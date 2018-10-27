Культобзор: "еще одна женщина" Фредди Меркьюри, которую незаслуженно забыли

Копірайт зображення Getty Images Image caption Создатели "Богемской рапсодии" сосредоточились только на одной женщине в жизни Фредди Меркьюри - Мэри Остин

Читайте в культобзоре:

Биограф солиста Queen о пробелах в "Богемской рапсодии"

Кто попадет в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году

Вуди Аллен не сдается из-за скандала с домогательствами

Больше королев в кино и на телеэкранах

"Другая женщина" в жизни Фредди Меркьюри

Премьера долгожданной биографической ленты "Богемская рапсодия", состоявшейся в Лондоне 23 октября, стала главным культурным событием уходящей недели, попав на первые полосы ведущих изданий мира.

Критики были единодушны в одном - появление фильма о фронтмене группы Queen Фредди Меркьюри дало возможность миллионам фанатов по всему миру возвратиться во времена, когда рождалась музыка, которая сейчас считается классикой рока.

Впрочем, есть и такие, кто ставит под сомнение точность материала о личной жизни солиста Queen в фильме.

Газета Daily Telegraph, скажем, обращает внимание на то, что в фильме напрочь отсутствуют упоминания о еще одной женщине, сыгравшей важную роль в жизни Фредди Меркьюри.

В фильме есть несколько сцен, где появляется Мэри Остин, подруга певца, вдохновившая его на написание песни Love of My Life. Но не менее страстно Меркьюри любил и Барбару Валентайн, актрису фильмов для взрослых, заявила газете биограф певца Лесли-Энн Джонс.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Именно Барбара Валентайн была рядом с певцом в его последние дни, утверждает биограф Фредди Меркьюри

"Меня немного раздражает, что в этом фильме нет ни одного упоминания о ней, - цитирует Daily Telegraph Джонс. - Из Мэри Остин сделали "безутешную вдову", о которой традиционно все говорят. Но была еще одна женщина, и она играла не менее важную роль в его жизни".

Биограф рассказала, что Меркьюри и Валентайн познакомились в 1984 году в Германии, где Queen записывали очередной альбом. Певец и актриса даже жили вместе в Мюнхене. И именно Валентайн, а не Остин, заботилась о Меркьюри с того момента, как у него обнаружили СПИД, и до его смерти в ноябре 1991 года.

"Мэри рядом с ним не было. Она была беременна. В конце его жизни Мери не была его близким другом", - настаивает Джонс.

Барбара Валентайн умерла от инфаркта в 2002-м в возрасте 61 года.

"Во многом она была такой же, как он. Они были зеркальным отражением друг друга. Она понимала все стороны его личности - сексуальную, психологическую и все остальные", - объясняет Джонс высокий уровень близости Меркьюри и Валентайн.

Биограф отмечает, что любовь Фредди Меркьюри была такой же многогранной, как и его талант, и предостерегает от упрощенного взгляда на его жизнь.

В Украине байопик "Богемская рапсодия" выходит на экраны кинотеатров 1 ноября.

Кого увековечат в Зале славы рок-н-ролла

Копірайт зображення Getty Images Image caption Radiohead - одни из претендентов на место в Зале славы рок-н-ролла

Уже назвали исполнителей, имеющих шанс попасть в Зал славы рок-н-ролла в следующем году, сообщает газета Guardian. Церемония награждения победителей конкурса, который считается одним из самых престижных в США, пройдет в Нью-Йорке в марте следующего года.

По информации Guardian, среди номинантов - легенды британской музыки The Cure, Roxy Music, Radiohead, Стиви Никс и Def Leppard, а также Kraftwerk, Джанет Джексон и Чака Хан.

Газета объясняет, что в список попадают исполнители, выпустившие первую запись не менее 25 лет назад. Международный комитет в составе 1000 экспертов отбирает пять-шесть представителей мировой музыкальной сцены. Их фанаты также могут повлиять на выбор комитета путем голосования.

