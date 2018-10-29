Как украинцы предупреждали Facebook о российских фейках - обзор СМИ

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В понедельник в обзоре мировой прессы:

Facebook и фейковые страницы

Скандальный бразильский президент

Греческие проститутки жалуются на чаевые

Итальянское вино уже не то

Как украинцы предупреждали Facebook

Украинские чиновники предупреждали руководство Facebook об опасности фейковых страниц в соцсети еще до того, как Россию обвинили в попытках повлиять на результаты президентских выборов в США, пишет Washington Post.

Издание вспоминает, как весной 2015 года на встрече в штаб-квартире Facebook модератор зачитал вслух вопрос от Петра Порошенко о том, откроет ли соцсеть свое представительство в Украине. Тогда зал, где находились молодые сотрудники Facebook, наполнился смехом, вспоминает издание.

"Но предложение от (украинского - Ред.) правительства было серьезным. В правительстве считали, что офис в Киеве, где работали люди, хорошо знакомые с политической ситуацией в стране, мог бы решить проблему нехватки знаний у руководства Facebook о российской информационной войне", - пишет Washington Post.

Издание отмечает, что в то время помощь от основателя сети Марка Цукерберга была очень нужна Порошенко. В Киеве надеялись, что можно остановить "распространение Кремлем дезинформации в соцсети с целью посеять недоверие к новой администрации и популяризировать вторжение России и оккупацию частей Украины", отмечает автор статьи.

Три года спустя в Киеве до сих пор нет представительства Facebook, а официальные лица утверждают, что компания не смогла найти решения проблемы "онлайн-вмешательств" России. "Методы, которые обнаружили (украинские - Ред.) должностные лица, такие как скоординированная активность для перегрузки системы Facebook и использование якобы настоящих аккаунтов, такие же, как и те, что были использованы в 2016 году", - пишет Washington Post.

В статье приводится цитата Дмитрия Шимкива, долгое время работавшего в администрации Порошенко: "Я откровенно говорил, что существуют фабрики троллей, что их посты и репосты популяризировали фейковые посты и новости".

В конце концов, после истории с возможным вмешательством в выборы в США Facebook запустил масштабные проекты, чтобы не допустить массового использования соцсети ради манипуляций. "Но украинские предупреждения двухлетней давности показывают, насколько гигант социальных сетей был слеп к вредному использованию Facebook, особенно там, где эта сеть является невероятно популярной, но где нет ее физического присутствия на месте", - пишет издание.

Позже представители Facebook объясняли, что не слишком быстрое реагирование на жалобы о манипулятивных действиях было вызвано тем, что соцсеть сосредотачивалось на положительном эффекте от своей работы. Среди прочего, примером положительного влияния соцсети Washington Post называет ее роль во время протестов на Майдане в 2013-14 годах. С помощью Facebook украинцы координировали доставку медицинских препаратов и других необходимых вещей, а также тактику сопротивления, отмечает издание.

Кого выбрали бразильцы

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Миллионы бразильцев находятся "в экстазе" после того, как их кандидат Жаир Болсонару победил во втором туре президентских выборов, пишет Guardian.

"Впервые мы будем иметь президента, который боится Бога и исповедует действительно правые взгляды", - цитирует газета 40-летнего Фернандо Перейру.

Guardian отмечает, что радуются не только в Бразилии, но и некоторые за рубежом. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини написал в Twitter, что "даже в Бразилии граждане указали левым на дверь".

Впрочем, не все в восторге от победы кандидата, который является сторонником восстановления смертной казни и чьи некоторые высказывания называют расистскими и гомофобными. Как пишет Guardian, "прогрессивные бразильцы глубоко встревожены тем, что их страна теперь, вероятно, сделает крутой поворот правых взглядов".

За почти тридцать лет политической деятельности Болсонару стал известен своей "враждебностью к чернокожим, геям, коренным бразильцам и женщинам", отмечает газета. Также он считается сторонником диктаторских режимов, в том числе режима, который был у власти в Бразилии с 1964 по 1985 годы. Его президентство может радикально изменить лицо "четвертой крупнейшей демократии в мире", считает Guardian.

В статье приводится мнение журналиста Кловиса Сен-Клера, который считает, что "коктейль из разочарования избирателей аморальностью политиков и успешной демонизации Рабочей партии" стал причиной того, что некогда маргинальный политик смог занять президентское кресло. Многие избиратели Болсонару голосовали, руководствуясь прежде всего эмоциями, а не фактами, предполагает журналист. По его мнению, у Рабочей партии немало "грехов" за плечами, но за время ее правления был достигнут немалый прогресс в экономической и социальной политике. Но об этих достижениях некоторые избиратели просто забыли, считает обозреватель.

Французская Monde отмечает, что Болсонару - "импульсивный, но бездействующий". Газета цитирует эксперта Антонио Аугусто де Кейроша, который считает, что избранный президент "указывает на проблемы, но не предлагает вариантов их решения". По мнению де Кейроша, Болсонару "достаточно указать на виновных, которых нужно наказать".

