"Нас считают игрушками": сексуальное насилие в КНДР. Обзор СМИ

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В четверг, 1 ноября, международная пресса пишет о нижеследующем:

Женщины в КНДР жалуются на сексуальное насилие со стороны должностных лиц

Каковы цели российских "троллей" в Британии

Поражение Ангелы Меркель

Что означают ваши сны

Сексуальное насилие в КНДР

Женщины в Северной Корее (КНДР) регулярно становятся жертвами сексуального насилия со стороны государственных чиновников, правоохранителей и военных, говорится в последнем отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Издание Guardian приводит выводы исследования с участием 54 людей, бежавших из страны после того, как к власти в 2011 году пришел Ким Чен Ын.

"Мужчины, облеченные властью, действуют безнаказанно. Охранник или полицейский может "выбрать" женщину, и у нее не остается выбора, кроме как согласиться на любые требования, которые он предъявляет - секс, деньги или другие услуги", - цитирует издание отчет.

Международные организации неоднократно сообщали о нарушениях прав человека в Северной Корее. Проблема прав женщин в этой стране стоит особенно остро из-за того, что подавляющее большинство инспекторов и военных там - мужчины, отмечает Guardian.

Газета цитирует жительницу Северной Кореи Оу Ян-Ги, которая торгует на рынке. Она говорит, что местные охранники и полицейские относятся к женщинам "как к секс-игрушкам".

"Это происходит настолько часто, что стало обычным явлением", - говорит женщина.

Многие становятся жертвой сексуального насилия во время допросов после неудачных попыток убежать в Китай, говорится в отчете.

Вопрос насилия над женщинами обсуждается в Северной Корее настолько мало, что в стране даже отсутствует четкое определение связанных с этим понятий, резюмирует издание.

Российские "тролли" в британском сегменте Twitter

Копірайт зображення Anton Vaganov\TASS via Getty Images Image caption Считается, что офис так называемой фабрики кремлевских троллей находится в Санкт-Петербурге

Ведущей тактикой российских "интернет-троллей" в британском сегменте Twitter является попытка разжечь вражду в обществе, используя религиозную тематику, в частности ислам, пишет Times со ссылкой на исследование аналитического центра Demos.

Эксперты центра провели анализ девяти миллионов твитов, сгенерированных так называемой "фабрикой троллей", расположенной в Санкт-Петербурге, и установили, что наиболее популярные из них были направлены на разжигание исламофобии.

В Demos отметили, что аккаунты с наибольшим количеством фолловеров использовали тему ислама чаще, чем брексит.

Кроме того, подавляющее большинство этих аккаунтов "маскировались" - в течение первых нескольких лет после регистрации в 2011 году они писали в основном о фитнесе.

Издание отмечает, что российские "тролли" активизировались после террористических атак в Великобритании.

Так, после атаки под Вестминстером в марте прошлого года, эти аккаунты опубликовали 815 твитов, которые распространили 32 тысячи пользователей.

После теракта на Лондонском мосту в июне прошлого года было опубликовано 544 твитов, которые ретвитнули 60 325 раз.

"Поражение" Ангелы

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Ангела Меркель "потерпела поражение", пишет в своей статье для Foreign Policy профессор Принстонского университета Ян-Вернер Мюллер.

"Канцлер Германии выжила, избегая политики где только можно, и за это история ее не похвалит", - пишет автор.

Последствия ее правления в долгосрочной перспективе и "очевидная неспособность создать длительную архитектуру европейской интеграции" ставят под сомнение положительную оценку ее каденции, пишет Мюллер.

Профессор описывает стиль правления Меркель как "технократический" и добавляет, что в противовес распространенному мнению о том, что сильные политические лидеры должны быть харизматиками, Ангела Меркель скорее напоминала обычного госслужащего.

"Они (немцы. - Ред.) считают Меркель чрезвычайно надежным госслужащим с сильными аналитическими способностями, а не политиком, определяющим политический курс страны", - пишет автор.

Что скрывают ваши сны?

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Толкование наиболее распространенных сновидений предлагает своим читателям Daily Mail. За советом газета обратилась к Мартине Кошен из Сиднея, которая специализируется на этом вопросе.

Эксперты утверждают, что картинки, которые мы видим во сне, часто являются отражением пережитых в течение дня событий.

По словам Кошен, среди наиболее распространенных сновидений - падение, ощущение будто за вами кто-то гонится, секс или потеря зуба.

Последнее может сигнализировать о тревоге перед значительными переменами, говорит специалист.

Ощущение погони свидетельствует о том, что вы пытаетесь убежать от решения какой-то насущной проблемы или чувстве вины.

Если же во сне вы видите, как падаете, это может говорить об отсутствии контроля над реальными жизненными ситуациями.

Секс является свидетельством того, что вы хотите перенять какие-то черты или таланты вашего партнера, говорит эксперт.

По словам Кошен, все наши сновидения - подсознательные отображения ситуаций, которых мы пытаемся избежать в жизни.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг

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