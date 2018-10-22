Молодежь хочет менять партнеров, как мобильных операторов - обзор СМИ

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В понедельник в обзоре прессы:

Мечты о "гибком" браке

Почему граница между Украиной и Польшей пугает Ирландию

Спасут ли криптотехнологии Украину

Откуда Агата Кристи черпала знания о ядах

"Гибкий" брак

Четверть британцев в возрасте от 18 до 24 лет считают, что брак должен напоминать временный контракт с мобильным оператором, предусматривать возможность продления или отмены, а также вариант "апгрейда" к другому партнеру, свидетельствуют данные опроса, которые приводит таблоид Daily Mail.

Треть опрошенных из той же возрастной группы поддержала полигамию, а 30% выступили за "гибкие договоренности", по которым партнеров можно менять.

Колин Харт из общественного движения "Коалиция за брак", который заказал исследование, "глубоко обеспокоен" такими результатами.

"Несмотря на риторику правительства о важности брака, они до сих пор не смогли убедить в этом", - считает Харт.

Также почти половина из 2200 респондентов считает, что инициатор развода не должен объяснять причины своего решения.

Почему граница между Украиной и Польшей пугает Ирландию

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Польско-украинская граница иллюстрирует, что обещания сделать границу между двумя Ирландиями "незаметной" после выхода Британии из ЕС могут быть нереальными, пишет Irish Times.

Урегулирование аспектов функционирования ирландской границы - сейчас основной камень преткновения в переговорах об условиях "брексита".

"Технические средства помогают оптимизировать и сократить время ожидания, но не могут решить их окончательно. От человеческого фактора не убежишь", - цитирует издание Роберта Брихлика, командира польской пограничной службы на пункте пересечения Дорогуск.

Как пишет Irish Times, Дорогуск с его очередями дает возможность вспомнить, как все выглядело до того, как ЕС открыл границы, а также является "напоминанием о том, как все происходит за пределами блока".

Издание напоминает, что польско-украинская граница длиной 530 км лишь немного уступает ирландской, но гораздо сложнее для патрулирования. При этом здесь только пять официальных пунктов пересечения в противовес 200 в Ирландии.

Впрочем, несмотря на очевидные экономические и геополитические различия между Украиной и Британией, "в некоторых аспектах украинско-польская граница ближе к тому, чего хочет Великобритания, чем тщательно изученная граница между Норвегией и Швецией", утверждает издание.

"Только блокчейн и оружие"

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Политическая и экономическая нестабильность в Украине при разнообразии дешевой профессиональной рабочей силы сделали Украину удобным пространством для криптомайнеров и стартапов, пишет профильное издание CryptoGlobe.

Как отмечается, это происходит на фоне "не слишком доброжелательного отношения" к криптоиндустрии со стороны властей.

"Криптореволюционеры в Украине работают над изменением всей структуры, используя свои богатства для улучшения общества и поощряя местных торговцев и жителей к внедрению технологий. Сотни мелких продавцов в стране принимают десятки различных криптовалют, что делает ее одной из стран мира, где проще всего потратить криптоденьги", - говорится в статье.

По словам разработчика технологии блокчейн Андрея Хаврюченко, эта индустрия должна построить новое общество, одновременно опираясь на влияние политиков.

"Мы должны организоваться, чтобы улучшить дороги, инфраструктуру и услуги. Только биткоин и оружие спасут эту страну", - утверждает он.

Яды в жизни Агаты Кристи

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Работа автора детективов Агаты Кристи на ядах, которые она так часто "применяла" в своих произведениях, была в период ее волонтерства в госпитале во время Первой мировой войны, пишет Guardian.

Ее личное дело, а также групповую фотографию из госпиталя, на которой есть и писательница, покажут публике в честь Дня перемирия в Первой мировой, который будут праздновать в следующем месяце.

Как говорится в деле, с которым можно ознакомиться в онлайн-архиве общества Красного Креста, с октября 1914 года она отработала 3400 часов медсестрой-стажеркой во временном госпитале, оборудованном в ее родном городе Торки, в графстве Девоншир.

В ее обязанности входило раздавать лекарства в госпитале, ассистировать при сложных операциях и убирать после ампутаций.

"Агата Кристи, как многие из тех, кто записался в добровольный медицинский отряд, была молодой женщиной без опыта работы с военными травмами. Есть ирония в том, что несмотря на то, как ужасно заканчивали жизнь многие из ее персонажей, в свое время она теряла сознание при виде крови", - отметил представитель Красного Креста Алистер Брукс.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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