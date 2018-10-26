Зачем на "острове вечеринок" запретили алкоголь - обзор СМИ

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В пятницу, 26 октября, западная пресса пишет о нижеследующем:

Почему остров, известный как место для шумных вечеринок, решил запретить алкоголь и сигареты

Михаил Горбачев - о новой гонке вооружений

Британские врачи бьют тревогу из-за марихуаны

В чем секрет идеального загара?

Прощай, алкоголь

Филиппинский остров Боракай вновь открывают для туристов, и теперь с запретом на употребление табака и алкоголя, сообщает The Guardian.

В апреле этого года власти страны решили закрыть популярный среди сторонников экзотического отдыха остров для преодоления "существенного ущерба", который ему в течение десятилетий наносили посетители.

Пляж вычистили, водные аттракционы убрали, а массажистам и мелким торговцам запретили предлагать свои услуги и товар. Здания, находившиеся прямо у воды, снесли бульдозером и установили так называемую 30-метровую буферную зону возле береговой линии.

Закрыли и три казино, работавших на острове.

Отныне на пляже нельзя будет употреблять алкоголь и курить, а знаменитые пляжные вечеринки, привлекавшие десятки тысяч туристов ежегодно на праздник первого мая, уйдут в прошлое.

"Тусовочный Боракай был известен тем, что там можно было устраивать вечеринки на пляже когда угодно. Но теперь все будет иначе", - цитирует газета главу местной Ассоциации драйверов Майкла Мартияно.

"Здесь и дальше будет так же весело, но старые привычки делать что угодно, устраивать вечеринки когда угодно претерпевают наибольшие изменения, и кому-то это, пожалуй, будет сложно принять", - добавляет он.

Согласно новым законам, отныне остров сможет принимать 19 200 туристов одновременно. Ранее Боракай ежегодно посещали около двух миллионов человек.

Горбачев: началась новая гонка вооружений

"Началась новая гонка вооружений", - пишет в своей статье, которую публикует The New York Times, бывший президент СССР Михаил Горбачев.

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Советский политик комментирует заявления Дональда Трампа о готовности США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (INF), который он и Рональд Рейган подписали в 1987 году.

"Договор INF - не первая жертва милитаризации мирового устройства. В 2002 году США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны; в этом году из Иранского ядерного соглашения. Военные расходы достигли астрономических размеров и продолжают расти", - говорит Горбачев.

Вину за нарушение статус-кво в ситуации с вооружением политик возлагает на Вашингтон.

Американский президент стремится "освободить США от любых обязательств и ограничений, и не только в сфере, касающейся ядерного оружия", добавляет он.

"США таким образом инициировали разрушение целой системы международных договоренностей и соглашений, которые служили основополагающим фундаментом для мира и безопасности после Второй мировой войны", - говорит Михаил Горбачев.

В конце он отмечает, что в "войне всех против всех" не будет победителей, особенно, если она закончится ядерной войной.

"А эту возможность не стоит исключать. Безудержная гонка вооружений, напряжение в международных отношениях, вражда и недоверие будут только усиливать этот риск", - заключает экс-президент СССР.

Марихуана: разрешить или запретить?

Разрешение на употребление марихуаны в медицинских целях может привести к зависимости, бьют тревогу британские врачи в письме The Times.

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Специалисты критикуют решение правительства позволить врачам назначать пациентам в отдельных случаях каннабис для преодоления некоторых симптомов, в частности болевых.

Политики используют этот вопрос, преследуя собственные интересы, говорят они и предупреждают, что это решение может спровоцировать психические расстройства у пациентов.

"У нас уже был опиоидный кризис, и мы можем предположить, что история повторится", - говорится в письме.

"Мы поддерживаем законодательные изменения с целью поощрения исследований клинической эффективности марихуаны. Но мы считаем, что для политической целесообразности позволять назначать каннабис в лечебных целях - преждевременно. То, что каннабис является эффективным лекарством от хронической боли, не подтверждено и следовательно может иметь тяжкие последствия", - говорят врачи.

С 1 ноября врачи смогут назначать каннабиноиды в лечебных целях.

Секрет идеального загара

Загар будет держаться дольше и будет иметь лучший вид, если принимать солнечные ванны не ежедневно, а через день. К такому выводу пришли ученые из Университета Тель-Авива, сообщает Daily Mail.

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Секрет в том, что пигмент меланин, от количества которого зависит цвет кожи, образуется в оптимальных дозах, когда мы подвергаемся воздействию ультрафиолета через день. То есть коже нужны сутки на то, чтобы восстановиться.

Пика загара можно достичь, если дать коже отдохнуть 48 часов, считают ученые.

"Оказывается, если ходить на пляж каждый день, это может идти вразрез с естественным "режимом работы" систем защиты кожи", - говорит автор исследования профессор Кермит Леви.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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