голубом костюме Коржика - героя телешоу "Улица Сезам" - с тарелкой печенья с шоколадом.

Текст письма был написан на латинском языке, а получателям предлагалось подтвердить свое участие в событии.

Сколько человек получили это письмо от Госдепартамента США пока неизвестно, отмечает газета.

Но какими бы ни были масштабы инцидента, работники дипмиссии прокомментировали его с юмором и пообещали, что отныне будут лучше контролировать рассылку электронных писем.

"Должен разочаровать тех, кто собирался посетить эту кошачью пижамную вечеринку, но такие мероприятия находятся вне нашей компетенции. Эту ошибку допустил один из наших новых сотрудников, когда тестировал платформу рассылки электронных сообщений", - пояснил представитель посольства Гэвин Сандуолл.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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