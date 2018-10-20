Культобзор: Дэвид Бекхэм рассказал о трудностях в браке
Темы обзора культурных событий уходящей недели:
- Футболист Дэвид Бекхэм жалуется на сложности семейной жизни
- Уникальная реставрация "Ночного дозора" Рембрандта
- Копию свадебного платья Кейт Миддлтон теперь можно купить всего за 150 фунтов
- Писатель Харуки Мураками и его метафоры
Проблемы в браке
С "тяжелой работой" сравнивает свою супружескую жизнь британский футболист Дэвид Бекхэм.
"Такой долгий брак, как у нас с Викторией, - это тяжелая работа, которая со временем становится все сложнее, - цитирует The Sun слова звезды таблоидов, сказанные в одном из недавних интервью австралийскому телевидению.
Дэвид и Виктория Бекхэмы вот уже 19 лет женаты и воспитывают четверых совместных детей.
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Ранее в интервью глянцевому изданию Vogue Виктория Бекхэм сказала, что ее семья сильна своим единством.
"Мы оба понимаем, что мы сильнее вместе, чем поодиночке. Кто бы из нас добился того положения, в котором мы сейчас находимся, если бы мы не встретились и не были вместе все эти годы?"
И это касается всех членов семьи. "Мы сильны, когда едины. Все шестеро из нас. Мы с уважением относимся к семейным узам - это смысл жизни", - добавляет она.
Скептики снова заговорили о проблемах в семье, когда Виктория с детьми снялась на обложку Vogue без Дэвида, впрочем, в самой фотосессии глава семейства принял участие.
Реставрация онлайн
Одна из самых известных картин голландского художника Рембрандта "Ночной дозор", которая является частью экспозиции музея Рейксмюсеум в Амстердаме, будет отреставрирована и законсервирована, сообщает Guardian.
За процессом реставрации можно будет наблюдать как с помощью интернет-трансляции, так и непосредственно посетив музей.
В истории искусства подобная реставрация станет первой в своем роде, отмечает издание.
Нидерландский искусствовед и директор музея Рейксмюсеум Тако Диббитс заявил, что восстановление полотна будет долгосрочным и сложным проектом, на который уйдут годы, а его стоимость будет исчисляться миллионами евро.
"Это будет происходить на глазах у всего мира, люди смогут следить за реставрацией, где бы они ни находились, в любое время", - сказал Диббитс в разговоре с The Guardian.
Диббитс называет процесс "уникальной возможностью" для публики. "Такое вряд ли произойдет снова в течение следующих нескольких поколений", - отмечает он.
Последний раз картина реставрировалась в 1975 году.
"Ночной дозор" - ценнейший среди экспонатов Рийксмузеума и помещен в специально спроектированном для него зале. Ежегодно на работу Рембрандта приходят посмотреть более двух миллионов людей.
Королевское платье для народа
Мечтаете выйти замуж в платье, как у Кейт Миддлтон, и выглядеть как настоящая принцесса во время церемонии? Теперь это вполне реально.
Популярный бренд одежды H&M выпустил бюджетную свадебную коллекцию, в которую вошел аналог свадебного платья герцогини Кембриджской от Alexander McQueen, сообщает Daily Mail.
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- Эволюция свадебного платья
Стоить оно будет всего 150 фунтов и почти точь в точь повторяет наряд Кейт Миддлтон.
С учетом того, что свадебный наряд герцогини обошелся в 400 тысяч долларов, это вполне разумный компромисс.
Мураками: "Я - практичный человек"
"Я - практичный человек и реалист, но когда пишу художественные произведения, погружаюсь в странные и потаенные уголки своей души", - рассказал японский писатель Харуки Мураками в интервью The New York Times.
Автор рассказал, что, создавая фантастический мир, он исследует себя.
Отвечая на вопрос о толковании смыслов в его книгах, Харуки Мураками сказал, что часто не может объяснить, что именно он хотел сказать той или иной метафорой.
"Я рассказываю о себе и о мире с помощью метафор, а их невозможно объяснить, можно только принять. Книга - это метафора", - говорит он.
Отвечая на вопрос о том, мечтает ли он, писатель отметил, что делает это довольно редко - один или два раза в месяц.
"У меня нет необходимости мечтать, потому что я могу писать", - говорит Харуки Мураками.
Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг