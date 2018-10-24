О чем говорили Путин и советник Трампа в Москве - обзор СМИ

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В среду, 24 октября, западная пресса пишет о таком:

Как проходили переговоры Путина и советника Трампа в Москве?

Почему Москва молчит по поводу убийства саудовского журналиста?

Будет ли чемпионат мира для футбольных клубов?

Первый инцидент с безопасностью Меган Маркл

Оливы, стрелы и ракеты

О том, чем закончились переговоры российского президента Владимира Путина и советника Дональда Трампа по вопросам безопасности Джона Болтона, рассказывает лондонская Times.

Газета напоминает, что встреча в Москве была вызвана заявлением главы Белого дома о намерениях США выйти из договора о ядерных ракетах средней дальности, который был подписан еще в 1987 году президентами СССР Михаилом Горбачевым и США Рональдом Рейганом.

Недавно нынешний глава американской администрации заявил, что его страна планирует прибегнуть к такому шагу из-за того, что Россия нарушает положения договора.

Кроме того, утверждал Дональд Трамп, договор потерял актуальность на фоне накопления ядерных ракет Китаем.

Россия, в свою очередь, обвинила США в нарушении договора путем размещения в Румынии элементов противоракетной обороны в 2016 году.

Путин вспомнил большие надежды на улучшение отношений между США и Россией после встречи лидеров двух стран в Хельсинки в июле этого года.

"Вот почему довольно странно видеть, как Соединенные Штаты прибегают к ничем не спровоцированным шагам в отношении России, которые мы не можем называть дружескими", - цитирует Times Путина.

И теперь президент России планирует обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом в Париже во время празднования 100-й годовщины окончания Первой Мировой войны.

Газета рассказывает о еще одном довольно показательном моменте переговоров Путина и Болтона.

"Насколько я помню, на гербе США изображен орел, который держит 13 стрел и ветку с 13 оливами. Вопрос: ваш орел уже съел все оливы, оставив только стрелы?" - спросил президент России.

"У меня найдутся ответы на некоторые ваши вопросы, но я не привез вам никаких олив", - ответил советник президента США.

А в ответ - молчание

О реакции России на убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Турции, пишет Independent.

Издание отмечает, что ряд ведущих стран мира уже заявили о намерении ограничить контакты с Эр-Риядом и прекратить поставки оружия.

"Однако есть одно место, где критика просто отсутствует - Россия", - отмечает Independent.

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"Нежелание России выразить свою позицию по этому делу проходит на фоне постоянного улучшения экономических и политических контактов между двумя энергетическими гигантами и обвинений, звучащих на международной арене в адрес Москвы, по подозрению в уничтожении оппонентов за рубежом", - пишет британское издание.

Independent цитирует специалиста по российско-ближневосточным отношениям Марка Каца из университета Джорджа Мейсона, который считает, что Россия воспользуется ситуацией, чтобы усилить свои позиции на Ближнем Востоке.

"Путин видит, что отношения саудовцев и Запада ухудшаются. Он готов воспользоваться этим. Россияне хорошо понимают, что они не смогут занять место Америки и Запада как главных партнеров, но они хотят откусить хотя бы кусок пирога", - убежден он.

Independent также напоминает печальную статистику убийств журналистов в России, связанных с их профессиональной деятельностью: с 1992 года погибли 58 представителей СМИ, из них 13 потеряли жизнь при участии органов государственной власти.

УЕФА против ФИФА - почему?

О новом раунде споров между УЕФА и ФИФА из-за намерения последней ввести чемпионат мира для ведущих футбольных клубов планеты рассказывает Daily Telegraph.

Газета пишет, что глава ФИФА Джанни Инфантино намерен представить планы по запуску таких соревнований на конгрессе организации, который открылся в Руанде.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент ФИФА Джанни Инфантино

Он обосновывает свое предложение тем, что, учитывая бешеную популярность Лиги Чемпионов УЕФА, ФИФА могла бы улучшить свое финансовое состояние, запустив такой турнир мирового масштаба.

Инфантино предлагает проводить такие соревнования либо раз в четыре года, как Чемпионат мира, либо ежегодно летом после финала Лиги Чемпионов.

УЕФА критикует такое предложение. По мнению ведущей европейской футбольной ассоциации, ФИФА хочет обогатиться за счет ведущего турнира континента, ведь похожие альтернативные соревнования могут уменьшить внимание любителей футбола к Лиге Чемпионов.

Беспокоит европейцев и модель финансирования нового турнира - из частных источников в странах Ближнего Востока, а именно Саудовской Аравии и ОАЭ, отмечает Daily Telegraph.

Нелегко быть герцогиней

О первом инциденте, связанном безопасности британской королевской четы, принца Гарри и его жены Меган Маркл, пишет таблоид Daily Mail.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Меган Маркл во время посещения острова Фиджи

Газета рассказывает, что случай произошел во время посещения герцогиней Сасcекской рынка на острове Фиджи в рамках их первого турне по странам Содружества.

Согласно программе визита, во время 20-минутного посещения рынка Меган должна была поговорить с продавщицами, которые являются участницами программы ООН "Рынки за перемены".

Однако толпа, собравшаяся на рынке Сума в столице Фиджи, была настолько большой, а возбуждение желающих увидеть жену принца Гарри - настолько сильным, что охрана Меган решила прервать визит.

Позже Кенсингтонский дворец обнародовал заявление, в котором объяснил, что это произошло это из-за опасений охраны герцогини относительно возможного поведения толпы и неспособности "контролировать ее поведение".

В дополнение, пишет Daily Mail, Меган, которая находится в положении, чувствовала себя явно некомфортно в помещении, где было "жарко, влажно и слишком людно".

Обзор подготовила Наташа Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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