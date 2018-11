Культобзор: как Beatles "легализовали" марихуану в Британии

В культобзоре уходящей недели:

Легализация марихуаны в Британии: при чем здесь Beatles?

Почему новый альбом Барбары Стрейзанд полон ярости?

Музыка для собак

Кто сыграет главную роль в приквеле "Игры престолов"?

Beatles, марихуана и 50 лет ожидания

Копірайт зображення Redferns

"Let it be!" - провозглашает лондонская Times, комментируя решение правительства Великобритании узаконить использование марихуаны в медицинских целях.

"Инициативе Beatles исполнился 51 год, но все произошло так, как они хотели", - пишет газета.

Times объясняет, что 24 июля 1967 года группа выкупила у них целую страницу, чтобы разместить статью в поддержку легализации марихуаны.

Уже тогда инициативная группа во главе с Полом Маккартни призвала правительство изменить отношение к марихуане.

"Закон против марихуаны является аморальным в принципе и невозможным для исполнения на практике" - утверждала статья, появившаяся на страницах издания еще полвека назад.

Деятели тогдашней культуры требовали, чтобы правительство страны "позволило исследования всех аспектов употребления марихуаны, включая использования в медицине".

Вместе с Beatles статью подписали 65 представителей художественных кругов, среди которых писатель Грэм Грин, журналист Дэвид Димблби, фотограф Дэвид Бейли и художник Дэвид Хокни.

"Терпение группы музыкантов, деятелей искусства, писателей и ученых, которые 51 год назад поддержали рекламу на целой странице Times, было вознаграждено", - пишет газета и добавляет, что закон об использовании в системе здравоохранения Великобритании препаратов на основе каннабиса наконец вступил в силу.

Политический альбом Барбары Стрейзанд

Копірайт зображення Getty Images

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд выпустила первый с 2005 года альбом, который называется Walls ("Стены").

"Барбра Стрейзанд не упоминает имя Дональда Трампа в своем новом альбоме "Стены" - но встревоженные ссылки на ложь, жадность, фейковые новости и, да, стены, настолько повсеместны, что он и его бейсболка с надписью "Сделай Америку снова великой" присутствуют в каждой строчке", - считает британское издание Independent.

Все 11 песен новой пластинки полны возмущения исполнительницы тем, что происходит в ее родной стране.

"Не ври мне", "Ты подменяют факты, чтобы оправдаться", "Твои уста говорят одно, но слышим мы совсем другое" - это лишь несколько строк из новых песен известной американки.

Именно это дает основания Independent сделать вывод - Барбра Стрейзанд "вышла на тропу войны" против нынешнего главы Белого дома.

"Альбом Walls - неудержим, полон негодования и злости. И хотя в нем присутствует нота грусти, это триумф", - убеждает Independent.

Издание называет 76-летнюю исполнительницу "голосом Америки" и напоминает, что она является единственной в истории музыки певицей, чьи диски в течение шести десятилетий занимают в чартах первые места.

Музыка для собак

Копірайт зображення Getty Images

Так же, как люди, собаки нуждаются в прекрасном, утверждает газета Guardian. Так же, как и людям, снять стресс и пережить душевную боль из-за расставания четвероногим помогает музыка. Но какая?

Ученые из Университета Глазго обнаружили, что лучшим друзьям человека подходит регги и софт-рок. В ходе исследования они увидели, что успокаивающий эффект на собак оказывает и классическая музыка, но со временем она им надоедает.

Руководитель исследования Джилли Мендес Феррейра объяснила Guardian, что ритм регги и софт-рока совпадает с ритмом биения сердца у собак.

"Когда щенок испытывает стресс, он прижимается к матери, чтобы почувствовать биение ее сердца. То же самое происходит и с музыкой", - говорит она.

Газета пишет, что набирает обороты также индустрия "музыки для собак".

Одна из ведущих британских радиостанций Classic FM уже запустила специальную программу для домашних любимцев. Есть даже рекординговая компания, которая называется RelaxMyDog.

Предприниматели из Манчестера уже запустили визуальный продукт - видео для собак.

Пока еще непонятно, поможет ли собаке видео прогулки в лесу отвлечься от проблем бытия. Однако предприниматели убеждены, что их альбом рождественской музыки для четвероногих попадет в британские чарты.

Приквел "Игры престолов"

Копірайт зображення Getty Images

Наоми Уоттс сыграет главную роль в приквеле "Игры престолов", - сообщает газета Daily Telegraph.

В фильме героиня британской актрисы "скрывает страшный секрет". События будут разворачиваться за тысячу лет до перипетий, изображенных в известном сериале.

Daily Telegraph рассказывает, что, по замыслу продюсеров, в приквеле речь пойдет о том, как после Эры Героев мир постепенно скатывается во тьму, что, собственно, отражено и в названии эпохи - "Длинная ночь".

По информации Daily Telegraph, последняя серия "Игры престолов" выйдет на экраны в 2019 году, а приквел - "не раньше 2020-го".

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС

