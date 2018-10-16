"Шаг к расколу века": СМИ о разрыве РПЦ с Константинополем

Копірайт зображення Getty Images Image caption Патриарх Московский Кирилл выступает против автокефалии для Украины

Во вторник, 16 октября, в обзоре прессы:

"Раскольничество" Русской православной церкви

Притеснение бездомных в Венгрии

Как Минобороны США захотелось Голливуда

Кризис в мире насекомых

"В шаге от раскола"

Разорвав все отношения с Константинополем, Россия "сделала еще один шаг к одному из самых серьезных расколов в православной церкви за века", пишет New York Times.

"Остановившись в шаге от полного разрыва отношений, русская церковь все же призвала лидеров 12 других автокефальных церквей оказывать давление на Константинополь, но не требовала расторжения отношений", - говорится в статье.

Издание напоминает, что Вселенский патриарх Варфоломей, который считается "первым среди равных", отменил решение от 1686 года, которым украинская церковь фактически переводилась под контроль Москвы.

"Константинополь считает, что он лишь предоставил Москве право согласовывать киевского патриарха, и поскольку он предоставил это право по закону церкви, он может его и отобрать", - поясняет издание.

Россия же настаивает, что для этого нужно ее разрешение.

Русская церковь уже ненадолго разрывала отношения с Константинополем в 1996 году из-за Эстонии, но, как отмечает издание, в случае Украины "ставки гораздо выше".

Прежде всего из-за количества верующих, а также "политических и исторических последствий".

"Противостояние между Москвой и Константинополем ставит другую часть православного мира в неловкое положение, заставляя выбирать между богатством и властью, предоставленными русской церкви Кремлем, и веками церковной традиции, которую олицетворяет Церковь Мать в Константинополе, ныне известном как Стамбул", - считает New York Times.

Бездомные вне закона

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На этой неделе в Венгрии вступил в силу закон, который объявляет бездомных преступниками, пишет Daily Mail.

В частности запрещается проживание в публичных местах, а полиции предоставляется право приказывать беспризорным перебираться в приюты или предстать перед перспективой тюремного заключения.

Если бездомный человек трижды проигнорирует приказ полиции убраться с улицы в течение 90 дней, закон позволяет полиции уничтожить его имущество и задержать владельца.

Нововведение уже вызвало негативную реакцию со стороны защитников гражданских прав, которые назвали его негуманным.

"Этот закон имеет цель напугать бездомных, чтобы те бежали (с улиц). Они испуганы и не знают, что делать теперь. Мы не знаем, что случится завтра", - заявил Габор Иване, председатель группы Oltalom ("Приют"), которая управляет приютами на 600 коек в Будапеште.

По его словам, власть не смогла построить надлежащий диалог с благотворительными организациями прежде чем принимать закон.

Пентагону захотелось Голливуда

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Пентагоне провели необычный брифинг с голливудским актером Джерардом Батлером

Министерство обороны США устало выслушивать жалобы журналистов на редкие пресс-конференции и пригласило актера Джерарда Батлера, который и провел брифинг для прессы в Пентагоне о своем новом фильме, пишет Politico.

Сценарий фильма, который выходит на экраны США 26 октября, разворачивается вокруг "группы американских морских котиков, спасающих похищенного российского президента, чтобы избежать третьей мировой войны".

Батлер поделился впечатлениями от трех дней, которые он провел на военной субмарине в Перл-Харбор.

Это было как "попасть в другую страну, другой мир - как на другой планете", добавил он.

Впрочем, по его словам, больше всего его поразило то, что моряки все время "проходят проверку" навыков и должны мыслить "логично, интуитивно и креативно".

Как пишет веб-сайт, "брифинг прошел на фоне жалоб корреспондентов, специализирующихся на теме Министерства обороны о том, что они не получают необходимую информацию о военной деятельности США для посвящения в нее общественности".

Кризис в мире насекомых

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Насекомые во всем мире переживают глубокий кризис, что привело к резкому снижению популяции беспозвоночных, утверждают последние исследования, сообщает The Washington Post.

Так, в первобытных лесах Пуэрто-Рико было потеряно огромное количество жуков, что привело к исчезновению некоторых животных, которые питаются насекомыми.

"В 2014 году международная команда биологов подсчитала, что за последние 35 лет количество беспозвоночных, таких как жуки и пчелы, сократилось на 45%", - пишет издание.

Исследование прошлого года показало 76-процентное снижение летучих насекомых в течение последних десятилетий в немецких природоохранных заповедниках.

В самом свежем отчете Национальной академии наук США говорится, что американский континент также массово теряет насекомых, и причиной этого может быть изменение климата.

Ряд других исследователей также подозревают, что причина в изменении температуры, к которой беспозвоночные не могут адаптироваться, поскольку не имеют способности регулировать свою собственную температуру.

Так, в течение 40 лет, когда наблюдался крах популяции членистоногих в тропических лесах Южной Америки, средняя максимальная температура увеличилась на 4 градуса по Фаренгейту.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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