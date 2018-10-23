"Шокирующие" воспоминания о футболе в Харькове - обзор СМИ

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23 октября иностранная пресса пишет о таком:

"Шокирующие" воспоминания о Харькове

Для кого не будет выступать Стинг?

Коричневые и уязвимые

Вредно ли порно?

Лига в Харькове

Во вторник вечером британский "Манчестер Сити" встретится с донецким "Шахтером" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, и произойдет это не первый раз, сообщает Belfast Telegraph.

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"Матч не станет откровением для Сити, поскольку они уже встречались с "Шахтером" во время группового этапа в прошлом сезоне, но воспоминания о харьковском стадионе "Металлист" не назовешь положительными. Несомненно, декабрьская встреча ничего не решала для команды Пепа Гвардиолы, поскольку место в плей-офф уже было обеспечено, но проигрыш 2-1 в игре при минусовых температурах все еще шокирует", - пишет издание.

Кроме истории встреч на газоне, команды также объединяют бразильцы. Так, по словам издания, "Шахтер" обязан своим доминированием в украинском футболе "сильному бразильском ядру". Сейчас в команде девять бразильцев, один из которых, Марлос, играет за национальную сборную Украины.

Полузащитник "Сити" Фернандиньо когда-то играл за "Шахтер" и перебрался в Британию вслед за другим бразильцем Элано.

Как простые смертные

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У привыкших к "VIP-зонам" ценителей Стинга еще есть время, чтобы привыкнуть к мысли, что на концерте 14 ноября в Киеве им придется слиться с толпой обычных фанатов.

Как сообщает известный медийный портал Billboard со ссылкой на импресарио знаменитого музыканта, по его требованию на концертах в России и Украине в следующем месяце не будет никаких "VIP-зон".

"Он сказал, что если будут VIP-зоны, выступать он не будет", - утверждает импресарио концертов Стинга в Екатеринбурге и Казани.

Те же требования певец выдвинул и к концерту в Киеве.

"Одно из главных требований Стинга - он хочет видеть своих фанов со сцены, - говорит его киевский импресарио. - Он хочет петь и танцевать с ними под регги и создавать положительную энергетику. Поэтому менеджеры исполнителя попросили нас заранее, чтобы у сцены не было ни диванов, ни столиков".

Как отмечает Billboard, ранее о подобных требования Стинга в других странах не сообщалось.

Цвет уязвимости

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Ученые на примере лабрадоров выяснили, что цвет меха собак может определять ожидаемую продолжительность их жизни, пишет Independent.

К сожалению, исследования, проведенные Сиднейским университетом совместно с Лондонским королевским ветеринарным колледжем, показали, что коричневые лабрадоры, которые относятся ко второй по популярности породе собак в Британии, более склонны к серьезным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, ушные инфекции и заболевания суставов.

В отличие от родственников другого цвета, коричневые лабрадоры обычно не доживают до 11 лет.

Ученые предполагают, что проблема заключается в том, что ген, отвечающий за коричневый цвет меха, является рецессивным, то есть для того, чтобы получить щенков такого цвета, оба родителя также должны быть коричневые. Высокий спрос приводит к сужению банка генов и повышает риск возникновения генетических заболеваний.

Британские депутаты против порно

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Порнография "столь же вредна, как и сигареты", поэтому следует запретить ее просмотр на мобильных телефонах и в общественном транспорте, пишет Daily Mail.

По крайней мере именно этого требуют члены комитета по вопросам женщин и равенства британской Палаты общин. Также они считают, что на борьбу с негативными последствиями порно следует выделять столько же денег, сколько и на другие основные заболевания.

Критике членов комитета подверглись также и социальные сети, в частности Twitter и Facebook, поскольку "онлайн сообщества создают публичное пространство, где процветают сексуальные домогательства в отношении женщин и девочек".

В докладе депутатов с призывом к правительству прибегнуть к решительным действиям утверждается, что даже 10-летние девочки сталкиваются с сексуальными домогательствами только потому, что носят школьную форму, а каждые две из пяти девушек получали фото непристойного характера.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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