СМИ: Трамп и гражданство для детей - это только игра

В обзоре британских СМИ:

У Трампа ничего не получится с гражданством?

К чему приводит лечение младенцев антибиотиками

Гвинет Пэлтроу и каменные яйца во влагалище

Как вылечить диабет и депрессию с помощью диеты?

Трамп и 14-я поправка

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О планах президента Дональда Трампа отменить возможность получения гражданства США на основании рождения, пишет британская Guardian.

Газета напоминает, как Трамп объяснил свою новую инициативу: "Мы единственная страна в мире, где любой может приехать, родить ребенка, и этот ребенок, по сути, является гражданином Соединенных Штатов в течение 85 лет со всеми преимуществам ... Это смешно. Это смешно. И этому нужно положить конец".

Guardian обращает внимание на то, что заявление нынешнего главы Белого дома о том, что США якобы является единственным государством в мире, гарантирующим такое право, не соответствует действительности.

"На самом деле, десятки стран во всем мире, такие как Канада или Бразилия, предоставляют такое же право. Да и Великобритания с Австралией гарантируют это, правда, в ограниченном виде", - пишет газета.

Издание предполагает, что заявление Трампа вызвано приближающимися выборами в конгресс США, которые состоятся 6 ноября. Таким образом глава Белого дома пытается мобилизовать электорат республиканцев, среди которых немало противников либеральной миграционной политики.

Впрочем, Guardian предполагает, что это заявление Трампа имеет большие шансы остаться лишь заявлением.

Право приобретения гражданства по факту рождения на территории США гарантированно 14 поправкой конституции страны, поясняет газета.

Отменить ее президентским указом невозможно, только двумя третями голосов конгресса. Даже если республиканцы и набрали бы необходимое количество голосов, отмена этой поправки вызвала бы волну обжалований в судах.

Издание цитирует представителя правозащитной организации Families Belong Together Джесса Моралеса Рокетта, который назвал новую инициативу Трампа "попыткой переписать историю и наследие Америки как страны мигрантов".

"Американцы не согласятся с этим циничным политическим шагом, призванным всколыхнуть ненависть накануне выборов. Эта радикальная инициатива, полна ненависти, противоречит нашим главным американским ценностям", - убежден он.

Дети и антибиотики - путь к ожирению?

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тоит ли давать детям антибиотики? Этот вопрос поднимает лондонская Times. Газета утверждает: дети, которые принимают антибиотики в возрасте до двух лет, имеют высокие шансы заболеть ожирением уже к третьему дню рождения.

Последние исследования показали, что антибиотики увеличивают шанс стать жертвой ожирения на 26 процентов, отмечает Times. Процент повышается, когда речь идет об отдельных видах этих препаратов.

Times пишет, что американские ученые исследовали последствия употребления антибиотиков у почти 350 тысяч детей за период с 2006 по 2013 годы. Оказалось, что около 14 процентов из них со временем набрали лишний вес.

Однако, есть и такие, кто ставят под сомнение выводы американских ученых.

В комментарии для газеты Нейвид Саттар, профессор медицинской биохимии в Университете Глазго, обратил внимание на то, что американское исследование было "наблюдательным" и не устанавливало причинно-следственную связь.

"Вполне возможно, что дети, которым чаще прописывают это лекарство, сталкиваются с другими факторами риска", - цитирует его Times.

Профессор Саттар объяснил, что антибиотики чаще выписывают детям из бедных семей. Он также напомнил, что уже давно известно о связи между ожирением и невысоким уровнем жизни.

Гвинет Пэлтроу и каменные яйца во влагалище

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Стоит ли безоговорочно следовать "новаторским" и "нетрадиционным" советам, которые помогут вести здоровый образ жизни и улучшить самочувствие? Не стоит, убеждает Independent.

Издание приводит пример компании Goop, принадлежащей актрисе Гвинет Пэлтроу, которая была вынуждена выложить немалую сумму, чтобы уладить скандал, разразившийся в Калифорнии.

Клиенты компании Пэлтроу подали на нее в суд из-за "научно не доказанных преимуществ введения во влагалище каменных яиц" для улучшения здоровья.

Иск был отозван после того, как компания согласилась заплатить 145 тысяч долларов в качестве возмещения нанесенного ущерба.

Independent отмечает, что существует тысячи примеров подобных "псевдомедицинских" подходов.

Их авторы эксплуатируют желание людей чувствовать себя более здоровыми и счастливыми на фоне несостоятельности государственной системы здравоохранения обеспечить адекватный ответ на рост числа случаев депрессии, хронической усталости или недоедания.

Именно этот дисбаланс и является причиной "расцвета" компаний, предлагающих методы под девизом "помоги себе сам", не слишком заботясь о научном обосновании своих советов.

"На фоне распространения фейковых новостей и роста недоверия к науке и медицине, власти и уполномоченные ими органы должны вмешиваться и выводить на чистую воду компании, эксплуатирующие нелепые подходы к охране здоровья, которые в лучшем случае являются безрезультатными, а в худшем наносят вред" - призывает Independent.

Веганство против диабета

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Веганская диета может помочь больным диабетом второго типа снизить вес и уровень сахара, а также излечить депрессию, рассказывает Daily Mail, ссылаясь на результаты исследования британских ученых.

Газета отмечает, что более 4,5 миллионов британцев страдают от диабета, а 90 процентов всего населения страны имеют диабет второго типа, вызванный неправильным питанием и отсутствием физических упражнений.

Руководитель эксперимента Тасос Тумпанакис из Университета Лондона сообщил, что веганская диета имела и положительные психологические последствия - участники исследования сообщали о положительных изменениях в самочувствии.

Газета также приводит мнение доктора Катарины Кос, эксперта по диабету из Университета Экзетера, которая убеждена, что подобных результатов можно достичь благодаря любой другой низкокалорийной диете.

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС

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