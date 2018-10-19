Обзор СМИ: нужно ли легализовать марихуану?

Копірайт зображення Getty Images

19 октября иностранная пресса пишет о нижеследующем:

Решение Канады как пример?

Тиф в Лос-Анджелесе

"Шоры" для офисных работников

В чем секрет да Винчи

Легализация в Канаде?

Копірайт зображення PA

Легализация марихуаны - правильный шаг вперед, комментирует обозреватель Times Филипп Коллинс разрешение на продажу каннабиса, который накануне ввели в Канаде.

Автор пишет, что политика запрета на наркотики класса Б потерпела фиаско, поэтому пришло время для Британии последовать примеру Канады. Почти полвека запреты и триллион долларов потраченные на борьбу с этим видом наркотиков не дали желаемого результата - пока в мире насчитывается 240 миллионов людей, употребляющих наркотики, говорит он.

"Запрет не помог получить контроль над употреблением (марихуаны - Ред.), вместо этого возникла незаконные каналы поставок", - пишет обозреватель издания.

Государственное регулирование каннабиса поможет контролировать потоки его распространения, считает автор.

"Нам интуитивно кажется правильным запрещать вещи, которые, как нам кажется, могут нанести нам вред. На самом же деле, мы знаем, что в этом нет никакого смысла, но продолжаем придерживаться той же политики", - заключает Филипп Коллинз.

Тиф в Лос-Анджелесе

Копірайт зображення Getty Images

В Лос-Анджелесе - вспышка тифа. Городские власти одного из самых богатых городов США выделили сотни тысяч долларов на борьбу с заболеванием, вспышку которой связывают со стремительным ростом количества бездомных, сообщает Guardian.

В течение года после того, как сотни жителей города стали жертвами гепатита А, было зафиксировано 64 случая тифа среди бездомных, пишет издание.

"Мы привлекаем все свободные ресурсы чтобы контролировать вспышку", - цитирует газета пресс-секретаря мэрии Лос-Анджелеса Алекса Комиссара.

Согласно информации городского департамента здравоохранения, первые 11 случаев заболевания тифом зафиксировали в центре города. Шестеро из диагностированных больных были бездомными.

В отличие от гепатита А, этот вид тифа не приводит к фатальным последствиям и не передается от человека к человеку. Вероятность заразиться, в случае если вы не живете с домашними любимцами или в непосредственной близости к животным с блохами, очень низкая, пишет издание.

По последним статистическим данным, в Лос-Анджелесе живет 53 тысячи бездомных.

"Шоры" для офисных работников

Копірайт зображення Getty Images

Panasonic выпустила специальные "шоры" для офисных работников, которые должны помочь сконцентрироваться на работе, сообщает Mashable.

Ноу-хау под названием Wear Space имеет вид шлема с наушниками, который надевается на голову и уменьшает угол зрения, защищая от звуков окружающей среды и созерцания происходящего вокруг. Его разработали специально для тех, кто работает в офисах типа опенспейс.

Купить Wear Space можно будет за 260 долларов.

"Секрет" да Винчи

Копірайт зображення Getty Images

Особый стиль Леонардо да Винчи, который принес успех его работам, может быть связан с проблемами зрения, которые были у художника. К такому выводу пришел профессор Университета Лондона Кристофер Тайлер, который исследовал скульптуры и картины художника, сообщает The Daily Telegraph.

Исследователь говорит, что кроме общеизвестных факторов, среди которых внимание да Винчи к деталям и то, что он был левшой, важную роль в его особом взгляде на предметы, которые он изображал, играло то, что он страдал косоглазием. Эта особенность наделяет человека стереоскопическим зрением.

Художникам эта особенность помогает, поскольку позволяет видеть трехмерное пространство в двумерном изображении, говорится в статье. Таким образом художник будто видит объект и одновременно результат, который получает на холсте.

По данным издания, последние исследования показали, что подобные особенности зрения были и у других художники, среди которых Рембрандт, Густав Климт и Пабло Пикассо.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram