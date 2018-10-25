Российские и китайские шпионы прослушивают телефон Трампа - обзор СМИ

Копірайт зображення EPA/PETE MAROVICH Image caption Президент Трамп не всегда отдает предпочтение общению по безопасной фиксированной связи Белого дома

В четверг, 25 октября, западная пресса пишет о нижеследующем:

Россияне и китайцы прослушивают телефон Трампа

Где может начаться "худший голод в истории"

Как помочь жертвам расизма

Стресс ухудшает память

"Разговорчивый" Трамп

New York Times пишет о том, что "китайские и российские шпионы" прослушивают телефон президента США Дональда Трампа.

"Помощники господина Трампа постоянно предупреждают его о том, что его телефонные звонки не защищены, и они говорят ему, что российские шпионы легко их прослушивают. Но помощники говорят, что разговорчивый президент, которого сейчас все больше заставляют пользоваться безопасной фиксированной связью Белого дома, все еще не может отказаться от своих iPhone", - пишет издание.

По словам источников издания, Россия и Китай используют информацию, полученную во время прослушивания. В частности, Пекин "пытается избежать обострения в торговой войне с США".

Кроме того, иностранные шпионы установили список "старых друзей", с которыми регулярно общается Трамп, и "надеются использовать их для воздействия на президента". Китай хочет, чтобы друзья добились как можно более частых встреч между Трампом и Си Цзиньпином.

По словам источников издания, Трамп не хочет пользоваться только защищенными линиями из-за "паранойи", поскольку считает, что в Белом доме его подслушивают и записывают все его разговоры, и оправдывает свое поведение тем, что постоянно покупает новые телефоны.

"Впрочем, новые телефоны или старые, китайцы и россияне слушают и изучают его", - заключает New York Times.

Половина населения Йемена в зоне риска

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Миллионы людей в Йемене страдают от голода

Guardian пишет о том, что голод в Йемене может стать "худшим в истории человечества".

По мнению ООН, африканской стране угрожают "массовые смерти", ведь выживание 14 млн жителей, или половины населения, уже вскоре будет зависеть от международной помощи, предупреждает чиновник ООН Марк Лоукок.

Гражданская война в стране не утихает, что значительно усложняет доставку гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается.

"Надвигающаяся катастрофа может быть больше всего, что любой профессионал в этой сфере когда-либо видел", - говорит Лоукок.

По оценкам ООН, сотни тысяч йеменцев "оказались в ловушке" из-за минных полей. Кроме того, населенные пункты постоянно подвергаются авиа- и минометным обстрелам. Цены на еду выросли минимум вдвое, а экономика практически разрушена.

"Экономический коллапс - молчаливый убийца Йемена. Многие йеменцы просто борются за жизнь. Родители рассказывают нашему персоналу, что они пропускают приемы пищи или не едят до двух дней для того, чтобы отдать то небольшое количество еды, которое имеют, своим детям", - цитирует представителя благотворительной организации Guardian.

"Сигнал поддержки"

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Independent дает советы, как себя вести, если вы оказались свидетелем расистских проявлений.

Издание ссылается на исследование, которое установило, что большая часть британцев были свидетелями проявлений расизма на работе. Но почти 30% опрошенных ничего не сделали в этой ситуации.

Итак, если вы стали свидетелем расистских оскорблений, выступите в защиту человека, которого обижают, но "только при условии, что это безопасно".

"Выступая в защиту от расизма, вы даете мощный сигнал поддержки. Кроме того, это может заставить нападающего дважды подумать о своих действиях. Во время реагирования, всегда оценивайте ситуацию и никогда не подвергайте себя опасности", - советуют специалисты Австралийской комиссии по правам человека.

Кроме того, сообщите об инциденте полиции или иным органам власти, ведь это обезопасит жертву от дальнейших проявлений расизма.

И, наконец, человеку, который подвергся расистскому нападению, необходимо обеспечить психологическую помощь после инцидента. Сейчас, пишет Independent, какую-либо форму поддержки получают только 22% жертв.

Что уменьшает мозг?

Daily Mail пише о том, что стресс в среднем возрасте ухудшает память.

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Исследователи из Гарварда установили, что стресс сокращает объем мозга у людей на пятом десятке и с годами может привести к маразму.

Кроме того, было установлено, что стресс существенно ухудшает умственную деятельность.

"Следовательно, очень важно найти способы снизить стресс, например хорошо спать, заниматься физическими упражнениями и включать релаксационные упражнения в повседневную жизнь", - говорит руководитель исследования доктор Джастин Эшуфо-Чегуи.

Ученые исследовали 2231 человека, средний возраст которых был 49 лет, и установили, что участники с высоким уровнем гормона стресса - кортизола - имеют меньший объем мозга, чем те, у кого уровень кортизола был в пределах нормы.

По словам исследователей, сейчас очень важно точно установить, как высокие уровни гормона влияют на мозг, пишет Daily Mail.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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