А профессор Университета Сан-Паулу Пабло Ортелладо указывает на еще одну деталь. "В мире большинство кандидатов с крайне правыми взглядами делают уступки, чтобы расширить свою электоральную базу. Жаир Болсонару не сделал ни одной. Он не подстраивался под избирателей, это избиратели подстроились под него", - цитирует Monde Ортелладо.

Комментируя взгляды избранного президента на владение оружием, а также его традиционный жест, где он пальцами изображает пистолет, газета пишет, что Болсонару таким образом пытался вызвать симпатии у избирателей, напуганных бандами и народными дружинами. Психоаналитик Кристиан Дюнкер сказал, что Болсонару таким образом выступает в роли "замены отца, которого боятся, но которому подчиняются в обмен на защиту".

Как кризис затронул греческих проституток

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New York Times рассказывает о том, как в экономическом кризисе не выстояла одна профессия в Греции, включая ту, которую называют древнейшей.

Газета пишет, что коллапс в экономике после кризиса 2008 года, а также приезд десятков тысяч мигрантов подтолкнули к занятию проституцией еще больше женщин, чем раньше. При этом цены на их услуги упали дальше некуда, отмечает издание и приводит пример "русско-польской проститутки" Елены, которая соглашается на 20 евро.

Тогда как в мире идут разговоры о новой эре в гендерных отношениях и борьбе с сексуальным насилием благодаря движениям вроде #MeToo, в афинских борделях "женщины молчат, а их тела продаются", пишет New York Times. Газета цитирует Димитру, которая в течение 18 лет владела цветочной лавкой, но была вынуждена прекратить предпринимательскую деятельность во время кризиса и в конце концов оказалась среди проституток.

В Греции проституция не запрещена в специальных зарегистрированных борделях, но большинство таких заведений в Афинах не регистрируются. Уличная проституция запрещена, но на углу улиц часто можно увидеть проституток. Некоторые из них занимаются этим из-за нехватки денег, а других заставляют, отмечает издание.

По подсчетам афинского профессора криминологии Григориса Лазоса, который изучал влияние миграционного и экономического кризисов, количество проституток в столице Греции выросло на 7 процентов с 2012 года, а средняя цена в борделях снизилась с 39 евро до 17 евро. При этом он считает, что из почти 800 борделей в городе только восемь работают легально. По правилам, такие заведения должны быть расположены на определенном расстоянии от школ, церквей и общественных пространств, поэтому их сложно расположить в насыщенном зданиями историческом центре.

В статье автор подчеркивает, что ни одна из проституток, с которыми она общалась в Афинах, не хочет заниматься этой работой, но все утверждают, что вынуждены. Некоторые говорят, что работать сейчас сложнее, чем когда-либо, ведь клиенты жалуются на нехватку денег. Некоторые мужчины даже просит сделать скидку.

"Несколько лет назад давали чаевые. Иногда 20, 50 или даже 100 евро, если им понравилось. Теперь чаевых нет", - цитирует издание одну из греческих проституток.

Меняет ли климат вкус итальянского вина?

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Из-заа климатических изменений итальянским виноделам вскоре будет сложно изготавливать традиционное просекко, пино гриджио и другие вина, ставшие визитной карточкой региона, пишет Washington Post.

Издание поясняет, что более жаркое лето сокращает сезон созревания винограда. В нем быстрее увеличивается содержание сахара и меняется уровень кислотности. "Просекко должно быть цветочным, свежим и с низким содержанием алкоголя. А климатические условия двигают это вино в обратном направлении, поэтому виноделы пытаются бороться с этим при помощи технологических решений", - пишет газета.

В статье приводится комментарий 64-летнего Ливио Сальвадора, который сезон за сезоном выращивал один и тот же виноград на одной и той же земле, но заметил существенные изменения. "Мы наблюдаем климат, который становится почти тропическим", - считает он.

Washington Post отмечает, что северо-восточные регионы Италии издавна специализировались на виноделии, которое стало частью их идентичности. Один из местных производителей утверждает, что климат в этой части страны был идеальным для выращивания винограда еще со времен Римской империи.

Теперь ситуация меняется. По словам 54-летнего винодела Паоло Питтаро, когда он был юношей, виноград созревал в октябре. Когда ему было 20-30 лет, это происходило в сентябре. Сейчас урожай собирают в конце августа.

Некоторые из производителей экспериментирует, создавая для лозы больше тени. Другие, наоборот, обрезают листья в начале сезона, чтобы молодая лоза сама приспособилась к жаре. Также они создают и совершенствуют систему снабжения влагой корней, пишет издание.

И хотя есть такие виноделы, которые избегают разговоров об изменениях климата, чтобы не обесценить свой товар, все больше итальянских мастеров признают, что адаптироваться к новым реалиям - единственный путь сохранить свое дело.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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