Guardian пишет, что представленный список, вероятно, вызовет недовольство среди некоторых меломанов.

"Считается, что Bjork, Кейт Буш, Роберта Флэк, Уитни Хьюстон, Depeche Mode, the Monkeys и Chic уже давно должны попасть в Зал славы", - отмечает газета.

Зал славы рок-н-ролла основали в Кливленде, Огайо, в 1983 году. Его первыми членами были Элвис Пресли, Чак Берри, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Фэтс Домино, Бадди Холли и Литтл Ричардз.

В 1987 году Арета Франклин стала первой женщиной, составившей им компанию. В 2018 году в Зале славы появились Bon Jovi, The Cars, Dire Straits, The Moody Blues и Нина Саймон. Группа Queen вошла в Зал в 2001 году.

Вуди Аллен: "Писал и буду писать"

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Вуди Аллен заявил, что будет писать сценарии, несмотря на развернутую против него кампанию в Голливуде, пишет Independent.

Издание напоминает, что многие деятели киноиндустрии США присоединились к бойкоту режиссера, которого подозревают в сексуальных домогательствах в отношении дочери его бывшей жены Мии Фэрроу. Аллен отрицает все обвинения.

"Я писатель. Это то, чем я занимаюсь. Я и в дальнейшем буду писать, у меня есть новые идеи, и я буду продуцировать что-то новое", - цитирует режиссера Independent.

Издание рассказывает, что движение в защиту женщин MeToo все-таки навредило репутации Вуди Аллена.

Обвинения в сексуальных домогательствах появились на завершающем этапе съемок романтической комедии "Дождливый день в Нью-Йорке". Часть актеров, снимавшихся в ленте, заявили, что сожалеют о своей причастности к работе с Алленом, и перечислели свой гонорар от фильма благотворительным организациям. Дальнейшая судьба ленты пока неизвестна, ведь Amazon отказался запускать ее в прокат.

Однако в защиту режиссера выступили актеры, снимавшиеся в его предыдущих фильмах. Звезда фильма "Вики, Кристина, Барселона" Хавьер Бардем заявил, что он ни разу не пожалел о сотрудничестве с Вуди Алленом. Актриса Дайан Китон, снявшаяся в ряде его фильмов, продолжает поддерживать режиссера: "Он мой друг, и я и в дальнейшем буду ему верить".

Больше королев

Копірайт зображення Getty Images Image caption Успех яркого костюмированного сериала "Корона" открыл путь для новых сериалов и фильмов о монархах

Усиленный интерес к королевской семье, вызванный бракосочетаниями принцев Уильяма и Гарри, получил продолжение на кино- и телеэкранах, сообщает Daily Telegraph.

Газета отмечает огромный успех сериалов "Виктория" и "Корона", вдохновивший кинематографистов на новые работы, проливающие свет на жизнь коронованных особ.

В роли монарха на экранах вскоре появится Хелен Мирен. Исполнительница главной роли в британском сериале "Королева" в этот раз сыграет российскую императрицу Екатерину Вторую.

Об ожесточенной борьбе за британский престол в XVII веке между Елизаветой Первой и ее сестрой Мэри расскажет историческая драма "Мэри, королева шотландцев".

А поклонники более легкого взгляда на события в королевских дворцах, пожалуй, оценят историческую комедию "Фаворитка", которая расскажет о политических и романтических перипетиях в отношениях британской королевы Анны с ее двумя фаворитками Абигайль Хилл и Сарой Черчилль. Главную роль в картине сыграла Оливия Колман, которая также вскоре появится в третьем сезоне сериала "Корона" в образе Елизаветы Второй.

Премьера "Фаворитки" состоялась на нынешнем кинофестивале в Венеции. После того, как Олман получила приз этого фестиваля за лучшую женскую роль, а также учитывая звездный состав фильма, где роли двух придворных дам сыграли Эмма Стоун и Рэйчел Вайз, эту ленту стали называть серьезным претендентом на ряд "Оскаров".

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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