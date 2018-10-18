Борцы с расизмом хотят переписать "слишком белую" историю - обзор СМИ
В четверг, 18 октября, в обзоре прессы:
- "Слишком белая" история
- Почему женщины ищут "пожизненного" финансового наставника
- Британская молодежь страдает психическими расстройствами
- Почему Австралию охватила "Меган-мания"
Исчезнет ли расизм из истории?
Times пишет, что, по мнению большого количества ученых, история - "слишком белая", поэтому ее нужно сделать менее "евроцентричной".
К такому выводу ученые пришли после исследований, которые установили, что "расизм - распространенное явление среди студентов-историков".
Королевское историческое общество начало кампанию, цель которой - "разнообразие истории". В своем докладе организация пишет, что 89% студентов исторических и философских факультетов являются белыми по сравнению с 77% белых студентов других специальностей.
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"Расизм содержит стереотипизацию историков, когда этническое происхождение приравнивается к навыкам. Он также включает формы изоляции и умолчания. Такое поведение является дискриминационным", - считает Королевское историческое общество и призывает разнообразить учебные программы и включить в них "расовое и этническое равенство".
Впрочем, далеко не всем ведущим историкам нравится такая идея. По их мнению, программы настолько насыщенные, что перегружать их дополнительной информацией нет смысла, а связь между расизмом и преподаванием истории не доказана.
"Если существует небольшое количество темнокожих или представителей этнических меньшинств среди студентов или преподавателей, это может или не может быть связано с учебной программой, но не является основанием для ее изменения", - цитирует историка Британской академии Джона Маренбона Times.
Консультанты "не понимают" женщин
Мужчины и женщины "очень по-разному" руководят своими инвестициями, пишет Financial Times.
Почти половина женщин предпочитают личную встречу с консультантом, в то время как это важно только для 28% мужчин, цитирует результаты последнего исследования издание.
"Мы считаем, что женщины ищут пожизненного финансового наставника, который работал бы с ними над достижением своих целей в течение жизни гораздо более кооперативным и консультативным способом, чем тот, который у них есть сейчас", - говорит финансист Джилл Лофтс.
По ее словам, 73% женщин считают, что финансовые консультанты не понимают их.
Это очень серьезный показатель. Когда дело доходит до сложных решений, они ожидают высококачественных личных встреч.
Кроме того, исследователи установили, что только 27% женщин готовы проверять свои финансовые дела ежедневно или еженедельно в отличие от почти 50% мужчин.
Интересно, что большая часть женщин следят за своими инвестициями онлайн. У мужчин этот показатель составляет почти 70%, добавляет Financial Times.
Страдания молодежи
Треть британской молодежи страдает психическими расстройствами, пишет Independent. Среди главных проблем, на которые жаловались 5 тысяч опрошенных тинейджеров в возрасте от 15 до 18 лет, - депрессия, бессонница и неспособность сконцентрироваться на чем-то.
Даже исследователи были шокированы такими результатами.
"Нас очень беспокоит, что так много молодых людей сталкиваются с проблемами депрессии и тревожности, и очень часто должны бороться с ней самостоятельно, - говорит глава благотворительной организации Джули Бентли. - Если не оказать им необходимую помощь, мы увидим еще более высокие уровни психических расстройств, когда они повзрослеют".
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В прошлом году организация, которую возглавляет г-жа Бентли запустила программу, оказывающую помощь ученикам школ с депрессией. Более 600 детей приняли участие в программе, и 70% из них уже почувствовали улучшение.
Кроме того, они говорят, что значительно выросли их уверенность и самооценка, а также улучшились отношения в школе и в семье.
Впрочем, считает Бентли, этого мало.
"Без быстрых инвестиций и целевой поддержки со стороны правительства молодые люди будут продолжать страдать", - цитирует ее Independent.
Австралийцы в восторге от королевской четы
"Меган-мания" охватила Австралию во время визита принца Гарри и его супруги, пишет Daily Mail.
Тысячи жителей Мельбурна пришли, чтобы увидеть супругов, проводивших "традиционный австралийский день", который включал обед с запеченным кенгуру и белым морским окунем, а также путешествие во всемирно известном трамвае до пляжа.
"При этом они были одеты в традиционном британском стиле - в пальто и не снимали обувь, держась за руки во время прогулки по песку Южного пляжа в Мельбурне, где их встретили толпы детей", - пишет издание.
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По информации издания, количество желающих увидеть Гарри и Меган увеличивается каждый день. Некоторые жители Мельбурна занимали место, чтобы увидеть герцога и герцогиню Сассекских, еще в 4 утра.
Daily Mail считает, что Гарри и Меган "произвели фурор" на Зеленом континенте. После Австралии королевская чета отправится в Новую Зеландию, Фиджи и Тонга, добавляет издание.
Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС